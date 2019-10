1994: Recensione della serie italiana Sky con Stefano Accorsi

Come una folata di vento, guaio della trasmissione di due episodi alla volta, anche 1994 è stato affidato alla memoria collettiva. Venerdì 25 ottobre la serie ideata da Stefano Accorsi e in onda su Sky Atlantic è giunta a conclusione, dandoci una versione romanzata del vero 1994 e della discesa in campo di Berlusconi. Nelle nostre prime impressioni su 1994, al tempo dell'esordio su Sky Atlantic a inizio ottobre, avevamo già intravisto quanto i buoni propositi della produzione non sembravano replicare il successo delle due edizioni precedenti (1992 e 1993): ora, dopo aver visionato tutta la serie, possiamo purtroppo confermare le sensazioni avute in prima istanza.



Di Pietro vs Berlusconi

Gennaio 1994: Berlusconi, con un suo discorso televisivo, dichiara di scendere in campo per farsi eleggere alla guida del "paese che ama", l'Italia. Al fine di questa impresa, fonda un partito "Forza Italia", che contenderà alle sinistre la vittoria alle elezioni. Accanto a Berlusconi c'è Leonardo Notte (Stefano Accorsi), un pubblicitario senza scrupoli, e c'è anche Veronica Castello (Miriam Leone), ex soubrette, che, vista in ribasso la sua carriera nello spettacolo, si propone come candidata nelle file di Forza Italia.

23 marzo 1994: l'Italia ha al governo una nuova coalizione formata da Lega, Alleanza Nazionale ed il nuovo soggetto politico di cui il Cavaliere è capo e leader indiscusso.

Intanto il pool di Mani Pulite, dopo aver demolito la Prima Repubblica, continua a colpire la politica corrotta. Le indagini di Di Pietro (Antonio Gerardi) volano e, ben presto, a torto o a ragione, si poggiano proprio sul fresco vincitore delle elezioni.





Questi, del resto, ha anche altri problemi a cui pensare: Bossi (Paolo Mazzarelli) non è un alleato facile da tenere a bada e le sorti del Governo sembrano segnate prima della sua formazione.

In tutto questo marasma, il deputato Pietro Bosco (Guido Caprino) riesce a diventare sottosegretario e si fa prendere dai giochi di potere che lo porteranno a voler prima sostenere il governo Berlusconi e poi a tradirlo.

Dicembre 1994: Bossi, dopo un discorso alla camera, fa cadere il Governo; Di Pietro, in aula, dopo una sua arringa, si dimette dalla magistratura.

Si chiude così l'epoca di Mani Pulite. Quindici anni dopo, il destino dei personaggi ci viene mostrato e non tutto è andato per il verso giusto.



La Soap opera incontra la Storia

Chi conosce o chi ha vissuto in prima persona l'anno 1994 già poteva presagire quale sarebbe stata la trama della serie che va a chiudere la trilogia inaugurata da 1992 e poi continuata con 1993. È la storia del primo governo Berlusconi dell'inaugurazione di una forza politica che esiste tutt'ora e che ha segnato il Paese. Il cambio di registro lo si nota fin dal primo episodio, in cui manca totalmente la componente narrativa relativa a Mani Pulite e ci si concentra sulle elezioni.

Solo con il secondo e terzo episodio la narrazione prende le fila più canoniche con un racconto corale. 1994 non vuole dare alcuna lettura della cronaca del periodo, ma si limita a raccontare i fatti e gli eventi così come sono stati resi noti, non vi è alcun approfondimento storico o giornalistico e questo è un'impostazione che la serie si è sempre data e che si è accentuata con 1994.



La trilogia, nata da un'idea di Stefano Accorsi, pur mantenendo sul palco gli eventi che hanno visto rivoltare l'Italia in quel periodo, ha sempre preferito raccontare la storia dei personaggi fittizi, che si muovevano attorno ai fatti storici, prediligendo un'impostazione soap operistica, fatta di sesso, potere e denaro. In 1994, come del resto in 1992 e 1993, proprio i tre elementi citati son il motore delle azioni dei personaggi, come se ci si trovasse innanzi ad un Dallas o un Dinasty qualunque.



Questo si ripercuote sui personaggi, che sono costruiti in modo superficiale. Anche se traspare una certa volontà di dar loro varie sfaccettature, questa va inesorabilmente fallita, quando, alla fine, l'unica decisione che prendono è quella opportunistica.

Leonardo Notte, Veronica Castello, Giulia Castello (Elena Radonicich) seguono i propri fini personali senza mezzi termini, senza dilemmi morali, caterpillar delle loro aspirazioni, amorali fautori dei propri destini.

Personaggio che sembra inizialmente denotare una certa crescita è Pietro Bosco, che da scheggia impazzita, in preda all'emotività, si trasforma in un accorto sottosegretario, consapevole dei giochi politici che ci sono dietro ogni Governo.

Eppure questa impressione va in frantumi sul finale, quando l'impulsività del povero Pietro prende il sopravvento facendo, parole sue, "mandare in vacca tutto quanto".

Inutile appare l'episodio finale, ambientato nel 2011, alla fine dell'ultimo Governo capitanato dal Cavaliere. Da una parte si denota la voglia di raccontare anche il tramonto del berlusconismo, dopo averne narrato l'incipit, dall'altra il desiderio di mostrarci i destini dei personaggi. Non è cambiato nulla: come diciassette anni prima, i protagonisti sono mossi dalla voglia di potere, soldi e sesso, e dall'uso degli stessi per mantenere i privilegi guadagnati.

Anche in questo caso, l'unico che sembra distinguersi dalla folla piatta e mono dimensionale è Pietro Bosco, il quale ricerca suo figlio anche a costo di perdere l'appena ritrovato libertà.

Non si spiegano i motivi per cui gli autori abbiano mostrato dei personaggi identici alle loro controparti nel passato, come se gli anni passati e le esperienze vissute non avessero ladciato alcun segno sui personaggi. Che 1994 voglia dirci che non si può cambiare, ma si pu solo peggiorare?

Non è dato saperlo.