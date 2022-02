Di nuovo 15 anni, il teen drama brasiliano di Netflix che non ce la fa

Cambiare il passato così da poter vivere un presente che si è adattato a ciò che abbiamo deciso di sovvertire: un sogno che in tanti abbiamo cullato, soprattutto quando in preda all'ansia di alcuni eventi ci farebbe piacere poterli rivivere conoscendo già come andranno a finire. Una fattispecie esistenziale nella quale il cinema ha sguazzato a lungo in questi anni, finendo per colonizzare anche le acque delle serie TV.



Per questo arriviamo sulle sponde del Brasile, dove Di nuovo 15 anni ci racconta proprio la vita di Anita, desiderosa di poter cambiare il corso delle cose, per poi finire catapultata in qualcosa che, però, non sta riconoscendo più come suo. Un teen drama adolescenziale, impregnato di problematiche che sfociano solo nei rapporti sentimentali e si dimenticano di tutto il resto, che finisce per raccontarci qualcosa che ci fa fare un salto all'indietro, a quando non vedevano l'ora di diventare adulti e liberarci dei brufoli della pubertà (nel frattempo potete leggere le uscite di marzo su Netflix).

Essere giovani ieri in Brasile

Siamo a San Paolo, in Brasile. Anita ha 30 anni e sta vivendo una quotidianità insoddisfatta, accompagnata dal suo gatto Amelié, come la protagonista del suo film preferito. Invitata al matrimonio di sua sorella Luisa decide di tornare a Imperatriz, la sua città natale, un piccolo borgo nel quale tutti conoscono tutti e sanno tutto di tutti: ritrovandosi davanti ai suoi compagni del liceo, scoppierà in un rifiuto totale nell'approcciarsi a delle maschere che, quando era adolescente, l'hanno bullizzata e maltrattata, con atteggiamenti infantili che, nonostante l'età adulta, sono rimasti.

Sconfortata e affranta per l'ennesimo tentativo di tradimento del belloccio del gruppo, si rifugia nella sua vecchia camera da letto, accende il suo vecchio computer e accede a un photoblog che aveva aperto quando era adolescente. L'effetto le permette di essere proiettata quindici anni nel passato, a quando la sua vita era cambiata totalmente: con l'esperienza di 30 anni, Anita si ritrova così nel suo corpo di 15 anni, pronta a cambiare tutto, a partire dal suo primo giorno di scuola. La storia raccontata in Di nuovo 15 anni ci permette di compiere dei continui salti avanti e indietro, con la conclusione di ogni puntata - in totale sei di circa mezz'ora l'una - che ci permette di avere una finestra su quello che è stato l'effetto farfalla delle scelte compiute nel passato dalla ragazza. Il trasferimento da una dimensione temporale all'altra è affidata esclusivamente al suo vecchio computer, mentre la serie ci mette dinanzi a un mistero da risolvere sugli eventi che cambiano nell'arco dei quindici anni di totale vuoto televisivo. L'evoluzione della vita dei ragazzi, del gruppo di protagonisti, da quando erano adolescenti fino all'età adulta ci viene preclusa, costringendoci a scoprire di volta in volta come le cose sono cambiate.

Giovani d'oggi con lo spirito di ieri

Le tematiche, è facile intuirlo da sé, sono prettamente collegate alle problematiche giovanili: la maturazione, i primi amori, i tradimenti, gli ormoni in subbuglio. Anita è arrivata all'età di trent'anni con non poche insicurezze e problematiche, figlie di un maltrattamento continuo quand'era giovane, al quale adesso vuole rimediare per trovare una maggior consapevolezza.

Ovvio è che cambiare il passato per ottenere degli effetti diversi nel presente porterà Anita a creare anche dei disastri, da incidenti corporei fino ad altri sentimentali, creando attriti tra amiche e parenti, tra cui sua sorella e sua cugina, fino a veri e propri stravolgimenti della vita di chi si trova attorno a lei. In alcuni frangenti è possibile trovare anche alcune battute riguardanti il mondo tecnologico e i suoi cambiamenti: l'Anita di oggi parla agli amici del passato citando Spotify, gli iPhone e Instagram come se fosse la normalità quotidiana, che però all'epoca non esisteva. Altrettanto interessante è vedere come gli autori hanno voluto inserire tematiche LGBTQ+ in un contesto legato a quindici anni fa, periodo nel quale era molto più difficile rapportarsi ad eventi del genere. Il personaggio di Cesar, in questo caso, è il mittente di questo messaggio di inclusione e di desiderio di far emergere la propria sessualità, al quale però non vengono dedicati più di pochi minuti a puntata, lasciandoci molto sottotesto e più riflessioni personali che realmente portate a schermo.

Il passato pesa più del presente

Nel mettere in piedi due trame parallele, ma con la seconda - quella ambientata nel presente - che è una rifrazione degli eventi accaduti nel passato, gli autori di Di nuovo 15 anni fanno risaltare quella che è la principale pecca dell'intera serie, ossia la piattezza degli eventi dell'Anita di 30 anni. Tutto ciò che ci viene raccontato sfocia spesso in pedanteria, in momenti di scarso fascino, condizionati anche dal fatto che ritrovarci spesso spaesati dinanzi a ciò che è accaduto in quei già citati 15 anni di vuoto.



Gli avvenimenti nel passato mettono, invece, in risalto tutti i rapporti di Anita e la sua vera personalità, il desiderio di riuscire a fare qualcosa per il prossimo, a volte non sempre ben riuscito. La ragazza si trasforma in attiva, mentre nella sua versione adulta finisce per essere schiava e vittima degli eventi, ritirandosi in una sorta di chiusura a riccio per evadere dalle problematiche moderne.



I viaggi nel tempo finiscono, così, per essere un mero pretesto narrativo per poter mettere in piedi un salto nel passato con la consapevolezza del presente, nulla di più. I due filoni non pesano allo stesso modo nell'economia seriale, non a caso il trasferimento nella realtà - ipotizzando che il viaggio a ritroso sia un sogno - viene lasciato sempre per ultimo, a corollario di quanto accaduto durante l'intera puntata.



La caratterizzazione dei vari protagonisti finisce, in questo modo, per essere molto improvvisata, priva di un contesto tale da permetterci di comprendere a che punto siamo con gli sviluppi narrativi e anche di crescita personale. Anita anela un incontro con il padre, inseguito per la prima metà di serie, ma allo stesso tempo non riusciamo a comprendere il peso che il genitore possa avere nella vita della protagonista. Ugualmente al di là della sorella Luisa non ci leghiamo e non empatizziamo con nessuno degli altri compagni di viaggio e di scuola della ragazza, che rispondono agli stereotipi spesso troppo americanizzati degli adolescenti in età scolastica. Si finisce così per impattare contro una realtà posticcia, incapace di trasmetterci un sentimento condivisibile nei confronti di problematiche teen che in molte altre serie sono state affrontate più seriamente (come ad esempio in SKAM).