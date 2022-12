Un amore senza tempo recensione: la serie Sky funziona ma non entusiasma

Steve Moffatt ha già raccontato un "amore senza tempo". Una relazione che si fonda su sbalzi temporali, dove l'inizio di uno corrispondeva alla fine dell'altra e in cui l'ultimo incontro per una persona poteva rappresentare per il compagno un'inedita avventura. Un rapporto inserito all'interno di un contesto più grande, spaziale, cosmico. Quello di una serie "senza tempo" come Doctor Who e che vedeva il meraviglioso rapporto tra il Dottore e River Song prendere vita su differenti e mirabolanti giravolte universali (di cui aspettiamo lo speciale con il ritorno di David Tennant in Doctor Who).



Stavolta, però, l'autore si basa su un romanzo che gli dà le direttive per poter porre le radici del legame tra i protagonisti interpretati da Theo James e Rose Leslie nella serie Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife, tratta dal libro La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo della scrittrice Audrey Niffenegger.



Viaggiare nel tempo rende sentimentali

In verità è proprio dal lavoro dell'autrice che Moffatt ha preso ispirazione per la storyline tra il protagonista e l'archeologa interpretata da Alex Kingston, che stavolta si approccia al materiale di origine, mostrando quanto la visione inserita in Doctor Who fosse molto più sentita rispetto a quella presa e trascritta dal romanzo.

Una serie che, però, può comunque esercitare una certa influenza su un pubblico romantico che ha piacere nell'esplorare sotto tutta un'altra prospettiva l'unione tra questi due personaggi stretti nello stesso abbraccio del destino. Portati a condividere le proprie strade autonomamente, coscienti che prima o poi si sarebbero inevitabilmente incontrati. Il sentore che l'operazione non riuscisse ad andare completamente a fondo lo avevamo avuto già nel nostro first look di Un amore senza tempo, ma nel suo prosieguo il prodotto della HBO ha nonostante tutto dimostrato di tenere al romanticismo di questa insolita coppia, cercando di trasmetterlo al pubblico. Una produzione che viene raccontata direttamente dai protagonisti, che in forma di mockumentary riportano la storia di un'esistenza in cui sapevano che sarebbero stati insieme per sempre, pur dovendo sottostare ai capricci inspiegabili e instabili del tempo. Tempo che nella sua imprevedibilità rimane fermo e deciso solamente sul rapporto tra i personaggi, puntando tutto su un sentimentalismo che è certamente zuccheroso, ma cerca di alternarsi all'aspetto misterioso insito nella natura del viaggiatore di Theo James, che pur muovendosi con regole tutte sue, offre uno sguardo peculiare e insolito per chi si sposta tra diversi luoghi e anni.



Un'avventura senza tempo e senza regole

Oltre, infatti, alla concatenazione dovuta all'amore tra i personaggi, in Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife a incuriosire e suscitare simpatia è la totale libertà di una componente sci-fi che permette all'uomo di interagire con i vari se stesso nei differenti decenni e a qualsiasi età. L'essere l'unica persona al mondo a poter letteralmente spostarsi da un momento ad un altro, non attenendosi a nulla se non alle sue medesime condizioni. Una versione inedita delle solite direttive che si devono rispettare quando si passa per le linee temporali, le quali in questo caso sottostanno solo al futuro matrimonio tra i protagonisti, che concentra l'intera attenzione del racconto.

Un prodotto che conosce e accoglie il proprio animo prettamente emotivo e che decide così di incoraggiarlo rendendolo il cuore della serie, la quale si deve quindi accettare nel suo essere guidata dai sentimenti che si esprimono e il loro essere dichiarati tanto apertamente dai personaggi. Un'opera che ascolta la propria personalità e sta solo al pubblico accettarla o meno, dimostrandosi sincera nel voler essere una narrazione apertamente leziosa, ma facendosi apprezzare proprio per questa onestà.