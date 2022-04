Better Call Saul 6x03 Recensione: una puntata al cardiopalma

C'era una strana atmosfera all'inizio di Better Call Saul 6 su Netflix; la sensazione di decadenza e di rassegnazione nell'assistere al sequestro e alla distruzione dei beni di Saul Goodman da parte dei federali. In mezzo a tutto questo, come per la slitta di Quarto Potere, emergeva il tappo della tequila simbolo dell'effettivo smascheramento di Jimmy McGill agli occhi di Kim (ma vale la pena leggere la recensione dei primi 2 episodi di Better Call Saul 6 per approfondire). Bene, l'inizio di questa terza puntata è in linea con quello dei migliori episodi di Breaking Bad: un teaser criptico ma ricco di significato; un significato che, ovviamente, emergerà una volta conclusa la visione, svelando il simbolismo delle immagini. Dettagli che ci confermano perché amiamo Better Call Saul.



Braccati

L'obiettivo era uccidere Lalo Salamanca, ma sappiamo tutti com'è andata. L'attentato è fallito e ora il nipote di Hector troverà a modo suo la via della vendetta. Anche Nacho è vivo, ma colui che ha aperto il cancello al commando sterminato da Lalo è ora in fuga tra due fuochi, perché l'eventualità di una guerra aperta tra cartelli dipende dall'incolumità del mandante, Gus Fring, che sarà garantita solo con la dipartita dell'ex criminale al servizio di Tuco. Assistiamo così alla ritirata di Nacho, braccato dai temibili gemelli, che sfrutterà tutti gli espedienti per raggiungere gli Stati Uniti e trovare un'uscita da quello che si è rivelato a tutti gli effetti un incubo dal quale sembra impossibile fuggire.

Dall'altra parte troviamo Jimmy, che continua a tessere le sue trame con Kim, ma che deve anche fare i conti con il fatto che in molti si stanno facendo parecchie domande sul suo operato; stanno unendo i puntini, per così dire, e ciò che ne esce è una graduale e costante difesa di alcuni membri del Cartello, dai pesci piccoli fino a Tuco e, ciliegina sulla torta, Lalo Salamanca, presentato in tribunale sotto falso nome da Saul e fuggito in Messico dopo aver saldato la stratosferica cauzione da sette milioni di dollari in contanti, ora dato per morto. Non ci sono elementi per accusare Saul Goodman, ma il terreno sotto i suoi piedi rischia di diventare parecchio friabile.



Un'indole definita

Proprio una settimana fa tessevamo gli elogi della writing room di Better Call Saul per come riusciva a dipingere sempre in modo convincente i propri antagonisti, con riferimento a Lalo Salamanca, che dovrebbe rappresentare a tutti gli effetti il villain di quest'ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad. La sua totale assenza in questo episodio conferma quindi ulteriormente la capacità degli sceneggiatori di creare legami non solo tra i personaggi a schermo, ma anche tra quest'ultimi e gli spettatori (e non siamo ancora nei pressi del ritorno di Walt e Jesse in Better Call Saul), perché ci troviamo di fronte all'apice di alcune dinamiche che, nel loro essere in realtà un singolo indispensabile ingranaggio della macchina narrativa che sarà poi inglobata dalla creatura di Vince Gilligan, rappresentano a tutti gli effetti un atto importantissimo del conflitto tra Gus Fring ed Hector Salamanca.

È per questo che la storyline di Saul viene marinata da elementi di passaggio tra i quali non mancano comunque quesiti esistenziali sulla figura di Goodman e sul suo operato. E sono soprattutto i caratteri umani ad emergere da questa storia di sangue e vendetta, di lotta per il potere. Sono così le introspezioni dei singoli personaggi a dare più valore all'insieme, dal rapporto di Nacho col padre - la prima chiamata dopo una fuga all'ultimo respiro è proprio per lui ed è di quelle dove si vorrebbe dire tutto, ma non si riesce (e non si può) dire nulla, oltre che una rassegnata consapevolezza del proprio destino - al coriaceo ma premuroso atteggiamento di Mike. È proprio il legame tra quest'ultimo e Nacho ad emergere in un gioco di sottotesti diegetici, che rispecchiano appieno l'introversione del vecchio e la complicità col giovane criminale, che ha visto nel corso delle vicende la vera indole dell'uomo dietro la pistola.



Tutto questo si accompagna, ancora una volta, ad una messinscena che insieme alla scrittura danza una coreografia drammaturgica che non si accontenta mai di adagiarsi sugli allori della sua consolidata esperienza, ma sperimenta enfatizzando la scrittura, spezzando l'azione con la camera a mano, i jump cut e i timelapse; privilegiando prospettive e disvelamenti peculiari laddove chiunque avrebbe ripiegato sull'ordinario. Ed è questo retaggio della produzione di Breaking Bad ad impreziosire ulteriormente uno spin-off che ha regalato e continuerà a regalare grandi gioie, perché ha tutta la passione e la voglia di raccontare la storia di Saul e compagni a modo suo, quello che ci piace.