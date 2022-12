Alice in Borderland 2 Recensione: il survival game Netflix diventa maturo

Non era ancora arrivato il momento di Squid Game e Alice in Borderland aveva già iniziato a raccontare i survival game (se ricordate la nostra recensione di Squid Game, avrete letto anche la recensione di Alice in Borderland); come la realtà potesse fondersi col gioco, trasformando ciò che eravamo abituati a fare da bambini in qualcosa di micidiale, di mortale, di terribile. Ispirato dall'omonimo manga di Haro Aso, la prima stagione ci aveva spinti a scoprire un mondo nel quale all'improvviso tutti i ragazzi venivano coinvolti in un survival game che li avrebbe portati alla morte in caso di sconfitta: sfide a squadre, pronte a spingere i protagonisti a prendere decisioni al limite, borderline, come si direbbe anche in criminologia, per l'appunto. La seconda stagione, adesso, in arrivo su Netflix il 22 dicembre, vuole infilarsi in qualcosa di ancora più intimo e maturo, valicando il confine imposto dall'azione e sfociando in una dimensione più riflessiva.



La sopravvivenza continua

Tokyo è ancora quella città post-apocalittica che avevamo conosciuto nella prima stagione e adesso, sempre seguendo l vicende di Arisu, Karube e Chota, siamo pronti alla seconda fase dl gioco. Dopo aver raccolto tutte le carte francesi e aver, quindi, ben compreso le difficoltà delle arene e la tipologia di sfida dinanzi alla quale si sono trovati i giocatori, è il momento di recuperare le figure e scoprire chi sono i game master che stanno controllando l'intero universo.

Il segreto di Borderland, quindi, è sempre l'obiettivo finale, per scoprire in che modo sarà possibile tornare nel proprio mondo e riconquistare la propria normalità, la propria quotidianità. Rispetto alla prima stagione di Alice in Borderland, come detto poc'anzi, abbiamo subito notato sin dai primissimi episodi come l'intenzione della serie stavolta fosse quella di costruire un prodotto non diverso, ma più ampio. La prima season era votata principalmente all'azione, perseguendo la necessità di far risaltare tutto ciò che potesse creare un collegamento tra il gioco e la vita reale: era molto più à la Squid Game, insomma. In questi nuovi capitoli, invece, Alice in Borderland ambisce a trovare quella dimensione più matura, andando a tarpare le ali all'adrenalinico sviluppo delle varie sfide in favore di una nuova visione del mondo, quella più tragica. Domandarsi quando finirà quel supplizio, in che modo torneranno a casa, quante ferite lascerà quell'esperienza in Borderland sono tutte domande che prendono il sopravvento in maniera decisiva sulla narrazione.



Dall'azione all'introspezione

È la trasformazione che ci aspettavamo per la serie, che nella prima stagione aveva peccato proprio di questo, ossia una scarsa caratterizzazione dei personaggi. Eppure, il genere battle royale, del quale in Giappone e più generalmente nella tradizione asiatica, ha sempre fondato le proprie basi sull'analisi psicologica, perché non si è mai trattato solo di morire o di sopravvivere, ma di porsi domande su ciò che stava accadendo. Pensate molto più semplicemente a Hunger Games, d'altronde.

Ecco, Alice in Borderland 2 vuole arrivare a quel livello, a domandarsi fin dove può spingersi un giocatore per sopravvivere, quanto la squadra faccia la differenza e inserendo anche degli elementi survival che potrebbero anche infastidire, ma che siamo sicuri il pubblico di Netflix ha già saputo ben digerire. Da Arisu in giù, non siamo più dinanzi a dei personaggi vacui, che non ci conquistano e non si esaltano, bensì dinanzi a esseri umani che prendono decisioni, che affrontano il gioco nel miglior modo possibile. A soffrire, in questo frangente, è forse il rapporto che si va a intessere con gli avversari, con altri comprimari che si incontrano nel corso della puntate: perché nel cercare l'esaltazione dei rapporti umani si finisce per avere una profondità a ogni costo, a dover esaltare questo nuovo aspetto narrativo perpetrando un'esasperazione non sempre necessaria. Si finisce così per avere dialoghi teatrali con personaggi dei quali non si capisce quasi la ragione o per i quali si vorrebbe celare una sorta di mistero che viene subito smascherato. Ci sono quegli eccessi che già nella prima stagione avevano condizionato la produzione e che spesso fanno parte di una tradizione narrativa asiatica che mal si sposa con quelle che sono le nostre abitudini.



Se vi aspettavate, quindi, di poter avere ancora la spettacolarità della prima season, l'esaltazione scenica e quant'altro si possa ricollegare a una scenografia emozionante, sappiate che Alice in Borderland 2 ha confermato l'immediatezza delle sfide e la rapidità degli scenari, ma si è un po' rinchiusa in se stessa, per trovare quella dimensione intima che potesse andare a scavare nel cuore e nell'animo dei protagonisti. Ci saranno pianti e ci saranno scelte molto difficili da prendere, per il bene del collettivo, nei rispetti di una squadra che ha visto crescere il proprio affiatamento e la volontà di supportarsi l'un con l'altro. Al di là, tra l'altro, di un segmento narrativo nei primi episodi, anche i toni scenografici diventano più freddi, più tendenti al grigio, perché il dramma inizia a farsi avanti.