Archer 12 Recensione: su Netflix un doloroso addio

Egoista, viziato, malizioso e alcolizzato: sono questi gli aggettivi che più di tutti descrivono Sterling Archer, la più grande spia del mondo. Una sorta di James Bond degli albori portato all'estremo (uno 007 molto diverso rispetto a quello che vi abbiamo descritto nella recensione di No Time To Die), estremamente capace nel suo lavoro ma anche odioso e inviso a tutti nonostante il suo fascino da agente segreto. Un uomo superficiale che decide di sedurre qualsiasi ragazza gli capiti intorno, lottando contro il trauma di una madre assente durante l'infanzia ma adesso improvvisamente al centro della sua vita personale e lavorativa. Malory Archer è infatti il capo dell'agenzia investigativa dove lavora suo figlio Sterling, e anche lei è una donna egoista, viziata, maliziosa e alcolizzata. Questo rapporto tumultuoso tra madre e figlio è al centro di tutte le vicissitudini di Archer, ma come tutte le cose è destinato a terminare perché il tempo non lascia scampo a nessuno.



Risveglio traumatico

È sempre difficile dire addio ad un personaggio carismatico che ci ha fatto ridere e riflettere per più di dieci anni. Ed è particolarmente dura quando si è arrivati alla dodicesima stagione di una serie fantastica che sembrava procedere indifferente agli anni trascorsi.

L'ultima avventura di Archer non è la più folle e divertente all'interno del grandioso arco narrativo di questa spy-comedy, ma è comunque un prodotto unico ed estremamente diverso dalle solite serie tv che ci vengono propinate negli ultimi tempi. Uno spettacolo sagace che non annoia mai tra le novità Netflix di dicembre 2021 più attese, reso doloroso da un addio inevitabile con il quale bisognerà fare i conti negli anni a venire. Sterling Archer è da poco uscito da un coma durato due anni. Non ha ancora recuperato la forma fisica ottimale, probabilmente non ci riuscirà mai, ma è deciso a tornare in azione per risollevare le sorti della sua agenzia investigativa. La squadra affiatata che conduceva operazioni pericolosissime per conto di governi stranieri, CIA e multimilionari è soltanto un lontano ricordo: il team è ridotto all'osso, le finanze sono in profonda crisi e non c'è nessun lavoro all'orizzonte. Il ritorno in scena di Sterling con la sua personalità tossica provoca inoltre lo sgretolarsi delle nuove certezze acquisite dai colleghi in sua assenza, distruggendo matrimoni e minando le personalità degli altri.



L'agenzia guidata da Malory Archer è quindi costretta a chiedere aiuto ad una coppia di scapestrati responsabili del marketing, che si occuperanno di ripulirne l'immagine in seguito ai disastrosi fallimenti pubblici degli ultimi anni. La fine apparentemente inevitabile dell'avventura sembra essere la IIA: una società di spionaggio meticolosamente organizzata che ha a disposizione i mezzi tecnologici più moderni e fondi quasi illimitati. Hanno già inglobato la ODIN, che faceva concorrenza ai nostri eroi, e tutto lascia presagire che faranno lo stesso con l'agenzia di Malory.



Il solito Archer

A distanza di 12 anni dalla prima messa in onda lo show di Adam Reed mantiene lo stile che lo ha reso celebre confezionando una nuova stagione acuta e divertente. La comicità dissacrante, i personaggi cesellati fin nei minimi dettagli, le immancabili pause comiche all'interno di dialoghi frenetici e realistici: questi sono i punti salienti che ritroviamo in ogni singola puntata di Archer.

Nelle varie iterazioni la storia principale è stata sospesa per far posto ad alcuni spin off - stagioni che mescolavano le carte in tavola cercando nuovi espedienti narrativi, ma sempre riconoscibili nei protagonisti e nello spirito - mentre l'ultima avventura di Archer ritorna a raccontare la trama che abbiamo cominciato a seguire più di dieci anni fa.



La scrittura dell'intreccio si rivela però ambivalente, perché dal punto di vista dell'azione la serie sembra soffrire un po' la stanchezza causata dal passaggio di un decennio di puntate di grande spessore. La parabola narrativa che vede la IIS nel ruolo di antagonista non colpisce infatti per originalità rispetto alle storie passate, e la mancanza di novità effettive allenta la tensione generata da sequenze animate veloci e sempre fluide. A salvare lo spettacolo ci pensa però la solita competenza nel dare profondità ai personaggi e l'intelligenza con la quale vengono gestiti i tempi comici.



Un'ottima caratterizzazione dei personaggi

I protagonisti di Archer sono individui molto diversi tra di loro, caratterizzati da un approccio del tutto personale alle situazioni, immediatamente riconoscibili e sempre credibili. Nonostante la serie si configuri come una spy-comedy, gli autori sono riusciti a sviluppare i loro caratteri con naturalezza: i tradimenti, le morti scampate per un pelo e le follie continue hanno infatti lasciato il segno sulla personalità dei soggetti, che si sono evoluti di conseguenza.

Il realismo nella caratterizzazione dei protagonisti è il fiore all'occhiello di questa stagione, e riesce a compensare la poca originalità del contesto generale che accusa un po' il passare del tempo. Archer è inoltre una serie che cresce insieme allo spettatore, e lo fa attraverso l'uso di riferimenti e di battute ricorrenti che solo i fan più accorti riescono a comprendere. Nella dodicesima stagione ritornano tutti gli elementi che hanno reso celebre Archer: chi ha seguito le innumerevoli peripezie di questi folli agenti segreti troverà nuovamente il ritmo elevatissimo nei dialoghi e nell'evoluzione della trama, così come le battute intelligenti intercalate a quelle stupide e volgari. Fanno il loro ritorno anche le continue citazioni a scienziati, poeti ed altri personaggi famosi che a volte richiedono una veloce ricerca su Google per essere colte. L'ultima avventura di questa serie animata riesce a divertire con la sua intelligenza, tratteggiando personaggi vivi e reali che lottano contro un mondo che non sembra più appartenergli. La stessa sagacia che pervade lo show chiude inoltre un episodio finale frenetico con una nota malinconica, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti gli affezionati di Archer.