L'Amica Geniale 3: una ripartenza drammatica

Storia di chi fugge e di chi resta, ovvero il destino di Lenù e Lila. Una che corre e scappa via dal degrado e dalla povertà del rione, l'altra che ne rimane avvolta e incatenata. Il titolo che forse meglio riassume tutto il senso dell'opera di Elena Ferrante, e che nella terza stagione della serie co-prodotta da Rai Fiction e HBO raggiunge il culmine di un racconto fatto di drammi familiari, amicizia profonda e amore tormentato. L'Amica Geniale torna finalmente in prima serata su Rai 1 (ma in realtà L'Amica Geniale 3 è già disponibile su RaiPlay da venerdì 4 febbraio) e ci ricorda quanto lo show di Saverio Costanzo rappresenti una preziosa eccellenza nel panorama televisivo italiano.



Tra amori, amicizie e colpi di scena

Come vi raccontavamo nella recensione de L'Amica Geniale 2, la serie tratta dalla tetralogia letteraria di Ferrante è cresciuta molto e ci aveva lasciato all'apice di una storia più travagliata che mai.

Elena, proseguiti gli studi universitari a Pisa, lontana dalla plebe della periferia napoletana in cui ha lasciato le sue radici, è prossima a sposarsi con Pietro, facoltoso accademico perdutamente innamorato di lei. Lila d'altro canto, trovata la forza di lasciare Stefano, ha iniziato una nuova vita con il figlioletto Rino e con il fedele Enzo, trovando lavoro in una fabbrica di salumi. Nei primi due episodi della terza stagione ritroviamo Lenù, pronta ad annunciare il suo matrimonio alla propria famiglia, e ad affrontare l'ira dei genitori di fronte alla decisione di sposarsi in municipio, mentre la sua amica rimane coinvolta nei tumulti politici provocati dalle proteste operaie, in una Napoli di periferia degli anni Settanta teatro di scontri ideologici e fisici tra comunisti e fascisti. Ma nella vita della protagonista c'è un recente ritorno, che ne sconvolge i sentimenti e la costringe a rivalutare il suo rapporto con Pietro: Nino Sarratore. Ed ecco che Lenù, ta tormenti amorosi e la presenza di Lila che incombe sempre di più nella sua vita, affronta il momento più difficile della sua giovane esistenza: il confronto con le proprie radici, con la sua amica di sempre, con i suoi sentimenti e con se stessa, schiacciata dl peso dell'opinione pubblica dopo la pubblicazione del suo controverso romanzo.



Una stagione politica, intensa e femminista

In queste prime due puntate L'Amica Geniale 3 conferma tutte le qualità che avevano sancito il successo delle edizioni precedenti. Poggiando saldamente, e con buona fedeltà traspositiva, alle pagine del terzo romanzo della saga letteraria, la storia riesce a stupire sin dalla premiere, toccando ulteriori vette drammaturgiche e spostando gli equilibri del racconto su tematiche totalmente nuove, che si allontanano dai toni adolescenziali della scorsa stagione per abbracciare una cornice più adulta e matura.

Non mancano nemmeno le sfumature politiche, pilastri della trama soprattutto nella seconda puntata, in un contesto di efficace e convincente ricostruzione storica. Insomma, è tutto perfettamente al suo posto, dalle scenografie di una Napoli multiforme all'intensità espressiva dei suoi protagonisti. Giunte, probabilmente, agli sprazzi finali della loro avventura nell'universo di Ferrante, per lasciare spazio prima o poi ad attrici più mature, Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Raffaella) spiazzano e commuovono con la propria intensità attoriale, rappresentando con le proprie rispettive storyline le sfumature più tragiche e varie di un prezioso messaggio femminista.



Sorprende finanche la regia di Daniele Luchetti, subentrato a Costanzo al timone de L'Amica Geniale 3, e capace di giocare sapientemente con le suggestioni visive, in un paio di sequenze di alto livello, nelle quali la psiche tormentata delle due protagoniste si contamina con la realtà diegetica. Regalando, forse come non mai, scene dal fortissimo impatto drammatico.