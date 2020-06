Triple H: abbiamo intervistato il campione e vicepresidente di WWE

Da leggenda del ring a vicepresidente della WWE, il percorso di Triple H nella massima competizione mondiale dedicata al wrestling è a dir poco esemplare. 25 anni di carriera impreziosita da record e risultati impressionanti, tra 24 titoli vinti e 14 volte da Campione del Mondo. Un vero e proprio creativo, oltre che uno sportivo d'eccezione, tra i più amati dal pubblico e di sicuro uno dei più prolifici nella progressiva evoluzione della spettacolarizzazione degli eventi WWE. Noi di Everyeye.it abbiamo avuto il grande privilegio di scambiare qualche chiacchiera con Paul Michael Levesque (in arte, appunto, Triple H). Una conversazione che ci ha permesso di approfondire il suo attuale rapporto con il mondo del wrestling e con le novità delle nuove competizioni, ma anche per guardarsi indietro e analizzare la sua incredibile carriera.



Il saluto di Triple H

Prima di iniziare la nostra chiacchierata, Triple H si è speso in una lunga e accorata introduzione, che analizza sia gli sviluppi recenti della WWE sia la situazione globale e gli effetti della pandemia:



"Prima di tutto voglio fare le condoglianze a chiunque abbia perso un parente o un amico per colpa del COVID-19. Sicuramente la WWE con le sue storie ha l'obiettivo di intrattenere le persone in questo momento duro. TakeOver In your house è un evento eccitante, abbiamo visto a NXT che talenti abbiamo, anche nella divisione femminile. Quello che sta facendo Candice LeRae, che ha cambiato attitudine, è molto importante. C'è qualità, da parte di tutti.

Da Mia Yim a Dakota Kai, passando per Tegan Nox. Johnny Gargano e il suo "turn" lo ha reinventato, con questo nuovo personaggio può portare un'altra attitudine, parliamo del performer più completo di NXT, un fuoriclasse. Metterlo contro Keith Lee lo pone di fronte al miglior peso massimo attualmente in WWE. Finn Balor vs Damien Priest è un match di altissimo livello, due performer con stili totalmente diverso. Velveteen Dream vs Adam Cole? La gente si divertirà, è un match di altissimo livello. Rhea Ripley vs Charlotte Flair vs Io Shirai? Rhea è stata strepitosa nel 2019, Io Shirai nel ring è la migliore di tutte, Charlotte Flair non ha bisogno di alcuna presentazione. Ho grandissima attesa per questo match. Karrion Kross vs Tommaso Ciampa? Tommaso è fra i performer più duri e tosti in assoluto, per Karrion è una grande occasione contro un atleta così. Quel che è certo è che proveremo a portare spettacolo nelle case delle persone."



NXT e Wrestlemania

Levesque ha speso qualche parola per l'impresa di Fabian Aichneh, l'orgoglio italiano che ha trionfato agli NXT Tag Team Championship diventando il primo atleta del nostro Paese a conquistare un titolo WWE dopo il leggendario Bruno Sammartino.



"Noi cerchiamo performer da qualsiasi parte del mondo, vogliamo grandi atleti, grandi personaggi. Fabian è tutto questo e la sua vittoria è stata importante per l'Italia. Parliamo di un talento fenomenale, noi nei nostri roster abbiamo gente che viene da ogni parte del mondo, C'è grande diversità e sono orgoglioso di questo. Sono felice di quello che ha fatto un talento come Fabian."

In seguito si è nuovamente soffermato sull'elemento spettacolare di alcuni eventi WWE dopo le recenti dichiarazioni con cui Triple H ha commentato il taglio cinematografico di alcuni eventi.



"In realtà questo tipo di match non sono una novità, mi ha sorpreso lo stupore della gente. 20 anni fa, ad Halftime Heat ci fu quello fra Mick Foley e The Rock, oppure al supermercato fra Booker T e Stone Cold Steve Austin. Abbiamo un team che lavora nella realizzazione di questi match, che cura ogni minimo dettaglio, che lavora duramente e c'è tanta gente che merita elogi per quello che è stato realizzato a WrestleMania e a Money in the Bank. AJ Styles vs Undertaker è stato un lavoro importante da parte degli atleti e di tutto il team".



Belle parole anche per la WWE al femminile e per l'attuale campionessa del brand NXT dedicato alle atlete: Charlotte Flair.



"Charlotte Flair a volte viene criticata, ma parliamo di una ragazza che lavora duramente, che è fantastica sul ring, che aiuta le colleghe. Rhea Ripley ha avuto un anno fantastico, il suo match con Charlotte ha rappresentato un grande momento per lei, sicuramente per lei esibirsi in uno stadio pieno sarebbe stato uno step in più, ma Rhea sta facendo cose egregie. Charlotte può portare questa cintura in giro per gli altri roster, dare una nuova luce al titolo. Domenica contro Io Shirai e Rhea Ripley, Charlotte farà un grande match, perché è sempre così. Le dicono che non merita qualcosa, lei va sul ring e tira fuori prestazioni strepitose".