WWE: intervista esclusiva a Eva Marie, il nuovo volto di Raw

Siamo ad agosto inoltrato e, come ben sanno i fan della WWE, significa che Summerslam è alle porte. Il Biggest Party of the Summer, infatti, si svolgerà nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto e per l'occasione abbiamo avuto l'opportunità di avere un confronto con Eva Marie, tornata di recente tra i ranghi della federazione di Stanford. Eva Marie, oltre che wrestler, è attrice, modella ed esperta di fitness ed è tornata in WWE per portare la sua Eva-lution nella divisione femminile. Nelle ultime settimane l'abbiamo vista affiancata a Doudrop e impegnata in una rivalità contro Alexa Bliss, che culminerà sul ring di Summerslam.



Nell'attesa, le abbiamo chiesto com'è stato tornare in WWE dopo circa quattro anni e come intende lasciare il segno. Eva Marie, inoltre, è spesso al centro di critiche da parte dei fan e ci ha spiegato come riesce a gestirle, oltre a dirci la sua sulla divisione femminile. Prima di lasciare la parola a Eva Marie, però, vi segnaliamo cinque dei più importanti incontri di John Cena e la nostra intervista a Matt Riddle, uno dei personaggi più in vista nelle ultime settimane dello show rosso.



Pronti per la Eva-Lution?

Everyeye: Dopo aver lasciato la WWE nel 2017, hai affermato in diverse occasioni che prima o poi saresti tornata. Ora sei qui pronta a portare la Eva-lution nel WWE Universe, quali sono i tuoi obiettivi?

Eva Marie: Tutti. Al momento ho una grande partner come Doudrop e quindi i titoli di coppia saranno senza dubbio nel nostro futuro; ma poi c'è Nikki ASH campionessa di RAW e punterò anche lei, insomma voglio tutte le cinture.

Everyeye: In questi anni in cui sei stata assente ci sono state importanti novità nella divisione femminile. Che differenze che hai trovato nel backstage rispetto a quando hai lasciato?

Eva Marie: I cambiamenti che ho visto sono incredibili. Le donne stanno andando alla grande: c'è stato il main event a Wrestlemania, ma anche altri grandi eventi. Non solo le ragazze stanno dimostrando di saper combattere, ma le persone vogliono vedere gli incontri della divisione femminile ed è qualcosa di cui essere fieri ed entusiasti.



Everyeye: Pensi che Total Divas sia stato importante per la successiva women's revolution?

Eva Marie: Al 100%. Total Divas andava in onda su E! e ci ha fatte conoscere da un nuovo pubblico, tante ragazze e tante donne, e siamo riuscite a portarle a guardare gli show WWE e a notare che le ragazze erano in gamba, ma anche che tutto è possibile. Dimostra che se continui a impegnarti puoi riuscire a ottenere quel che vuoi, in questo caso più storyline e più screentime. Guardaci ora, stiamo andando fortissimo.



Credere in se stessi

Everyeye: Pensi che essere stata una wrestler in WWE ti abbia aiutato nei tuoi altri progetti, ad esempio come attrice, o sia stato più un ostacolo?

Eva Marie: Tante persone non pensano che sia possibile finché non ci riesci. Quando sono arrivata in WWE non volevo essere etichettata solo come wrestler. Volevo fare di tutto: essere un'atleta, un'attrice e recitare in film e serie, avere una mia attività. Se vuoi fare qualcosa e credi in te stesso, fallo. Molte persone ora vedono che sto tracciando la mia strada e che ci metto passione in tutte le cose che voglio fare. Non puoi etichettarmi, voglio seguire tanti progetti.

Everyeye: Come gestisci gli hater o le critiche dei fan, soprattutto ora che i social media sono così importanti?

Eva Marie: Penso che siamo davvero fortunati con la tecnologia e i social media, perché puoi raggiungere i fan di tutto il mondo. La vedo in modo positivo perché so che è uno strumento e nel caso della WWE, dove siamo anche entertainers che interpretano un personaggio - io sono una heel - li utilizzo perché è un altro modo per intrattenere i fan. Non la prendo come qualcosa di personale e, quando si parla di critiche, non sono davvero rivolte a te. Quindi, finché stai facendo del tuo meglio, non dovresti preoccuparti di ciò che dicono o pensano le altre persone.



Everyeye: Quindi possiamo dire che le critiche vogliono dire che stai facendo un ottimo lavoro come heel.

Eva Marie: Decisamente. Se non stanno parlando di te, stai sbagliando qualcosa. Finché parlano, che sia in toni positivi o negativi, stai facendo il tuo lavoro.



Le prossime sfide

Everyeye: Tu e Doudrop siete impegnate in una rivalità con Alexa Bliss (e la sua bambola Lily). Cosa possiamo aspettarci a Summerslam? Hai paura di Alexa e della sua "amica diabolica"?

Eva Marie: Non direi di essere spaventata da Alexa. Lei è un grande talento, campionessa sia a Raw che a Smackdown, quindi so che ha diversi assi nella manica, soprattutto ora con la sua bambola Lily. Si può dire che sono un po' preoccupata da ciò, perché Lily potrebbe essere un problema, ma io ho Doudrop al mio fianco e penso che possiamo gestire la cosa e speriamo di riuscirci a Summerslam.

Everyeye: Con quale dei nuovi volti della divisione femminile vorresti essere coinvolta in una storyline?

Eva Marie: Dipende. Entrambi gli spogliatoi sono fantastici. Al momento a Raw c'è Nikki come campionessa, mentre a Smackdown c'è Bianca Belair (qui la nostra intervista a Bianca Belair). Entrambe sono incredibili e mi piacerebbe andare contro di loro. In generale ci sono tante wrestler talentuose e l'asticella continua ad alzarsi ma, come ho detto più volte, ho delle questioni in sospeso con Bayley e Becky Linch, quindi voglio tornare sul ring con loro.