Arrow 6: la recensione del midseason

Dopo cinque anni, Oliver Queen è tornato a Star City con un obiettivo: salvare la sua città. Ma questo lo saprete già, d'altronde questa è la sesta stagione dedicata ad Arrow. Una serie al centro di molte critiche e polemiche che, anche in quest'ultima stagione, non accennano a fermarsi. Eppure, stavolta, Arrow non è affatto male, anzi. Oliver Queen e la sua squadra stanno lentamente risalendo la china.

Alti e bassi

Cominciamo coi lati positivi: la fine dei flashback. Non ve lo nascondo, Arrow non è mai dispiaciuto del tutto. Un team affiatato, personaggi abbastanza ben strutturati e simpatici, tranne il protagonista stesso, ma una cosa non mi è mai andata giù: i flashback. Certo, voi direte che il passato di Oliver era necessario a capire perché il protagonista sia così, perché sia così allenato e così via, eppure i flashback a volte erano al limite del surreale. Giappone, Russia e mille altri posti. Oliver girava il mondo per poi tornare su un'isola deserta in attesa di aiuto. Questo tipo di spezzettamento della narrazione non faceva altro che ammorbare gli spettatori e rompere il ritmo di tutta la serie. Fortunatamente, questa sesta stagione è totalmente ambientata nel presente. E questo non può che essere un punto a favore.

Interessante, anche, la scelta di concentrarsi maggiormente sul rapporto di Oliver coi membri della sua squadra, col figlio e con Felicity stessa. Allontanarsi dai panni di Freccia Verde non ha fatto altro che alleggerire la serie e far focalizzare il tutto più sulla variante soap e meno sulle scene action che, ancora una volta, spesso e volentieri risultano molto deboli.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, invece, gli showrunner hanno fatto un bel lavoro. Ogni altro protagonista viene ampiamento sfruttato a schermo e, finalmente, le sidestory non vengono accantonate in favore di un villain preciso come poteva essere Deathstroke o Prometheus.

Ma, allo stesso tempo, questa mancanza di villain si fa sentire. Il nuovo "cattivo" non è altro che un personaggio senza alcun carisma che è la brutta copia del Pensatore di The Flash. C'è anche da dire che i cattivi della controparte fumettistica di Arrow non sono mai stati dei veri e propri mattatori della scena e proprio per questo si è dovuto ricorrere giù a due villain di Batman: Deathstroke e Rah's Al Ghul. Lo stesso vale per la doppelganger di Laurel: Black Siren. Un personaggio spocchioso, arrogante e anche parecchio fastidioso che, a conti fatti, non fa altro che tentare di rapire o uccidere il capitano Lance. Peccato, perché i villain di Arrow sono sempre stati discreti. Ma questa sesta stagione, per ora, deficita su un punto cardine davvero fondamentale.

Per quanto riguarda il suo inserimento all'interno del crossover, la scelta di far sposare Oliver e Felicity si è rivelata un po' un'arma a doppio taglio. Fino ad ora si era parlato di matrimonio circa due serie fa e, da allora, non se n'era mai più riparlato. Nulla di nulla. Poi, così, all'improvviso i due decidono di sposarsi totalmente a caso senza se e senza ma. Certo, ci voleva il lieto fine di Crisi su Terra X, eppure il contesto non è andato a incastrarsi pienamente nella vicenda.