Anime false recensione: un thriller Netflix affascinante, ma ripetitivo

Anime false (in lingua originale, Biz Kimden Kaçiyorduk Anne?) è la nuova serie televisiva turca diretta da Umut Aral (Into the Night, The Protector) e Gökçen Usta (Zalim Istanbul, Oglum), tra gli show più apprezzati della piattaforma, così tanto acclamato da essere entrato nella top 10 dei contenuti seriali più visti su Netflix. La realizzazione, in realtà, propone qualcosa di nuovo, ribaltando il classico punto di vista dei titoli di genere crime-thriller, calandoci, fin da subito, nei panni del male, incarnato da una madre (Melisa Sözen) e una figlia (Eylül Tumbar), in lotta perenne contro la giustizia e alla ricerca continua di anime false da punire, albergo dopo albergo, con continui spostamenti senza mai una meta.



Un concept decisamente interessante e fuori dagli schemi ai quali siamo abituati solitamente, ma che perde di efficacia già a partire dalla seconda puntata, rivelando uno schema narrativo episodico fin troppo ripetitivo, con qualche cortocircuito nella costruzione dei colpi di scena della storia. Nonostante questo, la caratterizzazione delle due protagoniste brilla per solidità e la messiscena è particolarmente suggestiva, specialmente quando lavora, esteticamente, sulla psicologia delle due donne. Anime false, prodotta da 1441 Productions, è arrivata direttamente su Netflix il 24 marzo 2023 (a proposito, non dimenticate le serie Netflix di aprile 2023.



Anime false: l'amore malato tra una madre e una figlia

Anime false parte in medias res, con le due protagoniste che, mentre dormono in una stanza d'albergo, vengono avvisate dalla reception che è arrivata la Polizia, spingendole ad una fuga disperata dall'hotel. Un inizio rocambolesco ed enigmatico che, in mancanza di dettagli riguardo il contesto e il background della coppia di personaggi, attira moltissimo l'attenzione, spingendo il pubblico ad una continua riflessione.

Una formula che però rimane relegata solo all'incipit visto che, già a partire dal secondo episodio, la storia inizia a rivelarsi anche fin troppo velocemente. Difatti, ancor prima della metà della stagione, conosciamo gli elementi fondanti del passato delle due protagoniste. Un approccio quindi, che perde di fascino quasi da subito, anche se è chiaro che, dal momento della grande rivelazione in poi, l'obiettivo della narrazione non è quello di giocare con enigmi e misteri, sfidando apertamente gli spettatori, ma riflettere sul ribaltamento del punto di vista, vivendo l'intero intreccio attraverso gli occhi della madre e della figlia, cercando il più possibile di empatizzare con queste due particolari figure. Anche se i flashback del passato della madre e l'analisi delle sue motivazioni non sono sufficienti a giustificare i suoi comportamenti, è comunque curiosa questa inversione di prospettiva che, dal primo episodio fino all'ultimo, è ancorata totalmente alle azioni ai pensieri delle due donne con un rapporto via via più malato e morboso, ma che, in modo del tutto inaspettato, è vissuto con consapevolezza da parte di entrambe.



È logico che, alla base di questa relazione d'affetto presentata in Anime false, era necessario spingere la caratterizzazione delle protagoniste al massimo, spostando anche la macchina da presa su elementi apparentemente di contorno, dei semplici dettagli che però non sono altro che specifici approfondimenti riguardanti la psicologia e l'interiorità di madre e figlia, che, grazie alla regia, mettono a nudo la loro anima e il loro spirito conflittuale.



Un ciclo continuo con poche variazioni

Difatti, la cinepresa coglie determinate sfumature caratteriali, così come alcuni particolari dei due personaggi principali, riuscendo perfettamente a delineare, con il supporto della scrittura, delle figure psicologicamente instabili, ma molto affascinanti. Probabilmente la regia dà il meglio quando torna indietro nel tempo, raccontando la storia della madre in modo spietatamente crudo, ma con uno stile rarefatto ed evanescente, mentre è decisamente più debole quando sposta l'attenzione sulle forze dell'ordine e sulle loro indagini.



Il ritratto della Polizia costruito, in primis, dalla sceneggiatura e completato dalla regia è fin troppo macchinoso e stereotipato, con un palese ridimensionamento delle loro qualità investigative a favore delle due protagoniste. Un altro problema che si riscontra in Anime false è la ripetitività dello schema narrativo presente all'interno delle varie puntate. In ogni episodio, infatti, vediamo madre e figlia che cambiano albergo, uccidono la vitttima designata o evidenziano il loro bersaglio e, negli ultimi minuti, puntualmente vengono braccate dalla Polizia che però non riesce a prenderle.



Considerando il particolare punto di vista della storia, nella costruzione dell'intreccio individuale dei vari episodi era probabilmente richiesta un'attenzione maggiore, almeno cercando di rendere più varia la fuga delle due donne. Tale scelta, probabilmente dettata dall'esigenza di catturare l'ossessività e la compulsività della routine delle due protagoniste, sfocia in una struttura troppo granitica e inflessibile, che, salvo rari casi, rimane monotona, senza suggerire e tentare una strada alternativa. Si ha inoltre l'impressione che anche lo stesso finale sia troppo telefonato, con un possibile spiraglio narrativo per il futuro eccessivamente debole nella sua delineazione.