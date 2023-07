Abbott Elementary 2 recensione: la serie Disney+ Star fa ancora centro

In seguito al grande successo, anche in termini di critica, ottenuto dalla sua prima stagione, Abbott Elementary 2 cerca di confermare tutto il suo valore, riportando sul piccolo schermo una scrittura brillante che non ha nulla da invidiare al precedente arco narrativo. Quinta Brunson, l'autrice della serie, ha deciso di proseguire le storie degli insegnanti che abbiamo imparato a conoscere ed amare negli episodi passati, approfondendone alcuni tratti e continuando a riflettere sia sul sistema scolastico americano che sulle dinamiche quotidiane lavorative che queste persone si ritrovano ad affrontare ogni giorno.



Composta da un totale di 22 episodi, Abbott Elementary 2 è stata pubblicata sul catalogo di Disney+ Star in due tranche distinte, la prima uscita il 1 marzo 2023 e la seconda il 21 giugno dello stesso anno. La sua autrice sarà riuscita a confermare gli spunti estremamente affascinanti di un mockumentary che ha conquistato il grande pubblico e la critica specializzata con una facilità disarmante?



Un discorso più ampio

Come accaduto anche con la prima stagione, Abbott Elementary 2 costruisce la sua intera narrazione basando battute, personaggi e situazioni su una satira estremamente pungente che coinvolge direttamente il sistema scolastico americano e tutte le sue incoerenze.

Nel delineare i nuovi percorsi dei suoi protagonisti, la serie si pone ancora una volta come voce fuori dal coro, sfruttando una comicità tagliente che non risparmia mai nessuno e una leggerezza che palesa discorsi, critiche e denunce estremamente serie e da non sottovalutare affatto. Così il mockumentary, inteso come tecnica di ripresa e costruzione della trama, diventa un vero e proprio mezzo di denuncia e critica sociale, proprio come in passato, sfruttando l'assurda comicità di alcune situazioni per parlare direttamente con il pubblico davanti allo schermo e, insieme a loro, costruire un dialogo diretto e una serie di ragionamenti che vogliono far riflettere prima che ridere. La comicità di Quinta Brunson non è mai fine a sé stessa, e in Abbott Elementary 2 questa identità ambivalente torna più coerente e forte che mai. Il sistema scolastico americano, la mancanza di fondi pubblici, la privatizzazione dell'insegnamento e molti altri elementi socio-pedagogici sono il carburante principale di una comicità che non fa sconti neanche nella seconda stagione (una spietatezza del genere l'abbiamo vista anche nella recensione di Fidanzata in affitto).



La trama di Abbott Elementary 2 riprende poco dopo gli ultimi eventi della stagione precedente. Ogni protagonista ha compiuto dei passi avanti dal punto di vista lavorativo, e molte delle sfide iniziali sono state sostituite da una serie di nuove battaglie con cui ognuno di loro dovrà confrontarsi. Nei nuovi episodi, però, c'è anche spazio per la dimensione sentimentale, sia in termini di amore che di amicizia. Pur rimanendo il fulcro nevralgico e satirico di ogni sviluppo, la scuola è anche luogo di crescita umana, di maturazione e di comprensione di sé stessi.

Ancora una volta, questa serie televisiva riesce a fondere in modo coerente e interessante le problematiche personali degli insegnanti, con gli ostacoli e le ingiustizie burocratiche con cui devono fare i conti ogni giorno. Il loro amore per questo lavoro sembra sempre prevalere su tutto, supportato da un reciproco sostegno che tende a umanizzare la scrittura delle sceneggiatura, consentendo agli spettatori di avvicinarsi tantissimo a loro ed empatizzare con ciò che accade sullo schermo.



Tornare a casa

Mentre Janine (Quinta Brunson) e Greg (Tyler James Williams) hanno trovato maggiore sicurezza nei ruoli a scuola, in questo nuovo anno in cui tutto sembra possibile, emergono alcune incertezze nella loro relazione personale, ora caratterizzata da sviluppi che oscillano tra amicizia e altro. Parallelamente, gli altri docenti si trovano coinvolti in nuove sfide, sia personali che professionali, con Barbara (Janelle James) alle prese con la gestione di alcuni fondi che vorrebbe utilizzare per migliorare l'efficacia della scuola, Jacob (Chris Perfetti) impegnato a rendere i suoi metodi di insegnamento ancora più efficaci e poliedrici... e tantissime altre dinamiche.

La crescita è un altro elemento centrale in Abbott Elementary 2, evidenziando un impegno particolare nel far progredire ogni singolo protagonista nel modo più attento e coerente possibile (un'attenzione del genere l'abbiamo riscontrata anche nella recensione di Non ho mai 4). Pure in questo, la seconda stagione brilla di luce propria, offrendo un contesto immediatamente familiare e vicino a coloro che hanno amato il primo arco narrativo, e aggiungendo un ulteriore marchio di garanzia a un prodotto che riconferma tutto il suo valore sia all'interno che al di fuori dello schermo.