Gli Anelli del Potere 1x07 Recensione: a un passo dalla fine

Dopo settimane di contrasti, speculazioni e diatribe, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sta per giungere alla fine della sua prima stagione. Forte di decise conferme da parte di Amazon (le riprese della seconda stagione sono già iniziate in Inghilterra), il prodotto di punta della piattaforma Amazon Prime Video deve ora fare i conti con il difficile palato degli spettatori e dei fan. Se lo show sta infatti riuscendo ad attirare verso di sé la curiosità dei neofiti e l'attenzione dei fan più guardinghi, gli showrunner sembrano già certi che la qualità narrativa e produttiva possa solo migliorare.



Rispondendo alle critiche di una folta porzione del fandom, J.D Payne e Patrick McKay hanno risposto che la seconda stagione de Gli Anelli del Potere sarà superiore alla prima sotto ogni aspetto e che il progetto andrà considerato nella sua totalità nel corso del tempo. Nello specifico di questa prima stagione, dopo aver osservato un susseguirsi di alti e bassi tra resa scenica e gestione narrativa, attendiamo solamente la sua conclusione per fornire un giudizio completo ed esaustivo. Giunti ormai all'effettivo preludio del season finale, analizziamo insieme la settima puntata de Gli Anelli del Potere.



Ombra e cenere

La narrazione riprende fiato a pochi istanti dallo sconvolgente finale della scorsa settimana: gli Orchi di Adar (Joseph Mawle) sono riusciti a recuperare l'artefatto del culto di Sauron, scatenando una catastrofe sulle Southlands e portando all'eruzione del futuro Monte Fato.

Il fuoco e il caos si sono così riversati in tutte le zone limitrofe, colpendo indistintamente i personaggi presenti per poi stravolgere irreversibilmente l'intero territorio. Mentre Galadriel (Morfydd Clark) e Theo (Tyroe Muhafidin) si mettono alla ricerca dei sopravvissuti, il contingente di Nùmenor e gli Umani si trovano a contare le rispettive perdite. Tra dolore, rabbia e paura, alcune ferite non sembrano rimarginabili e la tempra di tutti verrà messa a dura prova. Nel frattempo, i Pelopiedi hanno raggiunto la loro destinazione insieme allo Straniero, ma le difficoltà e il timore nei confronti di un'entità assai potente porteranno al presentarsi di numerose problematiche che potrebbero rivelarsi cruciali per il finale di stagione. Allo stesso modo, la battaglia di nervi tra Elfi e Nani sembra proseguire senza sosta: Elrond (Robert Aramayo) e Durin IV (Owain Arthur) cercano di convincere il Re dei Nani a concedere agli Elfi accesso alle miniere di Mithril, ma la decisione è tutt'altro che semplice. Anche in questo caso, non mancheranno accesi contrasti basati su ideologie e mentalità assai differenti tra loro.



Soltanto il tempo dirà chi avrà avuto ragione. Qualunque sarà l'esito, noto o meno che sia, l'intera Terra di Mezzo sta vivendo nel pieno gli eventi preparatori a uno fra i periodi più cupi e difficili di tutta la sua storia. L'operato delle forze del male si fa sempre più evidente e il cerchio sembra stringersi ogni minuto che passa verso la soluzione di ogni mistero. Toccherà al finale chiudere il cerchio e fornirci le giuste risposte.



Faccia a faccia

Analizzando il settimo episodio da un punto di vista prettamente dialettico, la puntata diretta da Charlotte Brandstorm assume sin dalle prime battute delle caratteristiche ben precise. "L'occhio" è un episodio costruito sui faccia a faccia, in cui i dualismi dominano la scena. Non è un caso, dunque, che oltre all'ottima gestione degli sguardi e dei controcampi in cabina di regia siano proprio i dialoghi e i contrasti fra i personaggi a spiccare in maniera particolarmente marcata.

Forse per la prima volta dall'inizio della serie, ogni scambio risulta appagante e interessante da ascoltare, sia per le parole dette, sia per il loro contenuto. Prendendo atto di un paio di sbavature, capaci di far vacillare personaggi come Elendil, la quasi totalità degli scambi fra i vari interpreti conferisce all'episodio mordente e carattere, offrendo allo spettatore sprazzi di quella meraviglia che ha contraddistinto il sapore delle opere tolkieniane. In questi termini, è palese che gli stessi showrunner stiano crescendo insieme alla tenuta tematica della serie: non sarà certo possibile rimediare ai propri errori nel corso di una sola stagione, ma gli ultimi episodi stanno dando prova di come possa esserci più di qualche speranza di miglioramento per il futuro.



Spiccano ancora, purtroppo, alcune decisioni prettamente narrative che cozzano con la buona gestione dei dialoghi. In tal senso, escludendo le ormai ovvie lacune rispetto al canone, almeno un paio di sviluppi riguardo le sorti dei personaggi sembrano costruiti col preciso intento di creare apprensione in chi osserva, salvo tuttavia perdersi in rappresentazioni empaticamente scariche. D'altro canto, per fortuna, le bellissime sequenze offerte dall'episodio (tra scenografie impattanti e musiche da pelle d'oca) riescono a garantire una resa positiva nel suo complesso.

Una delle più grandi sorprese riguarda lo sviluppo di Galadriel, la quale mostra finalmente un approccio convincente che ben potrebbe ricordare frammenti del personaggio tanto amato dai fan. Pur non arrivando al livello di Elrond o di Durin, stiamo assistendo a una lenta crescita che speriamo possa permettere alla dama di Morfydd Clark di raggiungere presto ben altre vette qualitative. Non riescono a sortire lo stesso effetto, invece, alcune "sorprese" sceniche create palesemente per strizzare l'occhio ai fan anziché emozionarli.



Grandi speranze (o aspettative)?

Osservando da vicino l'imponente produzione de Gli Anelli del Potere, specialmente una volta giunti fino a qui, appaiono ormai evidenti pregi e difetti di un'opera estremamente ambiziosa ma inevitabilmente condizionata dal proprio valore. Le idee e le intenzioni degli showrunner appaiono lodevoli e spassionate, ma non riescono ancora a travolgere lo spettatore come ci si aspetterebbe dall'incredibile peso comunicativo di una rappresentazione tolkieniana.

L'idea di costruire un mondo non a tutti noto a cui affezionarsi, per poi avvolgerlo nell'ombra e lasciare che il caos si diffonda, è estremamente affascinante. Tuttavia, la resa è finora apparsa asettica in più occasioni e soltanto eventi, interpretazioni di alcuni personaggi e attesa spasmodica dei colpi di scena stanno tenendo a galla l'opera. Stiamo assistendo a un crescendo narrativo e qualitativo, per quanto non esente da errori, che speriamo vivamente possa convincere appieno una volta raggiunto il climax - dando possibilmente, anche in maniera retroattiva, più valore all'intera operazione.