Bear Grylls Celebrity Edition: recensione dello show survival su Disney +

Bear Grylls e le sue infinite avventure non hanno certamente bisogno di presentazioni. Tra azioni spericolate, stratagemmi per sopravvivere nella natura e pasti decisamente particolari, l'esperto survivalista è diventato una vera e propria icona dell'intrattenimento. Ora Grylls torna con la quinta stagione dello show Bear Grylls: Celebrity Edition (una delle uscite di settembre di Disney+), nel quale mette alla prova una serie di celebrities in luoghi ostili. Dieci episodi, dieci star internazionali alle prese con basilari tecniche di sopravvivenza. Ce la faranno a svestire i loro soliti panni, a dimenticare il red carpet e a gettarsi a capofitto in avventure piene di pericoli? Scopriamolo insieme in questa recensione di Bear Grylls Celebrity Edition, dal 28 settembre su Disney+!



Uno show che funziona, pur con i suoi limiti

Brie Larson, Joel McHale, Cara Delevingne, Rob Riggle, Armie Hammer, Dave Bautista, Channing Tatum, Alex Honnold, Bobby Bones e Zachary Quinto, queste sono le celebrità che hanno deciso di mettere da parte i propri timori per seguire l'esperto di sopravvivenza Bear Grylls in giro per il mondo per la sfida proposta da Bear Grylls: Celebrity Edition. Tanti gli scenari naturalistici meravigliosi proposti dalla serie, ancora di più i percorsi travagliati che le star si trovano ad affrontare, non senza un grande aiuto da parte dell'ex militare. Anche in questo nuovo show Bear Grylls dà prova di essere un grande intrattenitore, capace da un lato di conquistare lo spettatore grazie alla grande capacità di adattamento a tutti gli ambienti in cui si trova e bravo dall'altro a divertire con quel pizzico di follia al quale ci ha abituato in tutti i programmi che lo hanno visto protagonista.



In questo caso Bear sveste i panni dell'avventuriero senza paura per ricoprire quelli più affidabili del mentore. In quanto guida esperta l'uomo mette di fronte i suoi ospiti a numerose sfide, ma li aiuta anche a superarle, dando loro modo di oltrepassare i loro limiti. La mancanza della solita spericolatezza di Grylls si fa però sentire fin dalle prime puntate della serie. Poche sono le scelte azzardate che propone alle star, che si trovano ad ascoltare i suoi consigli, a farne tesoro e a mettere in pratica le indicazioni dell'esperto senza rischiare molto. Questi limiti sono del tutto comprensibili, dato il basso livello di preparazione dei protagonisti, ma ne risente l'intrattenimento: le dinamiche sono un po' troppo meccaniche, artificiose e prevedibili per suscitare le forti emozioni che Bear Grylls ci ha sempre regalato.

Tutto ciò non mette tuttavia a repentaglio l'immancabile fascino delle situazioni survival di Celebrity Edition, nonché quello dei luoghi magnifici che la serie ci permette di esplorare comodamente seduti sul divano di casa nostra. Dalle giungle di Panama e delle Pearl Island, fino ai monti sardi, dalle foreste norvegesi, fino agli alti ghiacciai dell'Islanda, ce n'è davvero per tutti i gusti. Presa per quella che è, ossia una serie di puro intrattenimento senza impegno, Bear Grylls Celebrity Edition è un prodotto godibile.



Quattro chiacchiere intorno al fuoco

Sebbene il fulcro di Bear Grylls Celebrity Edition sia (almeno sulla carta) la sopravvivenza nei luoghi più pericolosi del pianeta, la serie svela fin da subito la propria natura di show di intrattenimento. A causa della prevedibilità e della non spontaneità di alcune situazioni, tra le tante cose che può cercare lo spettatore dello show l'adrenalina pura non è tra queste, soppiantata piuttosto da un tranquillo desiderio di divertirsi un po' assieme alle celebrità invitate da Bear. La loro partecipazione ci permette però di conoscerli un po' più da vicino, sbirciando - in base a quanto i loro racconti vogliono svelare - la loro interiorità. In accampamenti di fortuna o falò abilmente accesi da Bear Grylls, ogni star racconta qualcosa di sè, sofferenze adolescenziali o battaglie presenti che ancora meritano di essere portate avanti.



Così Brie Larsson, celebre interprete di Captain Marvel (nonchè attrice in numerose altre pellicole di successo), spiega come l'essere eroe ai giorni nostri vuol dire combattere per ciò che è giusto e racconta le proprie esperienze con una società ancora molto maschilista. Zachary Quinto invece si mette a nudo, svelando il proprio passato come vittima di bullismo e il motivo per cui ha voluto fare coming out.

Questa esposizione, per quanto piazzata ad hoc nel corso di ogni puntata, ci aiuta a sentirci partecipi della sfida personale degli ospiti di Bear Grylls Celebrity Edition, un'avventura che è una metafora delle infinite battaglie che la vita ci riserva. La morale di fondo, telefonatissima, ma sempre valida, riguarda l'importanza del non mollare mai, anche affrontando le proprie più profonde paure.