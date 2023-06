1923 recensione: il secondo prequel di Yellowstone lascia l'amaro in bocca

Dopo esserci chiesti cosa accadrà nella seconda parte di Yellowstone 5, ciò che è emerso è una certezza, ovvero che all'orizzonte ci saranno altri spinoff, i quali verosimilmente espanderanno ulteriormente l'universo di Yellowstone. Nella recensione di 1883 ci dicevamo entusiasti di un prequel capace di regalare una storia intensa e valida su tutti i fronti, e 1923 sembrava avere le carte in regola per ottenere lo stesso ottimo risultato. Purtroppo, prima di addentrarci in modo approfondito nell'analizzare la serie, se ancora non l'avete vista sappiate che dovrete smorzare il vostro entusiasmo, perché nonostante le ottime premesse (ed il grande cast), 1923 non riesce a tenere testa agli altri titoli legati a Yellowstone, facendo sorgere qualche dubbio sulle scelte messe in campo da Sheridan.



Un quadro complicato

L'incredibile finale che chiudeva 1883 delineava una base chiara dalla quale sarebbe partito il suo sequel, ed in 1923 veniamo infatti trasportati in un contesto molto diverso, nel quale il ranch è costruito, e i Dutton devono provare a difenderlo ad ogni costo. Nello specifico, impariamo a conoscere Cara (Helen Mirren) e Jacob (Harrison Ford), dove quest'ultimo è anche il fratello del James di 1883. I due, pur non avendo dei figli propri, si sono presi cura di Spencer (Brandon Sklenar), figlio di James, e di loro pronipote Jack (Darren Mann).

Un quadretto familiare dunque abbastanza intricato, nel quale troviamo solo i discendenti del prequel precedente, fatta eccezione per la voce di Elsa in veste nuovamente di narratrice. Per quanto riguarda la vicenda principale, a complicare il tutto troviamo la scelta degli autori di suddividere la storia in tre archi narrativi principali ambientati in tre zone diverse. In una è protagonista Spencer in Africa, dove si è ritirato per cercare di combattere i suoi demoni interiori derivanti dalla guerra mondiale; in un'altra troviamo invece Teonna Rainwater, interpretata da Aminah Nieves, che ci porta in un collegio gestito dalla chiesa cattolica, ed infine abbiamo Cara, Jacob e Jack nel ranch di famiglia in Montana. Tutti i protagonisti delle tre storylines sono accomunati da una costante, ovvero una continua lotta che a seconda dei casi diventa per la libertà, per il ranch, o per se stessi.



I primi episodi di 1923 cercano dunque di gestire i tanti volti nuovi e le varie storie, e sicuramente la vicenda più vicina a quanto abbiamo visto in Yellowstone è quella in Montana che vede protagonisti Jacob, Cara e Jack, intenti a difendere un ranch che rappresenta molto più di una casa. Le similitudini inoltre non sono riscontrabili soltanto nella difesa dei terreni rispetto ad un nemico che se ne vuole appropriare, ma anche nell'atteggiamento di Jacob, che richiama in alcune occasioni il John di Kevin Costner.

Teonna, ci mostra invece un percorso diverso dagli altri due, ma vi ritroviamo sempre una lotta per la libertà dalla quale la giovane è stata privata, in un collegio nel quale i ragazzi vengono costantemente picchiati dai loro supervisori, per un approccio che evidenzia i soprusi subiti dai nativi che non solo vennero privati della loro terra, ma che si videro braccati costantemente dai loro vicini. Infine, troviamo una storia ambientata al di fuori del suolo americano, visto che la terza storyline segue Spencer Dutton in Africa, dove l'uomo lavora come cacciatore. Rispetto a 1883 e Yellowstone, 1923 sceglie dunque di spezzare la sua storia in tre intrecci diversi, per una soluzione che però si rivela poco oculata.



Tanti volti nuovi e qualche scelta discutibile

Sia 1883 che Yellowstone, pur essendo incentrate sui Dutton, spesso ci mostravano la storia degli Stati Uniti proprio attraverso i protagonisti, in un'ambientazione affascinante che in questo 1923, nella storyline di Jacob, ricostruisce gli USA degli anni'20 in modo abbastanza convincente. In questo senso, la scelta di portarci in Africa per seguire Spencer non è delle migliori, così come è molto discutibile l'intreccio amoroso che lo coinvolge, abbastanza banale e sicuramente non al livello di altre vicende scritte da Sheridan.

La storyline di Spencer, pur mostrandoci un personaggio interessante, sembra essere completamente fuori dal contesto dell'universo narrativo di Yellowstone, e considerando sia come si sviluppa, che la sua conclusione, la delusione è tanta. Per quanto riguarda Teonna, in questo caso, pur essendo presente una storia viva e anche piuttosto dura, per diversi episodi assistiamo al solito schema comportamentale, ovvero gli atti di ribellione della giovane contro la violenta autorità impostagli, e le punizioni che ne conseguono, per una storia che si evolve veramente soltanto sul finale. Infine, da segnalare che anche la difesa del ranch ed il percorso in Montana, pur essendo a tratti convincenti, restituiscono un senso di incompiuto che pervade tutta la serie, la quale è stata infatti rinnovata per una seconda season.



Il problema è che, se ad esempio prendiamo Yellowstone, qui, pur essendo presenti svariate stagioni, solitamente sul finale vediamo una sorta di chiusura del cerchio, mentre in 1923 questo manca del tutto, lasciando non solo molte questioni in sospeso, ma mettendo in scena episodi che pur tentando di costruire lentamente cadono in soluzioni abbastanza ovvie e poco sorprendenti, prima di lasciarci ad un finale assolutamente insoddisfacente. Ovviamente nonostante i tanti difetti 1923 non è proprio un disastro su tutta la linea, e ci sono momenti capaci di catturare facendoci appassionare alla storia, ma i problemi sono purtroppo tanti ed evidenti, e il senso di frustrazione che lascia la serie segna un netto passo indietro rispetto agli altri esponenti dell'universo di Yellowstone.

In conclusione, consigliamo ovviamente 1923 agli appassionati della serie principale, ma siamo davanti ad un prodotto incompleto, che a differenza di 1883 fallisce sia nel creare un ponte tra passato e futuro, che nel regalare una storia in grado di brillare di luce propria, visto che senza una seconda season, qui un vero e proprio finale non è neanche pervenuto, e dovremo dunque attendere i prossimi capitoli per capire se 1923 sarà in grado di riprendere la giusta strada.