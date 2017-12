Black Mirror 4: recensione degli episodi 2 e 3, Arkangel e Crocodile

Dopo un primo episodio carico di tensione ma di fondo ottimistico, la quarta stagione di Black Mirror prosegue con due puntate che rientrano maggiormente nei canoni a cui la serie di Charlie Brooker ci ha abituati. "Arkangel" e "Crocodile" tornano infatti a esplorare gli effetti angoscianti e a tratti tragici del progresso tecnologico. Entrambi gli episodi sono in qualche modo legati al concetto di privacy e guidati da una protagonista femminile: da un lato abbiamo una madre single troppo apprensiva, ossessionata da un istinto di protezione che sfocia presto in una vera e propria mania di controllo nei confronti della figlia; dall'altra invece abbiamo una donna di successo, moglie e madre disposta a tutto per proteggere se stessa, la propria libertà e la propria reputazione. Attenzione: l'articolo contiene spoiler.

Arkangel: amore e controllo

È Jodie Foster a dirigere questo episodio tutto incentrato sul rapporto madre-figlia e sulla mania di controllo di un genitore. La premessa è piuttosto semplice: dopo aver perso la figlia per un pomeriggio, Marie (Rosemary DeWitt) decide di acquistare Arkangel, un impianto neurologico che collega la mente della figlia Sara a un tablet tramite il quale Marie può monitorare la vita della piccola. Può tracciare i suoi movimenti per non perderla più, così come può censurare la vista di Sara per impedirle di vedere immagini disturbanti. Si tratta di una forma di protezione estrema che impedisce a Sara di affrontare paure e piccoli traumi come gli altri bambini, che non a caso la bullizzano perché è una "spia", una telecamera attraverso cui sua madre può vedere tutto.



La riflessione sulla genitorialità

Quando finalmente Marie decide di non usare più Arkangel, Sara può vivere la vita come tutti gli altri, libera di crescere e vedere il mondo per quello che è. Almeno finché non arrivano l'adolescenza e il primo amore, le prime bugie alla madre. La spirale di ossessione in cui Maire ricade può condurre solo a un epilogo tragico, che inevitabilmente fa riflettere sulla genitorialità e su come accompagnare i figli nella loro crescita senza per questo soffocarli o privarli del libero arbitrio. Un argomento comune che, forse, poteva essere sviluppato meglio, per quanto Arkangel mantenga sempre un alto livello di regia e scrittura, per quanto magari possa risultare troppo didascalico.



Crocodile: tutto ciò che si è disposti a fare

Anche Mia Nolan (la magnifica Andrea Riseborough) ha figli, anche se la vediamo poco nel contesto familiare. È una donna in carriera, architetto di successo, ma con un segreto: quindici anni prima lei e il fidanzato dell'epoca hanno accidentalmente investito e ucciso un ciclista, per poi liberarsi del corpo. E il passato bussa alla sua porta e viene a chiedere il conto all'improvviso, in una maniera così inaspettata che l'istinto di sopravvivenza di Mia prende il sopravvento e la porta a reagire in maniera violenta. Eppure basta un dettaglio per rovinare quello che sembra essere il crimine perfetto, perché nel mondo di Mia esiste uno strumento che permette di proiettare dei ricordi su uno schermo.

La memoria à la Proust

Potrebbe ricordare il terzo episodio della prima stagione, "The entire history of you", ma si tratta di una tecnologia diversa: i ricordi non sono registrazioni perfette ma altamente soggettive, quasi proustiane nel loro essere innescate da stimolazioni sensoriali. Ancora una volta, il tema è quello della privacy: quanto di noi siamo disposti a cedere per il progresso? Mia è costretta a cedere i suoi ricordi e, facendolo, rinuncia alla sua umanità, in un'escalation di omicidi sempre più efferati. E forse finora è proprio "Crocodile" l'episodio più emblematico di questa quarta stagione di Black Mirror, con quegli elementi chiave che hanno reso così popolare la serie: l'angoscia, il senso di impotenza contro una tecnologia apparentemente utile e innocua ma che di colpo si rivela nostra nemica, lo spirito di sopravvivenza così estremizzato e feroce. E quel senso di oppressione, di claustrofobia e di essere in gabbia anche se attorno abbiamo le distese infinite di ghiaccio e neve dell'Islanda.