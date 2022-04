Bang Bang Baby Recensione: la serie italiana Amazon è una sorpresa

Gli anni Ottanta al cinema e nelle serie TV hanno stancato. Ed anche giustamente. Ma è difficile non rimanere ammirati dalla nuova uscita tutta italiana nel catalogo di aprile 2022 di Amazon Prime Video, che mescola i concetti di sangue e famiglia con le trovate più pop che l'audiovisivo abbia saputo proporci nel giro degli ultimi anni. Bang Bang Baby è la serie originale ideata da Andrea Di Stefano che porta la produzione della piattaforma anche nel Bel Paese; la mescolanza di un'anima commerciale in grado di potersi aprire ad un respiro internazionale come la distribuzione che l'aspetta sulla finestra digitale, ma con le radici ben piantate sul suolo italico, che ne restituisce il fermento della serialità contemporanea.



Tra l'amore, il rispetto e la criminalità

Sebbene quella di Bang Bang Baby sia l'idea meno frizzante che potesse arrivare al creatore, lo show si immette di diritto nelle operazioni più interessanti che l'industria a puntate sta offrendo sul nostro territorio.

Un'esplorazione che va dalle stigmate di Edoardo Pesce nella miracolosa Christian (qui la nostra recensione di Christian su Sky) arrivando fino alla realizzazione del primo prison drama italiano con Il Re (anche la recensione de Il Re è a un clic da ). E che prosegue ora nella prima parte della serie di Di Stefano in uscita il 28 aprile, per ritornare poi con la seconda parte il 19 maggio. L'esistenza della giovane Alice, interpretata da Arianna Becheroni, è segnata dalla morte del padre, finché scopre che quest'ultimo è in realtà vivo e vegeto. La madre, infatti, l'ha tenuta volutamente lontana dall'uomo e dal circolo della 'ndrangheta calabrese trapiantata nella foschia milanese di cui è boss e di cui l'adolescente non sapeva nulla, prima di ritrovarcisi completamente immischiata alla ricerca di due obiettivi pericolosi: scoprire se e riacquistare l'affetto di un genitore rimasto assente per troppo tempo. Peccato che per conquistare il padre la giovane dovrà occultare un cadavere; una via impervia per ricevere amore, rispetto e fama criminale.



Rispolverando intuizioni visive che sanno di smarties, big bubbles e gomme da masticare, Bang Bang Baby non innova o inventa nulla che non sia stato già visto o confezionato, ma maneggia con una sicurezza tale gli strumenti colorati del suo racconto da risultare comunque elettrizzante, pur prendendo da un bacino cinefilo di rimandi e ideazioni.



Tra reale e onirico

Visivamente la serie è impeccabile, utilizza immagini suggestive che vengono scaturite dalla proposta dell'irreale, così da poter osare con allusioni e riferimenti, pur applicando soluzioni riciclate, ma in ogni caso apprezzabilissime. Un riutilizzo dal tocco personale, frutto comunque di un panorama ben identificativo.

Quello del cinema e della serialità che vogliono la violenza in chiave veloce e proposta in una variante estetica, dove il neon sostituisce qualsiasi altro tipo di luce, che sia naturale o artificiale. Un usare metafore visive che favoriscono l'onirismo di un prodotto che può così solleticare le sinapsi dello spettatore, il quale rimane colpito dai risultati di Bang Bang Baby, riconoscendole un carattere peculiare pur assemblato con omaggi contemporanei. La modernità del prodotto è insita nella serie, pur ricostruendo con cura un panorama anni Ottanta fatto di tute sgargianti e estimatori di George Michael, in cui la quotidianità di Alice fatta di banchi di scuola e poster attaccati in camera viene sostituita da colpi di pistola e patti criminosi in cui rimarrà coinvolta. Una scoperta delle origini del cognome di un padre di cui la giovane si vorrà riappropriare, non rendendosi inizialmente conto di quanto alto sia il costo e di quanto piccola sia la considerazione che si deve avere di certi uomini.



Nella ricerca di una nuova se stessa che si mescola alla rivelazione di un passato per nulla immacolato come quello della propria famiglia, con Bang Bang Baby il pubblico vedrà quanto può osare una ragazzina, ma ancor più una serie italiana che trova una maniera ritmata e convincente per raccontare la solita criminalità. Surreale e immaginazione si mischiano ai traumi di Alice Barone per un compito a cui l'adolescente non era preparata, ma che sentirà scorrerle nelle vene. Dover sopravvivere trovando il proprio posto, cercando di capire se farlo con la sua famiglia o, in alternativa, completamente da sola.