Spice Girls: How Girl Power Changed the World, un documentario spaziale

Ci sono gesti che hanno fatto la storia. Il pugno in alto di Tommie Smith e John Carlos in nome del 'Black Power' sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968; Il saluto militare del piccolo John Kennedy jr. al funerale del padre il 25 novembre 1963; le braccia incrociate al petto all'urlo di Wakanda Fover (avete letto gli ultimi rumor su Black Panther Wakanda Forever?); ma, soprattutto, l'indice e il medio alzati in segno di vittoria di Winston Churchill (riscoprite la sua importanza nella nostra recensione de L'Ora Più Buia).



Chi è stato figlio degli anni Novanta, quel gesto lo conosce bene, e non per un'esultanza vittoriosa di politica discendenza. Quella "V" ricreata con le dita a metà degli anni Novanta viene spogliata di ogni riferimento politico per vestirsi di un nuovo potere rivoluzionario: ora significa solo e unicamente "girl power". Le Spice Girls non sono state soltanto una girl-band. I loro sono stati passi pesanti, la loro entrata in scena nel mondo musicale è stato un urlo grintoso, della stessa portata di quello di Mel B in apertura di "Wannabe".



Un dominio, quello delle Spice Girls, simboleggiato da quel gesto di vittoria, che ancora oggi profuma di infanzia, di anni Novanta, e che il documentario Spice Girls: how Girl Power Changed the World su Prime Video (non perdetevi anche le novità Amazon di dicembre 2021!) indaga con obiettività, vivisezionando ascesa, ostacoli, scandali, cadute che hanno segnato le tappe fondamentali di un gruppo fattosi simbolo e leggenda.



La nascita del Girl Power

È il 1994 quando in un quartiere di Soho, a Londra, due giovani ragazze, Geri Halliwell e Victoria Adams partecipano all'audizione per il film Tank Girl, adattamento live action dell'omonimo personaggio dei fumetti di Jamie Hewlett e Alan Martin.

Chi quel provino lo vinse non si sa, ciò che è certo è che tre mesi più tardi le due si ritroveranno ad un'altra audizione. Nessun ciak, o regista davanti a loro. Quello che queste giovani ragazze si contendono è un posto in un nuovo gruppo pop tutto al femminile guidato da Chris Herbert. Le due ragazze, spigliate e talentuose quanto basta, vanno avanti, mentre ad affiancarle si aggiungono i nomi di Melanie Chisholm, Melanie Brown e, successivamente, Emma Bunton, "scovata" grazie alle sue apparizioni in alcune serie TV inglesi. Chi credeva che quello creato a tavolino fosse solo un esperimento musicale, una trovata geniale per guadagnare qualche sterlina in più lasciando che il tempo facesse il suo decorso e la gomma della memoria cancellasse presto il loro ricordo, si dovette ricredere. Quella che Herbert aveva tra le mani si rivelò una bomba pronta a esplodere, investendo nel suo raggio di azione l'intero pianeta Terra.



Non erano bambole, o automi, le Spice Girls, ma cinque ragazze dai caratteri ben tracciabili e divergenti gli uni dagli altri. Un campionario caratteriale, il loro, che permetteva a chiunque di immedesimarsi nella Spice che più si avvicinava alla propria indole e psicologia. Dopo 25 anni il loro lascito è un corollario di brani impossibili da dimenticare, e gadget più disparati (dai Chupa Chups, alle t-shirts, passando per le lattine di Pepsi e le Barbie) che ci teniamo stretto, quasi per fermare il tempo e non lasciarlo scivolare mai più.



Quei dischi consumati da una continua riproduzione si fanno adesso ponti tangibili di un passato ormai perduto e solo recuperabile attraverso questi contenitori menominici. Ma dietro il fenomeno Spice Girls c'è molto di più di una semplice mania, o successo imperituro. In un mondo dominato dalla controparte maschile, questo gruppo di ventenni ha tentato di ribaltare il sistema colorandolo di mille sfumature.



Raccontare il Girl Power

È proprio partendo da video di repertorio che l'indagine del documentario prende vita, modellando uno sguardo il più obiettivo possibile, che si muove tra i meandri di una storia tutta da riscoprire.

Lo fa sia con chi le Spice le ha vissute in prima persona, come la make-up artist e la parrucchiera di fiducia, e chi, come il giornalista del Mirror Matthew Wright, ha investito le pagine dei tabloid di inchiostro caustico, pronto a smitizzare l'apologia del Girl Power. Una partita ad armi pari, quella giocata in questa docuserie, che si diverte a passare da zone illuminate di luci abbaglianti, a ombre oscure, tenute nascoste per anni sotto la patina del successo e della perfezione. In effetti chi, accendendo la televisione e spingendosi in una danza scatenata sulle note di "Stop" o "Spice Up Your Life", poteva immaginare che dietro i sorrisi, le mani tenute strette, gli abbracci, e i baci sulle guance a personaggi emeriti come il Principe Carlo, potesse nascondersi il peso di lacrime, incomprensioni, disagi. Dopotutto ai tempi non c'erano i social.



Ciò che si voleva far trasparire era ciò che si decideva di comunicare, e chi si aggrappava all'alba del nuovo millennio a simboli rivoluzionari di cambiamenti e rappresentazioni mediatiche di sentimenti repressi, o personalità incomprese, accettava ciecamente ciò che veniva venduto. Non ha paura di mostrarlo con onestà d'indagine Spice Girls: how Girl Power Changed the World.

Dietro quelle manifestazioni di potere femminile, la cui portata e vero significato forse nemmeno le stesse Spice compresero appieno, si nasconde la volontà di vestire un prodotto di consumo con gli abiti di un paventato femminismo, tentando di scandagliare una struttura paternalista e maschilista che stava (e ancora continua) a strozzare il concetto di uguaglianza sessuale e di genere.



L'ombra della vittoria

Potranno anche non aver compreso a fondo lo slogan di cui si erano fatte promotrici, ma è innegabile come le Spice Girls abbiano fornito un megafono a una fetta consistente della società, ora pronta a far sentire la propria voce.

Ed è su questa capacità di comunicazione diretta con il pubblico che il documentario tenta (a volte in maniera superficiale) di soffermarsi, soprattutto nel corso della prima e ultima puntata, dimostrando il motivo per cui il fenomeno Spice Girls è riuscito a scavalcare i confini del tempo, ancorandosi ai nostri ricordi, tramutandosi in una tessera preziosa della nostra personalità. Ma si sa, la nostra è una società fondata spesso sull'egoismo e sul consumo immediato. Pronti a elevare un gruppo come quello delle Spice a icone da idolatrare, non ci siamo mai veramente soffermati sul peso che queste cinque ragazze sentivano sulle proprie spalle e come quel gesto di vittoria si sia tramutato in una dolorosa spada di Damocle. I cambiamenti al vertice, le prese di posizioni, le spinte anarcoidi contro il manager Fuller, e il sovvertimento dell'autorità, sono fendenti che hanno minato la loro felicità; colpi inferti ma sempre in sordina, con potenza silente, ostacoli tramutatesi in ribellioni, e addii, come quello indimenticabile di Geri al gruppo.



Senza chiamare in causa le dirette interessate, ma avvalendosi di filmati rimasti perlopiù sconosciuti, o interviste celebri, il documentario riesce comunque a centrare l'obiettivo, indagando negli interstizi del successo, ricercando il marcio che infettava il paese apparentemente perfetto delle Spice Girls. Una scoperta interessante, che ci risveglia dal torpore dell'intoccabilità del mito, rivelando la fragilità e le rivalità che scorrevano nel sottobosco del girl power. E così, dopo anni in cui il pubblico si è affidato al rivestimento prestigioso di imposizione culturale derivante dal cambiamento rivoluzionario, si accede ora a un livello successivo di conoscenza; dopo essersi fermati per troppo tempo ad ammirare l'involucro, si scopre adesso il suo tuorlo marcito.



Il cambiamento spiegato a metà

La portata rivoluzionaria che le Spice Girls hanno avuto sulla società di massa è innegabile. Ma sarebbe stato interessante scendere ancora più a fondo, scoprire quanto veramente nel resto del mondo il nome di Geri, Mel B., Emma, Victoria e Mel C. abbia significato in termini di emancipazione femminile.

Sapere di più circa i crolli di umana fragilità che hanno intaccato, indebolendo, il legame tra le cinque. Un accenno che lascia spazio a scandali domestici necessari, per far scendere le cinque dai piedistalli e renderle reali, umane, imperfette. Ma soprattutto, sarebbe stato interessante mostrare cosa rappresenti oggi il nome delle Spice Girls per le vecchie e nuove generazioni: in quale punto, cioè, il gruppo si va a inserire nello scarto generazionale contemporaneo e quanto la sua eredità culturale abbia intaccato la visione di rivendicazione femminista tra i nuovi ascoltatori. Un'indagine quanto mai necessaria visto il rilancio della band con concerti e reunion. E allora un'altra domanda sorge spontanea: quanta spasmodica attesa e felicità si vive tra gli spettatori del presente e del futuro, rispetto a quelli del passato?



Da queste risposte si capirebbe se effettivamente il messaggio lanciato 25 anni fa dalle Spice sia giunto sino a noi, andando a modificare il pensiero degli appartenenti alla generazione Z. Dopotutto, per un documentario che fonda il suo stesso motivo di esistere sull'indagine rivoluzionaria del girl power, conoscere ombre e luci delle Spice non è abbastanza. Manca una forte analisi sociale che non sempre fa capolino nei tre episodi. Ne deriva così un'indagine incompleta, sospesa, vagante nello spazio vuoto tra l'indice e il medio di un segno eterno di "vittoria".