Black Mirror 6 recensione: la serie Netlfix ha scelto nuove strade

Le aspettative nei confronti di Black Mirror 6 sono, per forza di cose, alimentate dal grande successo delle sue prime stagioni e dalla tiepida accoglienza che ha ricevuto l'arco narrativo precedente. È difficile, se non impossibile, non pensare ai vecchi fasti di un prodotto che ha plasmato un intero ramo dell'intrattenimento contemporaneo (un esempio in questo senso lo trovate nella nostra recensione di Inverso), dimostrando quanto sia semplice trasportare i telespettatori in mondi, anche immensamente dettagliati, con molto poco, costruendoci sopra riflessioni che toccano facilmente la realtà di chi sta guardando.



Disponibile su Netflix dal 15 giugno 2023, la sesta stagione ha subito messo in chiaro la situazione, componendosi di episodi che vogliono guardare al passato concettuale della serie, senza però riuscire mai ad eguagliarlo in termini di genialità e meraviglia.



Sperimentare in modo diverso

Black Mirror 6 ha sicuramente qualcosa da dire, solo che la sua lingua è cambiata, ampliandosi in direzioni diverse. Se il colpo di fulmine delle prime stagioni era stato delineato da racconti specificamente legati al rapporto tra tecnologia ed esseri umani, ora non è più così, fornendo una serie di storie che giocano coi generi cinematografici e televisivi, cercando di inquietare seguendo nuove vie.

Come avevamo fatto notare anche nella nostra recensione di Black Mirror 5, la centralità dell'essere umano si è fatta sempre più forte, giocando con un prodotto che tende a concentrarsi maggiormente sui drammi dei singoli protagonisti, spingendoli a relazionarsi con contesti fuori dal comune. Così ci ritroviamo fra le mani racconti che si muovono proprio in questa direzione, attingendo da una serie di tematiche tutte contemporanee, per poi trarne alcune trame che riflettono sullo stato emotivo dei personaggi coinvolti e su quello che dovrebbero, o meno, provare. Il tagliente spirito critico resta quindi riconoscibile anche adesso, solo che viene plasmato da una serie di esperimenti nella narrazione che toccano la fantascienza, l'horror e l'inchiesta sociale, divertendosi con quello che gli spettatori sanno e fanno quotidianamente.



Che si tratti di storie di tutti i giorni o di momenti estremamente delicati, Black Mirror 6 cerca in ogni modo di ritrovare quel guizzo che ha conquistato i fan di tutte le età e, allo stesso tempo, di discostarsene provando nuove modalità di narrazione. Lo streaming, l'amore tossico, i demoni e le inchieste incentrate su stragi senza motivo sono solo alcuni dei mezzi utilizzati nella sesta stagione, concentrandosi su ciò che i vari protagonisti provano e sulle situazioni con cui si trovano a confrontarsi.

Sebbene alcune idee siano sicuramente più interessanti di altre e la critica sociale si fonda in modo fluido con la creatività delle storie, manca quell'elemento che ha reso Black Mirror un vero e proprio "stile narrativo", un'etichetta che può essere utilizzata per descrivere e comprendere immediatamente certe cose senza bisogno di ulteriori parole. C'è uno sforzo evidente nel superare i limiti, ma forse non è sufficiente, soprattutto se confrontato con l'eredità di un nome come questo.



Ricordare e andare avanti

I nuovi episodi usciti, comunque, ci danno modo di riflettere sulla direzione che questa serie tv sta prendendo. L'identità tecnologica di un tempo è abbastanza lontana, come anche alcune trovate molto crude sia in termini diretti che concettuali; ma l'impronta critica permane, affiancata da certe trovate da non sottovalutare affatto in termini di resa e impatto (gli episodi Joan è terribile e Beyond The Sea sono un esempio perfetto di ciò, presentando due racconti che sanno come tenere col fiato sospeso fino in fondo) . L'idea che si possano sfruttare diversi generi per affrontare indirettamente alcune ipocrisie contemporanee non è del tutto da buttare, anche se in molti casi si rischia di cadere in stereotipi che sarebbe stato meglio evitare.

Dal punto di vista formale non c'è molto da dire, anche perché ogni episodio è caratterizzato da un'impronta stilistica che lo distingue da tutti gli altri, accompagnata dalle interpretazioni di alcuni volti noti di Hollywood (Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul...), coinvolti in ruoli che riescono a funzionare alla grande con la scrittura dei personaggi in gioco. Tirando le somme di quello che abbiamo visto, possiamo dire che Black Mirror 6 è un prodotto ben diverso da quello che ha ispirato la sua iniziale gloria col grande pubblico. Le scelte che lo show ha preso lungo il cammino hanno ampliato la portata narrativa mettendo in campo una sfilza di sperimentazioni che, nelle mani giuste, trovano sicuramente qualcosa da raccontare, anche se per il momento non sorprendono affatto come in passato.