Arnold recensione: il sogno americano scolpito su un uomo

L'America, con i suoi miti e leggende, ha sempre generato storie incredibili al centro delle quali si trovano gli sforzi e i sacrifici di uomini apparentemente straordinari. Il percorso professionale e personale che ha delineato la vita di Arnold Schwarzenegger sembra quasi la sceneggiatura di un film con un unico protagonista, un eroe proveniente dal nulla, un giovane sognatore che ha impiegato tutte le sue forze per realizzare una visione che gradualmente ha preso forma davanti ai suoi occhi e nel suo cuore.



Arnold, la nuova docuserie disponibile su Netflix a partire dal 7 giugno 2023, cerca proprio di indagare su questo, tracciando il percorso di un uomo pronto a cogliere ogni opportunità per arrivare da qualche parte, per migliorarsi sotto tutti i punti di vista, ritrovando le radici di un mito che abbiamo visto professare più volte nel paese a stelle e strisce (un esempio palese di ciò lo trovate nella nostra recensione di The Last Dance).



Muoversi senza mai guardarsi indietro

Tutti conoscono Arnold Schwarzenegger, o lo hanno sentito nominare almeno una volta nella vita in un modo o nell'altro. Questo perché stiamo parlando di una personalità estremamente poliedrica, pronta a evolversi e a cambiare senza pensarci troppo.

Così ci troviamo a contatto con l'Arnold Bodybuilder, il giovane austriaco che sogna di fuggire dal proprio paese natale per realizzare il suo potenziale nel mondo e in America; oppure con l'Arnold attore e superstar mondiale, naturalizzato statunitense e protagonista di alcuni ruoli così iconici che hanno influenzato la storia stessa del cinema (Terminator e Terminator 2); per poi arrivare al governatore della California e a una carriera politica costellata di alti e bassi, cercando di continuare a combattere ma con armi del tutto nuove. Il documentario targato Netflix cerca proprio di catturare la mole di risultati che Schwarzenegger ha ottenuto nel corso della sua esistenza, distinguendoli in tre parti specifiche, in tre lunghi segmenti in cui quest'uomo cerca di descriversi e di descrivere ciò che ha vissuto e provato a realizzare con le sue forze, e con l'appoggio delle persone a lui vicine.



Tre episodi distinti, quindi, svelano il suo percorso, descrivendo prima il cammino nel bodybuilding, poi nel cinema e infine nella politica. Il tutto è narrato dal diretto interessato, che tenta di essere il più sincero possibile, soprattutto riguardo a ciò che provava all'epoca e agli sforzi compiuti per migliorarsi, nonché sulle difficoltà che ha affrontato e sui fallimenti che hanno costellato il suo cammino.



Raccontarsi con sincerità

L'obiettivo di Arnold non è solo quello di raccontare una storia di successo, ma di renderla più realistica e personale, permettendo al protagonista, ora in una fase molto diversa della sua vita, di spiegare le ragioni dietro di essa. La narrazione di questo documentario si muove di pari passo sia con i fatti che tutti conosciamo, sia con i ricordi di Schwarzenegger stesso, impegnato a spiegare e a far rivivere la lunga strada percorsa fino ad oggi. Sacrifici, sofferenze, orgoglio e soddisfazioni costellano il percorso di un uomo che ha sempre cercato di puntare in alto, anche se la persona di fronte alla telecamera sembra essere oggi molto diversa.

Sono le fragilità del presente a rendere ancora più credibili le parole del diretto interessato, intrecciando i ricordi e le conquiste con un particolare sentimentalismo percepibile dall'inizio alla fine (un approccio del genere lo abbiamo riscontrato anche nella recensione di Pamela). Parola dopo parola, vediamo il mito di questo "superuomo" austriaco crollare e spogliarsi di tutto, lasciando da parte le fredde barriere tipiche della sua immagine, a favore di un essere umano che si rivela come tale di fronte agli occhi di tutti noi.



Sogni e ombre

In Arnold, quindi, c'è spazio anche per gli errori, pur se la narrazione, nel complesso, mantiene un valore principalmente nostalgico. La stessa nostalgia provata da Schwarzenegger nel raccontare la propria vita invade inevitabilmente le immagini che compongono il grande puzzle di questo collage documentaristico. Così l'indagine umana cerca di espandere le proprie capacità sfruttando una serie di ricordi e momenti d'archivio, pronti ad arricchire le parole del diretto interessato e a testimoniare in modo palese le sue esperienze e i ricordi.



Questi diventano ben presto il mezzo principale attraverso il quale scorre l'intera narrazione, cercando di abbracciare non solo i successi, ma pure le ombre che hanno caratterizzato la vita di Arnold Schwarzenegger, anche se l'incisività risulta relativa, data la presenza di un unico narratore che sceglie consapevolmente cosa raccontare e come delineare le storie di fronte alla macchina da presa.

Arnold è quindi un documentario che tenta di costruire un discorso completo. Un vero e proprio viaggio in tre parti dedicato alla vita di quello che sembra essere un personaggio di qualche film hollywoodiano. Un viaggio in cui il sogno americano diventa un obiettivo e una possibilità concreta per un giovane sognatore concentrato nello sfruttare il proprio potenziale in questo senso. Poi c'è l'uomo introspettivo, quello più autentico e nascosto nel profondo di un'immagine conosciuta in tutto il mondo, caratterizzato da esperienze personali che hanno plasmato gradualmente la sua personalità e tutte quelle fragilità con le quali è molto facile identificarsi.