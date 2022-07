Big Mouth Recensione: la quinta stagione promette sesso e amore

Netflix è ormai il nostro insegnante di educazione sessuale preferito. Ed anche il migliore, il più informato e quello che non ha nessuna remora a spiegarti i cambiamenti del tuo corpo, come abitarci dentro e come utilizzarlo ai fini di un piacere che puoi procurarti da solo o condividere in compagnia. Sono innumerevoli i prodotti della piattaforma che hanno scelto il sesso come fulcro delle loro storie e centro delle relazioni con cui far muovere e vorticare i personaggi (la nostra recensione di Sex Education 3 può bastare?).



E alcuni tra questi determinano la cifra qualitativa di una finestra digitale che può vantare l'originalità di tali film e serie tv, i quali arrivano direttamente nel cuore e nella mente dello spettatore, stuzzicando la loro curiosità, guadagnandosi un posto tra gli show preferiti. È il caso di Big Mouth su Netflix (non perdetevi le uscite Netflix di dicembre 2021).



Quando a fare educazione sessuale è una serie animata

La serie animata nata da un'idea di Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett segue i suoi protagonisti fin dal tempo delle medie per vederli sbocciare e scoprire tutte le meraviglie, ma anche i tormenti e le responsabilità del sesso.

Dopo il successo e la notorietà delle prime due stagioni, però, lo show ha cominciato a far parlare sempre meno di sé, non certo per mancanza di meriti o abbassamento degli standard. È così che Nick, Andrew, Jesse, Jay, Lola e Missy arrivano alla loro quinta season (qui trovate il trailer di Big Mouth 5) continuando ad addentrarsi in tutte le variazioni possibili della sessualità e dei rapporti, facendolo però quasi in sordina, non ricevendo l'attesa o l'accoglienza che in verità ancora le spetterebbero. Questo perché, pur dopo le già innumerevoli e esilaranti avventure erotiche vissute dai personaggi, Big Mouth continua la sua esplorazione non solamente di un lato puramente istintivo e animale come quello legato alla sessualità umana, ma ne mette in prospettiva stati d'animo e sentimenti. Operazione che fa ogni volta integrando al racconto questioni legate all'interiorità e alla formazione del carattere delle persone, aprendosi nel corso delle stagioni sempre più ad aspetti che fanno parte di una gamma vastissima di sensazioni, dal connubio tra vergogna e desiderio, alla lotta contro il torpore della depressione fino alla fluidità del gender.



Il tutto non dimenticando nemmeno per un secondo l'impronta demenziale di una comicità che appartiene primariamente ai territori del suo creatore Nick Roll e su cui va seguendolo il fido doppiatore John Mulaney. L'ironia spinta e scurrile di uno show che eccede ad ogni battuta, ma lo fa con un'acutezza e una scioltezza da continuare a lasciar stupiti gli spettatori, incapaci di interrompere le risate tra le osservazioni di un mostro degli ormoni e l'altro.



Che cos'è l'amore?

Alla base di questa quinta stagione vi è dunque un nuovo universo da esplorare: quello più intimo e ignoto dell'amore. Non più le semplici cotte che abbiamo visto passare nel corso degli intrallazzi dei vari protagonisti, ma quel vuoto allo stomaco che ti impedisce di ragionare e che è insieme maledizione e delizia delle nostre vite. L'opportunità per Big Mouth di addentrarsi in profondità in un sentimento così travolgente dona alla serie l'occasione di poter mostrare le tante, problematiche, dolcissime e turbolente sfumature che si possono attraversare quando si è innamorati, restituendole con la solita onestà lucida e cristallina allo spettatore.

Presa di coscienza per i protagonisti e per il pubblico, che potrà sbellicarsi riflettendo su come ci si sente quando si è ricambiati, rifiutati o semplicemente innamorati. E che mostra che educazione sessuale dovrebbe significare anche educazione alla comprensione di se stessi, di cosa si prova e di quanto è fondamentale riuscire ad esprimerlo. E se non c'è nessuno a spiegarcelo, possiamo almeno affidarci proprio a Big Mouth.