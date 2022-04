Anatomia di uno Scandalo Recensione: il modesto legal drama di Netflix

All'interno dello scenario dell'intrattenimento nel quale ci ritroviamo Netflix ha sicuramente dato una decisa spallata verso le modalità dello streaming e della visione immediata dei prodotti, spostando il mercato in direzione di quelle modalità di abbonamento che ormai predominano in tutti i settori, dal cinema al gaming (scoprite qui le differenze tra Playstation Plus e Xbox GamePass). Il suo ruolo di apripista, arrivato insieme al dominio iniziale di questo settore neonato, ha però costretto il colosso guidato da Reed Hastings a strategie sempre più mirate al consolidamento della sua posizione, piuttosto che al reclutamento di una nuova fetta di pubblico.



Mentre altre piattaforme streaming sembrano voler puntare su titoli più ricercati (e per questo intrinsecamente più pericolosi), Netflix cerca la sicurezza data da autori che non tradiscono mai le attese: è all'interno di quest'ottica che nasce Anatomia di uno Scandalo, l'ultimo show creato da David E. Kelley, che debutta tra le serie tv Netflix di aprile 2022. Lo sceneggiatore e produttore americano è una colonna portante del legal drama, alla sua mente dobbiamo show indimenticabili come Ally McBeal e Big Little Lies, e per una piattaforma streaming non può che essere un affarone accaparrarsi i diritti della sua ultima creatura. Purtroppo Anatomia di uno Scandalo è uno show che non coinvolge lo spettatore nonostante non sia caratterizzata da grossi errori strutturali: la trama si evolve con il giusto ritmo e la sua parte legale può incuriosire, ma alla lunga emerge la noia a causa di un messaggio di fondo scialbo e poco emozionante.



Scandalo a Whitehall

La confraternita dei Libertines ha spiccato il volo dalle aule di Oxford per arrivare ai ranghi supremi del governo britannico: i membri di questa esclusiva associazione sono infatti i rampolli di famiglie altolocate, uomini privilegiati ai quali viene donato il mondo su un piatto d'argento. Dopo aver frequentato la più prestigiosa università britannica James Whitehouse (Rupert Friend) è diventato ministro per il governo conservatore presieduto dal suo migliore amico Tom Southern (Geoffrey Streatfield), ha due figli ed è sposato con Sophie (Sienna Miller), una donna che - dopo essere riuscita a sedurre questo giovane politico destinato a grandi cose - non ha altre aspirazioni nella vita.

La scintillante carriera del ministro è pronta a decollare con la presentazione di una nuova legge sull'immigrazione, ma uno scandalo di natura personale rallenta le sue gloriose aspirazioni: Olivia Lytton (Naomi Scott), una sua assistente, rende pubblica la loro relazione mandando in frantumi la facciata di onesto uomo di famiglia che James aveva costruito. Nonostante lo scossone iniziale, il ministro sembra essere in grado di riprendere le redini della propria vita, mentre anche sua moglie comincia a scendere a patti con il tradimento, come se la scappatella fosse qualcosa che avrebbe potuto anche prevedere.



La situazione precipita quando Olivia sporge denuncia alle autorità, sostenendo che quella con il suo datore di lavoro non era una semplice relazione sentimentale: l'ex assistente afferma di essere stata violentata dal giovane ministro, e la sua avvocatessa farà di tutto per incastrare un uomo che in tutta la sua vita non ha mai ricevuto un "no" come risposta.



L'analisi del consenso

La trama dello show Netflix si svolge attraverso tre linee di narrazione che seguono le conseguenze del processo sulle vite dei protagonisti: James costretto a gestire i malumori nel circolo interno del Primo Ministro inglese, Sophie che raccoglie i cocci della sua vita familiare in frantumi, e l'avvocatessa Kate Woodcroft (Michelle Dockery) che si prepara ad una battaglia legale persa in partenza.

Queste tre storie molto diverse tra loro - ognuna particolare ed intima, ma monotona e a tratti scollegata dal fulcro reale del racconto, che allontanano dilatando noiosamente i tempi - confluiscono nello snodo centrale dello show, il processo in aula. L'accusa di molestia sessuale è estremamente complicata da provare per l'avvocato Woodcroft, perché tra la sua assistita e l'accusato c'era una relazione sentimentale, chiusa però poche settimane prima del presunto stupro in ascensore. Dalla questione cardine di questo processo si può estirpare la caratteristica fondamentale sulla quale si fonda l'intera storia, e dalla quale dipendono le sorti dello show Netflix: la natura del consenso. Il dubbio sollevato dalla difesa di James è infatti legittimo e spinoso al tempo stesso, e si muove tra le linee sfumate di una negazione effettiva che forse Olivia non ha mai espresso. Anatomia di uno Scandalo poteva sfruttare meglio i grigi di una questione morale così complicata, ma sceglie di affidarsi ad una narrazione in bianco e nero, dove non c'è spazio per un'interpretazione personale e coinvolgente per lo spettatore, perché una delle due parti in causa sta semplicemente mentendo.



La gestione dell'aula di tribunale

Le sequenze meglio riuscite dello show sono sicuramente quelle legali, perché al di fuori del palazzo di giustizia Anatomia di uno Scandalo non riesce mai a sollevare spunti davvero intriganti dal punto di vista drammaturgico.

Gli sceneggiatori hanno scelto di eliminare dall'equazione qualsiasi influenza esterna al processo che avrebbe potuto rinvigorire la trama - ad esempio la reazione dell'opinione pubblica allo scandalo, o le sentenze che hanno chiuso casi molti simili avvenuti negli ultimi anni - per dedicarsi completamente alla questione del consenso, con timidi accenni ad una reazione contro quella classe di privilegiati che domina il governo britannico. Le testimonianze che puntellano il processo sono ben scritte e riescono ad essere coinvolgenti, anche grazie ad una vena drammatica e passionale che strizza l'occhio allo spettatore e al suo divertimento, ma che non troverebbe mai spazio all'interno di un vero caso giudiziario perché basata su digressioni non pertinenti al caso in questione. All'esterno del tribunale la serie si perde in sentimentalismi scialbi e poco emozionanti, tenuti a freno da un messaggio di fondo che la trama non ha voluto scandagliare fino in fondo, probabilmente per paura di risultare estremizzante per il pubblico generalista al quale si rivolge.



Lo spettatore non è mai lasciato in condizioni di poter formare una propria interpretazione degli avvenimenti e dei personaggi, tutto viene descritto per filo e per segno da flashback costanti e invadenti; uno stratagemma un po' pigro di narrazione che alla lunga impoverisce un racconto che già di per sé non riesce ad affascinare.



Le mancanze della scrittura e i guizzi di regia

Lo show di David E. Kelley si inserisce con orgoglio nel filone ultra-accessibile che sta creando Netflix, una strategia calcolata a zero rischi che vuole parlare al più vasto pubblico senza temere di scontentare qualcuno. Non si gioca mai sulle parole non dette o sui silenzi in Anatomia di uno Scandalo, tutto è messo in bella mostra ed è da prendere così com'è, senza stare troppo a rimuginarci su. Purtroppo questo non rende giustizia ad una tematica che è sociale ancor prima che legale, e che meritava un trattamento più delicato ed aperto alle divergenti opinioni del pubblico.

Il buon cast messo insieme dalla produzione deve accontentarsi di seguire le indicazioni di una trama priva di passione, svolgendo il proprio lavoro con efficacia ma senza rimanere impresso nella memoria. La regia gioca spesso con i movimenti della macchina da presa, cercando di smuovere un po' le acque chete nelle quali ristagna il titolo, riuscendoci in alcune sequenze intriganti e dinamiche, mentre altre - tra le quali transizioni avventate e scene oniriche - risultano molto lontane dalla concretezza e dall'efficienza che dovrebbero caratterizzare un legal drama.