Better Things 3 Recensione: una comedy eccelsa su Disney+

Nella nostra recensione di Better Things e nella recensione di Better Things 2 vi raccontavamo come la vita di Sam e delle sue tre figlie scorresse più o meno sempre uguale, tra la comicità impeccabile di Pamela Adlon e l'identità di una famiglia ironica e sui generis. Better Things è una sitcom che non è nemmeno una sitcom, una comedy che ha elementi più stratificati della semplice comedy, un proseguimento che va ad aggiungersi con la terza stagione disponibile damarzo 2022 nel catalogo Disney+ e che in verità stravolge quello che ci aveva dimostrato la serie con le sue due iterazioni precedenti.



La famiglia matriarcale di Pamela Adlon

Il clima è sempre lo stesso, l'atmosfera sempre fintamente surreale pur quando riporta delle verità che fanno parte di qualsiasi relazione, personale o famigliare, ma è come se per il personaggio di Sam e le sue ragazze fosse arrivato il momento di andare avanti, di cambiare quello che conoscono, avventurarsi su nuovi lidi. È la presunta menopausa di Sam e l'arrivo del ciclo di Duke a segnare i momenti più significativi di una terza stagione che vuole mostrare la trasformazione in corso per ognuna delle donne del racconto, che si ritrovano a condividere nell'unità familiare i loro percorsi tutti così particolari e differenti.

Una stravaganza che caratterizza i personaggi in quanto nucleo unito e, poi, singolarmente come persone e che proprio per questo ci fa ancora una volta desiderare di far parte di quel cerchio di comprensione e affetto capitanato dall'intraprendenza della matriarca Adlon. Un'attrice, ma anche soprattutto una donna, che non ha il timore di mostrarsi scoperta e al naturale davanti alla macchina da presa, con il suo corpo da mamma che espone con la nonchalance di chi non ha una telecamera puntata davanti, rendendo ogni gesto incredibilmente naturale. Una spontaneità che in verità è assai costruita e ragionata all'interno di Better Things, ma viene espressa talmente bene e con una scioltezza invidiabile da riconfermare la qualità eccelsa di un prodotto come pochi se ne sono visti nell'ambito della comedy e non solo. Un umorismo che è sicuramente sottile, ma non può che affascinare uno spettatore che rimane sempre ipnotizzato dall'assurdità così sospesa della serie. La stramberia della quotidianità che diventa intangibile, ma che proprio quando sembra più folle ti riporta fedelmente e con immediatezza alla realtà.



Le lezioni di vita di Better Things

Anche i riti di passaggio dello show risultano perciò ripieni di un significato che sembra appartenere solamente alla dimensione della finzione, ma in cui sono riscontrabili i pensieri e le ordinarietà di vite qualsiasi. C'è l'insicurezza sul futuro della giovane Max, che si trasferisce per il college venendo scossa dalle ansie e dalle incertezze su quello che vuole fare e diventare da grande. C'è l'uscita alcolica con le amiche di Sam, tutte oltre la quarantina eppure con la meraviglia di sentirsi ancora fresche e appetibili.

E c'è anche il risveglio di una sessualità che viene interpellata e messa in discussione. Un continuo mettersi in gioco da cui Better Things non si sottrae e che detta la sfrontatezza della serie, divertente e irripetibile come agli inizi. Una famiglia con ormai quattro donne protagoniste e il tentare una comicità che non si adagi sulle proprie capacità cercando sempre di osare. È questo che ci insegna Better Things, ed è una lezione che sicuramente Sam Fox potrebbe dare alle sue figlie.