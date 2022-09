Andor 1x04 Recensione: tra ribellione e spionaggio, la serie Disney si apre

Un antipasto, ecco cosa abbiamo sostanzialmente ottenuto la scorsa settimana (qui potete recuperare la nostra recensione dei primi 3 episodi di Andor). Una scelta da parte di Disney e Lucasfilm assolutamente lungimirante, perchè rispetto a tante altre produzioni mainstream Andor è invece un telefilm che necessita di spazio e tempo per respirare e non è necessario ricordare quanto il primo impatto sia cruciale. In effetti a posteriori è facile considerare come potenzialmente fallimentare il piano originario, con la data d'uscita fissata al 31 agosto rilasciando però 2 episodi, che da soli avrebbero lasciato molti più dubbi.



Insomma, la prima "trilogia" di Andor è un antipasto che va gustato insieme per comprendere appieno l'efficacia e la straordinaria forza della nuova serie di Star Wars, che adesso è pronta ad aprirsi una volta per tutte. Ecco cos'è questa quarta puntata: il momento di apertura totale ad una trama che mescola ribellione, spionaggio e thriller di stampo politico, senza particolari semplificazioni di sorta o inutile azione pomposa. E noi non possiamo che sentirci sempre più galvanizzati.



Ribellione o causa persa?

Ritroviamo subito Luthen (Stellan Skarsgard) nel tentativo di convincere Cassian (Diego Luna) a unirsi alla sua causa, da lui considerata ancora una perdita di tempo poiché sconfiggere l'Impero è semplicemente impossibile. Lo straniero misterioso, tuttavia, riesce almeno ad assoldarlo, dietro lauto compenso, per un lavoro, ovvero rubare gli stipendi imperiali di un intero settore per quantomeno destabilizzare - anche se solo momentaneamente - un dominio soffocante. Sbarcato sul pianeta, Andor si rende subito conto della follia di un simile piano ed al contempo dell'impossibilità di tirarsi indietro, mentre scopriamo finalmente l'identità di Luthen e i suoi rapporti con una senatrice ben nota ai fan di Star Wars.

Ora, innanzitutto ribadiamo che il ritmo della serie rimane piuttosto lento e compassato, disinteressato a sentieri facili e molto più deciso ad imbastire con calma le sue premesse volta per volta; in poche parole, finito un macro-arco narrativo se ne apre un altro, trattato nel medesimo e squisito stile, nonostante qualche difetto nelle tempistiche che abbiamo riconosciuto fin dal nostro first look di Andor. È però di nuovo facile perdonare simili mancanze per tuffarsi nel quantitativo immenso di aspetti che la proposta Disney+ porta su schermo praticamente alla perfezione, con una complessità e maturità che dal brand di Guerre Stellari non ci aspettavamo.



La brutalità dell'Impero

Ad esempio, il quarto episodio mette in luce qualcosa che non è mai stato esplorato a dovere dall'ormai lontanissimo 1977 (se non forse leggermente in Rogue One o nella quarta stagione di Rebels): la brutalità dell'Impero, in particolar modo quella quotidiana che ha reso la sua presenza insopportabile nella galassia lontana lontana. Sfruttando brillantemente la superba capacità di creare ambientazioni vive e pulsanti, Andor ce ne dà un primo assaggio e ci presenta ora un popolo cui è stato sottratto tutto dal dominio imperiale, dalle terre da coltivare alle loro più care abitudini e festività. E che adesso vuole giustamente vendicarsi, almeno per quanto possibile, poco importa la disponibilità limitata di risorse e uomini.

Per non parlare della trama politica che inizia a dipanarsi intorno alla figura di Luthen, dai tratti quasi ansiogeni per i continui escamotage da architettare e una rete infinita di menzogne da portare avanti per eludere le onnipresenti spie - e qui la mano di Gilroy si sente tutta. Inoltre aiuta e non poco la clamorosa interpretazione di Skarsgard, che al pari di un Superman/Clark Kent nell'universo di Star Wars cambia radicalmente aspetto e personalità con l'aiuto di un singolo oggetto estetico, poiché sembra davvero di ammirare due personaggi differenti. Andor rimane, per concludere, una delle produzioni più intriganti e autoriali nell'intricato quanto variegato panorama delle produzioni commerciale, sicuramente una delle più audaci con la speranza che possa continuare così.