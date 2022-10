Gli Anelli del Potere 1x08 recensione: un finale di stagione deludente

Dopo una lunga e difficile scalata, capace di portare spettatori e fan di tutto il mondo in un'altalena fatta di alcuni alti e molti bassi, Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è arrivato alla fine della sua prima stagione. Per quanto gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay abbiano potuto impegnarsi nel profondere la propria passione per l'universo tolkieniano, il risultato del loro lavoro non ha fatto altro che evidenziare le pecche di un prodotto costruito ad arte per sfruttare una ricca proprietà intellettuale, ma povero di soprese.



La scarsa esperienza di due autori a cui è stata affidata l'opera più importante della recente storia televisiva pesa inevitabilmente come un macigno sul giudizio finale, anche di fronte alla maestosità di un budget mai visto prima. L'operazione di Amazon Prime Video (non perdete le serie Amazon di ottobre 2022), pur resistendo alle critiche nelle passate settimane, non è riuscita a sollevare le proprie sorti neppure con il finale in cui molti riponevano le ultime speranze. Pur sorprendendo con la propria estetica ed emozionando in alcuni istanti, la serie mostra soltanto pochi sprazzi di grandezza: personaggi sorprendentemente fragili, scelte fuori dal canone e soluzioni forzate per far muovere la narrazione in avanti portano lo show a pendere incredibilmente verso l'insufficienza. Analizziamo il finale di Rings of Power.



Il male che tutto avvolge

Riprendendo la narrazione a poca distanza dagli eventi accaduti nello scorso episodio (qui la nostra recensione de Gli Anelli del Potere 1x07) i personaggi della serie hanno ora raggiunto il giro di boa. Come ampiamente preventivato, purtroppo, buona parte delle ipotesi dei fan si sono rivelate corrette e l'evoluzione dei personaggi non ha potuto che risentire di una sequela troppo repentina di sviluppi privi di effettive spiegazioni.

Mentre lo Straniero trova nello scontro con i tre Sacerdoti la propria forza interiore, supportato dall'aiuto dei Pelopiedi, gli Elfi si riuniscono nell'Eregion per trovare una soluzione che possa garantirgli la salvezza di fronte all'oscurità incombente. L'arrivo di Halbrand e Galadriel nel reame elfico porterà a una definitiva resa dei conti: tra estenuanti ricerche e lavori, l'ombra del male comincerà a palesarsi fino a riconoscere una volta per tutte il suo vero padrone.



Emozione e banalità

L'intera puntata mostra sin da subito la sua natura, spiegando a più riprese e lasciando spazio a pochissima azione. Del resto, era già stato preventivato: il finale di stagione gioca tutto sulla dicotomia tra lo Straniero e la situazione di Galadriel, provando a incuriosire fino alla fine senza mai riuscire nel proprio intento.

Lo show aveva già gettato troppe basi e troppi indizi per un fandom esperto come quello tolkieniano, e per quanto le soluzioni adottate possano creare una leggera sorpresa per i fan più occasionali, qualsiasi spettatore attento avrà già intuito la direzione di ogni scelta compiuta in fase di scrittura ben prima delle rivelazioni di questo episodio. L'esito, al netto di alcuni momenti rincuoranti e di bei frangenti riguardanti lo Straniero, è ben lontano dalle aspettative e porta lo show a cadere proprio quando doveva mostrare tutta la sua forza. Alcune idee trovano logica nel disegno interno degli sceneggiatori, ma oltre a distruggere ogni parvenza di collegamento al canone lasciano persino spazio a plot twist incoerenti e scontati. Alcune sequenze, in particolare un paio riguardanti Galadriel e Halbrand, fanno ribrezzo per la banalità nella gestione dei dialoghi e la mancanza di inventiva. In una serie che dovrebbe stimolare al ragionamento più alto, spiegoni e sequenze già viste in qualsiasi produzione mediocre contemporanea non dovrebbero ottenere il minimo spazio.



La lunga strada verso il successo

L'ultimo episodio, diretto nuovamente con diligenza da Wayne Che Yip, offre soluzioni visivamente interessanti che rendono la visione piacevole nel suo complesso; tuttavia, le idee alla base dell'intera stesura trovano lacune e mancanze pressoché in ogni parte. La sola idea di raccontare una Galadriel futile e causa del suo stesso male è risibile, così come mostrare un Signore Oscuro fragile e inetto per poi stravolgerne il carattere in una fredda ascesa.

Gli Anelli del Potere ha sempre dato l'impressione di voler contrastare con la forza del proprio ardore le critiche, distanziandosi dalla mera operazione commerciale, eppure quest'ultimo episodio non fa altro che cadere negli stessi errori visti nelle scorse settimane. Forzature e mancate giustificazioni danno l'impressione che la trama proceda perché deve e il tentativo di condensare in poche sequenze una numerosa serie di questioni irrisolte si è dimostrata una scelta infelice. Consci della "crescita" avuta da tutto il comparto produttivo, non possiamo che rimandare giudizi più positivi alla seconda stagione della serie.