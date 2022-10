Andor 1x06 Recensione: la Ribellione nell'Occhio del ciclone

È finalmente giunto il momento della Ribellione in Andor e, come ripetiamo da ormai diverse settimane, anche ora la nuova serie di Star Wars non delude le aspettative, anzi. Da un certo punto di vista potrebbe essere un prodotto un po' troppo inquadrato nella sua strutturazione, poiché è abbastanza evidente che si sviluppa su archi di 3 puntate ciascuno e forse, a meno che non si usi uno storytelling particolare o la storia richieda altro, diventa prevedibile. Già sai che quando scocca l'ora di quel terzo episodio si scatenerà l'inferno e il resto è pura preparazione, un simpatico antipasto prima della portata principale. Eppure la forza di Andor è paradossalmente questa, riesce a combinare una quantità incredibile di elementi, caratterizzazioni, carisma dei personaggi e dettagli, che alla fine la struttura viene meno tanto è facile cadere nei microcosmi portati su schermo.



Lo abbiamo sottolineato fin dal nostro first look di Andor, la serie di Tony Gilroy recupera determinati aspetti che Star Wars non metteva in campo da davvero troppo tempo. Se poi, come nel sesto capitolo, si aggiunge una componente visiva spettacolare, il gioco è fatto, no?



L'Occhio del ciclone

Avevamo lasciato Cassian (Diego Luna) in procinto di iniziare la missione su Aldhani, dopo aver messo le cose in chiaro con alcuni membri del gruppo di ribelli che diffidavano di lui, in particolare il nervoso Skeen (Ebon Moss-Bachrach) che proprio non riusciva a credere alla favoletta dell'ultimo arrivato - qui potete recuperare la nostra recensione di Andor 1x05. Ed in sostanza l'episodio è soltanto l'esecuzione del piano di cui abbiamo ascoltato i dettagli nelle scorse settimane, reso nell'ormai solito stile che Gilroy ha perfezionato in Andor: c'è dunque infiltrazione, spionaggio, il classico incidente di percorso che non fa andare tutto come previsto, ma in più un'attenzione quasi maniacale all'ambientazione e agli usi e costumi della popolazione locale.

Non si sentiva in realtà il bisogno stringente di ammirare come su Aldhani si festeggiasse la straordinaria ricorrenza dell'Occhio, ma una volta messa in scena e posizionata saggiamente all'interno della puntata non potevamo farne a meno. Ha in pratica una duplice funzione, perché da una parte rappresenta il giusto e meritato sfogo emotivo dopo aver sentito parlare dell'Occhio in maniera tanto sentita e dall'altra funge da intermezzo, per spezzare il ritmo e far respirare il pathos che un'operazione del genere suscita - escamotage che Gilroy sta sperimentando molto in varie forme. Così come forse non c'era la necessità di mostrare delle semplici scene di vestitura del comandante della guarnigione con la famiglia o una sequenza dedicata solo alla stanchezza di Nemik (Alex Lawther).



Tanti dettagli fanno la differenza

Si tratta di momenti di passaggio che presi singolarmente in fondo valgono poco o nulla, ma sono dettagli su dettagli che si sommano e fanno una differenza abissale durante l'esecuzione del piano. E non per la loro importanza narrativa, nel migliore dei casi trascurabile o curiosa, bensì per la costruzione di un setting credibile e per il conseguente coinvolgimento emotivo dello spettatore, sempre spinto al massimo: abbiamo passato tempo con queste persone, con i loro dubbi, paure e speranze e siamo invogliati ad interessarci delle loro sorti, anche se con ogni probabilità non li vedremo mai più. Una piccola magia che Andor porta con sé fin dall'esordio e che speriamo venga mantenuta fino alla fine, in quanto molto banalmente distingue la serie da un generico spy-thriller con tocchi di fantascienza.

Peccato per l'assoluta mancanza o quasi delle altre sottotrame, specialmente quelle politiche, già messe in stand-by durante la scorsa puntata e che speriamo vivamente possano reclamare molto più spazio nelle prossime settimane - anche se è indubbiamente intrigante il piccolo squarcio su come l'impresa ribelle sia stata recepita nel Senato imperiale e dall'ISB. Piccole note di disappunto che in parte spariscono a causa sia della meraviglia visiva che è l'Occhio sia per un finale che ancora una volta dimostra la capacità di Andor di non cadere in tranelli o semplificazioni.