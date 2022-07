Better Things 4 Recensione: più riflessiva, ma sempre esilarante

Stare accanto ad una persona significa vederla crescere. Conoscerla dai suoi inizi, vedere come affronta il tempo, accompagnarla in ogni difficoltà e starle accanto sia quando il cielo è limpido, sia quando il malcontento sopraggiunge come nubi in tempesta. Trascorrere le proprie giornate, le feste, le vacanze, le esistenze vicino agli altri ci aiuta a comprendere tanto del circondario, ma al contempo chi siamo noi stessi e in quale punto della vita ci troviamo, dovendo prendere e accettare tutti gli impedimenti e gli imprevisti che ci hanno segnato. Sam Fox, la fidata Pamela Adlon di Better Things, nella sua quarta stagione si ritrova proprio davanti alla versione che meno ama di sé, dovendosi confrontare con un divorzio mai realmente superato, non per un amore che brucia ancora, ma per un dispiacere che porterà dietro per sempre.



Riflettere, crescere e imparare

Proprio come le persone che abbiamo attorno, anche con la serie ideata dalla medesima protagonista ci ritroviamo, in quanto spettatori, a veder mutare il carattere e le dinamiche all'interno della famiglia del personaggio e la maniera in cui Sam si approccia al suo ruolo di donna, di madre e, soprattutto nella quarta stagione presente nel catalogo di Disney+, di ex moglie - se volete rimanere in pari recuperate la recensione di Better Things, la recensione di Better Things 2 e la recensione di Better Things 3.

Pur mantenendo l'ironia che ha caratterizzato l'humor della serie fin dal principio, con il proseguire della narrazione la protagonista deve accingersi all'accettazione non delle mancanze degli altri, ma del lasciare che quest'ultime le scivolino addosso, in virtù anche dello scorrere del tempo e del passare degli anni. Se nelle stagioni precedenti vedevamo una Sam più vorace, pronta a procacciarsi avventure di una notte, uscite sporadiche o a dover chiudere relazioni promettenti, ma che rischiavano di diventare un peso per entrambi i partner, con il ritorno della quarta ondata di Better Things il personaggio sembra volersi concentrare totalmente su di sé.



A dare l'impressione di voler lasciare indietro un passato infruttuoso, ricco senza alcun dubbio di gioie e momenti di estasi, ma che è arrivata l'ora di accantonare per poter riflettere più approfonditamente sulle relazioni che ha instaurato nel corso della vita e su quelle che, purtroppo, non hanno funzionato.



La pioggia di Los Angeles

È concentrandosi in particolare sul divorzio dall'ex marito Xander di Matthew Glave che la stagione si focalizza e sull'asprezza che Sam dovrà andare a smussare per il suo bene e quello delle persone che fanno parte del suo circolo di affetti e amicizie.

Un tema affrontato attraverso le testimonianze di altre donne, dei vari motivi per cui una relazione finisce e del perché ognuno ha il diritto di avere la propria storia, senza il timore o meno di essere biasimato. Il coraggio di riprendersi la propria vita anche a più di quaranta o cinquant'anni, perché fiere di poter dire di non aver avuto bisogno di un uomo per sentirsi complete, con in sottofondo il lavoro da filmmaker della protagonista impostato proprio sulla femminilità, la sorellanza e la bellezza dell'apprezzare se stesse. Un rimedio, forse, per cercare di capire che non è con il veleno che si riuscirà ad annientare l'altro, ma vivendo la propria esistenza beatamente. Insegnamenti che, ancora una volta, la Sam di Better Things cercherà di trasmettere alle sue tre figlie, sempre più grandi all'interno della serie e che intraprendono ognuna la propria strada pur inserite nel medesimo racconto.



Mentre la Max di Mikey Madison è impegnata a diventare adulta e lavoratrice e la piccola Duke di Olivia Edward dovrà confrontarsi con le prime scelte della propria adolescenza, è sul personaggio di Frankie di Hannah Alligood che la quarta stagione va più intensamente accentrandosi, la figlia di mezzo che al compimento dei suoi quindici anni sta tentando di capire chi è veramente tra desideri, famiglia e sessualità.

È un'atmosfera sempre più delicata e insieme introspettiva quella che Better Things acquista con l'avanzare delle sue stagioni e che viene rappresentata nella quarta da una pioggia costante che bagna i marciapiedi e le strade di Los Angeles. Gocce che bagnano dalla prima puntata e che si susseguono nella narrazione per uno spaccato malinconico e meditativo dello show FOX. Un altro esempio dell'ottima scrittura di questa serie, che diverte per la sua surrealtà così reale, come solo la vita sa essere.