The Witcher 2: Kristofer Hivju ci racconta Nivellen e la nuova stagione

Da Game of Thrones a The Witcher, Kristofer Hivju sembra essersi affezionato parecchio alle produzioni di stampo fantasy. L'ex volto di Tormund nella serie TV de Il Trono di Spade interpreta infatti Nivellen, protagonista del primo episodio della seconda stagione ispirata alle avventure dello strigo (a proposito, se volete farvene un'idea ecco la nostra recensione di The Witcher Stagione 2). Grazie a Netflix abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con Kristofer, una chacchierata piacevole e intrigante sul suo ruolo nello show fantasy del momento. Buona lettura!



Il dramma di Nivellen, un uomo-bestia

Everyeye.it: Kristofer, è un onore essere qui con te. Com'è stato entrare nel mondo di The Witcher? Conoscevi già la serie, i videogiochi e i libri legati al franchise?

Kristofer Hivju: Sì, non ho mai letto i libri, ma conoscevo i videogiochi e per è stato come entrare in questo magico mondo che vedevo sullo schermo e improvvisamente vedermi parte di quell'universo. E so che ci sono un sacco di fan dei libri e delle altre incarnazioni di The Witcher; è un universo gigantesco nel quale i fan possono perdersi per migliaia di ore.

Everyeye.it: Dicci qualcosa di più sul tuo Nivellen. Lo abbiamo adorato perché è un buon personaggio che nasconde un enorme dramma. Come ti sei approcciato a lui?

Kristofer Hivju: Quando lessi lo script mi sfuggì il fatto che Nivellen fosse un incrocio tra un cinghiale, un orso e un umano, quindi lo approcciai come se fosse un normale personaggio, come un essere umano, con tutta questa vergogna, questo rimorso, e con un'enorme sofferenza. Allo stesso tempo lo spettro di emozioni si completava con un grande humor positivo, ottimistico, divertente, pazzo e simpatico. Adoro questo contrasto, questa complessità di sensazioni. Quindi Nivellen fugge dalla sua sofferenza, ma nel corso degli episodi viene rivelato molto altro ancora; questo personaggio ha un grande arco di sviluppo nel corso della stagione e l'ho trovato estremamente eccitante da interpretare.



Un attore fantasy

Everyeye.it: Ormai ti abbiamo visto in diverse serie fantasy. Qual è il tuo rapporto con questo tipo di storie e dove risiede la forza di questo genere secondo te?

Kristofer Hivju: Per me i fantasy sono fiabe moderne. La gente narra storie da sempre, da quando si ritrovava intorno al fuoco per raccontare un combattimento con un orso o dell'esistenza di creature magiche. Il mondo del fantasy non ha limiti e puoi prendere parte a così tante avventure, storie tra il bene e il male, l'orrore e la morte. Sono proprio fiabe moderne.

Everyeye.it: Com'è stato lavorare con Henry Cavill sul set?

Kristofer Hivju: Adoro Henry e il suo lavoro, abbiamo vissuto una bellissima esperienza e credo sia un grande attore. È anche molto attraente e se fossi una donna credo che me ne innamorerei.



Everyeye.it: Siamo giunti alla fine della nostra intervista. Kristofer, un ultimo messaggio ai fan su cosa devono aspettarsi da questa seconda stagione di The Witcher.

Kristofer Hivju: Nella prima stagione abbiamo conosciuto questo universo e i suoi protagonisti, ma nella seconda approfondiremo questi personaggi in modo inedito e vivremo spettacolari sequenze d'azione piene di orribili e fantastiche creature. The Witcher 2 esplorerà anche le origini di Geralt e il suo addestramento, per addentrarci sempre più in profondità nei personaggi.