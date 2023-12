Berlino recensione: il fascino oscuro di Pedro Alonso torna su Netflix

Una banda guidata da un leader carismatico fa irruzione in una villa sfarzosa nella Spagna contemporanea, lontana dai tumulti che illuminano e sporcano quotidianamente le grandi città. Sono travestiti da poliziotti e hanno un obiettivo ben chiaro in mente, anzi, una vera e propria visione che si servirà di questa dinamica specifica per alimentare un piano studiato al minimo dettaglio. Partendo dallo sfarzo della sua primissima sequenza, Berlino, la nuova serie tv costruita, ideata e tratteggiata dal tocco di Álex Pina e Esther Martínez Lobato, pone le basi narrative di un prequel/spin-off de La Casa di Carta che non tradisce mai l'identità narrativa della stessa serie madre (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione de La casa di carta 5).



Disponibile su Netflix dal 29 dicembre 2023, la storia per episodi si sviluppa partendo dal fascino carismatico del protagonista che ne fa da titolo, Berlino appunto, costruendo sulla sua vita precedente un romanzo figurativo dalle tinte romantiche, criminali ed eleganti, in cui quello che conosciamo sul celebre ladro, incrociato nei lavori precedenti, viene rielaborato in una storia d'approfondimento che intrattiene e sa divertire dall'inizio alla fine. L'intento commerciale, ovviamente, resta più chiaro che mai, coadiuvato da una scrittura generale che esalta il già conosciuto, proponendo qualcosa dal sapore dolce-amaro (e già che ci siete non perdete le serie Netflix di dicembre 2023) .



Partire da qualcosa di riconoscibile

L'enorme successo riscosso da La Casa di Carta ha messo in evidenza alcuni elementi interessanti all'interno del quadro generale intorno alla serie su Netflix. Uno dei diamanti più brillanti e apprezzati dai fan resta sicuramente l'interpretazione di Pedro Alonso nel suo Berlino, disegnando una maschera che ha saputo sia spaventare nel profondo che affascinare il pubblico casalingo.

Così, nel prequel/spin-off, lo ritroviamo alle prese con un nuovo piano, un colpo dalle caratteristiche impossibili e complesse, con una banda che non conosciamo e intento a mostrarci nuovi lati della sua personalità in precedenza solamente accennati. Dopo l'irruzione a una festa nella campagna spagnola, con il solo intento di ottenere un calice antico per scopi più grandi, ritroviamo Berlino, Damián (Tristán Ulloa), Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) e Bruce (Joel Sanchez) a Parigi, con un obiettivo ancora più grande strettamente connesso con la casa d'aste più importante della città e alcuni diamanti che hanno fatto la storia d'Europa. Un lavoro complesso quindi, che richiede meticolosità e professionalità da parte di tutte le persone coinvolte, spinte all'azione da un unico motivo: i 44 milioni di euro di bottino.



Heist-movie e rapporti umani

Una delle prime cose che salta all'occhio durante la visione della serie è il collegamento diretto con la scrittura del suo protagonista principale e di coloro che lo circondano. I fan de La Casa di Carta, non a caso, hanno visto solamente alcuni lati del carattere di Berlino, e questo lavoro seriale si impegna a delineare i lati del suo essere più latenti o comunque sottili. Non un ladro violento o amareggiato dalla vita, ma un vero e proprio gentiluomo che, sulla scia di modelli palesi in questo senso, preferisce servirsi del suo fascino e delle competenze personali per realizzare il proprio intero potenziale sul campo, celando sempre e comunque un'anima oscura e mostruosamente senza scrupoli, quando serve.



L'eleganza e la raffinatezza, quindi, diventano fin da subito le armi principali, affiancate a una dialettica linguistica che lavora fianco a fianco con un'intelligenza ragionata e metodica, ponendo l'accento su un'azione mai brutale e interessante proprio per questo.

Sembra quasi che in Berlino lo stesso colpo e l'attenzione che ne deriva siano un pretesto per giocare con le dinamiche personali che si formano via via nella narrazione. Un lavoro di scrittura del genere, ovviamente, si rispecchia in una riconoscibilità manifesta anche nella storia madre con il professore e la sua banda, tornando qui come materiale di riflessione unanime costruito per introdurre e approfondire le storie e le motivazioni dei protagonisti in scena. In questo la serie funziona benissimo, sviluppandosi attraverso un ritmo che abbandona ben presto la dimensione del heist puro, concentrandosi su una scrittura poliedrica da commedia sentimentale. Un processo creativo del genere amplifica facilmente l'identità specifica di ogni personaggio, facilitando gli spettatori a entrare in contatto con loro, stabilendo un rapporto di fiducia in cui è facilissimo essere in sintonia con alcune dinamiche a schermo.



Il sex appeal e una particolare sensualità raffinata di fondo contribuiscono ad umanizzare e, al tempo stesso, approfondire le caratteristiche dei rapinatori in gioco, ponendo la loro narrazione su due livelli distinti: quella dei professionisti pronti a tutto pur di compiere una rapina dai tratti estremamente complessi, e quella degli esseri umani fatti di carne, pensieri, idee, opinioni e soprattutto di un passato che ne ha determinato le scelte attuali. La commistione fra umanità e genialità criminale, quindi, si muove di pari passo in un contesto in cui sono le imperfezioni di ognuno ad alimentare l'interesse e il ritmo in scena.



Un gioco di maschere

Prima ancora della realtà professionale e criminale, al centro di Berlino troviamo un continuo gioco di maschere in cui ogni singolo personaggio resta coinvolto dall'inizio alla fine. La visione irrealizzabile diventa piano e campo di gioco, scacchiera in cui le singole pedine cercano di trovare la propria strada, senza però scoprire mai del tutto le proprie carte. Alle scelte in fase di preparazione, quindi, si alterna un'illusione di fondo che si manifesta nei modi e nelle idee dell'intera banda, impegnata a realizzare un obiettivo dalle modalità complicate, alternando le proprie competenze coi sentimenti precedenti e attuali.

L'ideale romantico dietro a un colpo impossibile, quindi, si sviluppa e approfondisce in una danza di volti fuggevoli, identità fittizie e momenti di connessione sincera, concretizzando il valore di un prodotto che non si fa alcuno scrupolo a servirsi di modelli e rimandi familiari agli appassionati del progetto originale, mescolando tantissime trovate, citazioni e un immaginario chiaro, per poi delineare un approccio leggero ed elegante a una narrazione che si nutre del nuovo e del vecchio, trovando linfa vitale nel grande carisma di un Pedro Alonso che ancora una volta convince nei panni di Berlino.