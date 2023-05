Benvenuti a Eden 2 Recensione: un sequel da evitare su Netflix

All'interno della competizione per i soldi degli abbonati alla quale partecipano ormai numerosissime piattaforme in streaming, Netflix si è sempre distinta dai diretti competitor per una percentuale di rinnovi seriali nettamente più alta: se da un lato questa tendenza alla "fiducia" consente agli sceneggiatori di costruire la loro storia con maggior tranquillità, dall'altro si rischia di reiterare modalità televisive fiacche e prive di idee originali, le quali difficilmente riescono a redimersi con una seconda tornata di episodi.



Il caso emblematico di questo cortocircuito produttivo è rappresentato da Benvenuti a Eden 2 - disponibile insieme alle serie tv Netflix di maggio 2023 -, perché lo show iberico non riuscì ad impressionare nemmeno con quello slancio iniziale datato 2022 (riscoprite le nostre impressioni con la recensione di Benvenuti a Eden), e questa seconda stagione non modifica il destino di un teen drama rivolto ad un'audience in preda agli sconvolgimenti ormonali, un'opera in cui le scene di sesso puntellano con regolarità una trama effimera posta a mera cornice contestuale.



Una ribellione molto pacata

I prigionieri del nuovo mondo immaginato da Astrid ed Erick (Amaia Salamanca e Guillermo Pfening) assaporavano già la meritata libertà dopo aver imbastito la loro grande fuga dall'isola, ma proprio sul traguardo un inattesimo sconvolgimento li ha costretti a restare tra le grinfie della setta ambientalista: nell'ultimo gruppo di festaioli appena sbarcato c'è infatti anche Gabi (Berta Castané), la sorellina di Zoa (Amaia Aberasturi), mentre Charly (Tomy Aguilera) viene intercettato da un convoglio militare chiamato dai leader proprio per spegnere i fuochi di rivolta dei "fedeli".

La sicurezza si fa quindi più stringente attorno ai ragazzi che hanno aperto gli occhi sulle storture di questa comune apparentemente pacifica, ma - a causa della fortunosa scoperta di Africa (Belinda) - adesso Astrid è obbligata ad informare tutti i seguaci sul vero obbiettivo del loro gruppo, perché la trasmissione indirizzata allo spazio profondo ha generato una risposta che non può essere ignorata.



In cerca di realismo

Come era facilmente preventivabile dalla chiusura fantascientifica della prima stagione, il ritorno sull'isola di Eden si dimostra fin da subito irrealistico e confusionario, ma il motivo non è da ricercare soltanto nella svolta "stellare" degli eventi, perché il vero punto debole dei nuovi episodi si palesa in una ripetitività tematica e scenica spesso imbarazzante:

lo show non lima i numerosi difetti già palesati nella passata iterazione (sceneggiatura ritrita, dialoghi posticci e sessualità infantile), ma addirittura li intensifica perdendo del tutto il senso del mistero ed imbastendo una trama leggerissima che ruota intorno ad una ribellione fanciullesca, all'interno della quale i rivoltosi e la milizia di Astrid appaiono come bambini che giocano a fare la guerra. La grande rivelazione di un pianeta che attende la nuova razza umana diventa un aspetto secondario che viene accantonato a più riprese, lasciando campo libero ai sentimentalismi adolescenziali di un gruppo in cui tutti vogliono abbandonare l'isola, ma nessuno si azzarda a disobbedire. Gli otto episodi si tramutano così in un ammasso di relazioni mutevoli, dialoghi assurdi ed evoluzioni personali risibili, dando forma ad una storia che - senza dare un briciolo di intensità alle vicende narrate - sfuma in un nulla di fatto che una scrittura professionale avrebbe saputo condensare in meno di un'ora di spettacolo.



C'è sesso per tutti

La narrazione competente non è infatti una delle caratteristiche rinvenibili in Benvenuti a Eden 2, che punta invece ad accalappiare un determinato pubblico (all'interno di una demografica ben definita per età) con innumerevoli scene spinte che non aggiungono nulla al canovaccio, ma evidentemente indispensabili per spuntare la voce "diversità" sulla lista degli elementi base di uno show generalista. Nei rari casi in cui i personaggi rimangono vestiti la situazione purtroppo non migliora, poiché tutti i rapporti sono accomunati da un estremo irrealismo che trasforma senza soluzione di continuità le grandi amicizie in nemesi e viceversa, senza nemmeno provare ad accompagnare lo spettatore all'interno di un'evoluzione contestualizzata e plausibile.

Amanti, sorelle e compagni di lotta sono legati tra loro in maniera trascurabile, pronti a tradire in nome di ideali (e di una caratterizzazione nulla) a cui nessuno sembra credere fino in fondo, trascinando fino ad uno scontatissimo finale aperto una seconda stagione di cui avremmo volentieri fatto a meno.