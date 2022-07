Blocco 181 Recensione: la discreta serie crime con Salmo

Un tempo c'era il triangolo economico d'Italia, quello che da Milano portava a Torino e chiudeva il proprio percorso a Genova; adesso la serialità italiana, quando si parla di criminalità, non vuole lasciare andare nessuna città, nessuna regione. Roberto Saviano sostiene che così facendo si vada a smontare l'idea che abbiamo della criminalità organizzata, ma è una sua opinione: dinanzi ai nostri occhi continuiamo ad avere prodotti che insistono sulla necessità di trasmetterci il lato oscuro di ogni città, come se ci fosse un pruriginoso desiderio di scoprire cosa si sviluppa tra le ombre di una città. Se Roma si lascia, quindi, caratterizzare da Romanzo Criminale e Napoli si fa abbracciare da Gomorra (a proposito, aspettate anche voi nuovi prequel e spin-off di Gomorra?), tocca a Milano, adesso, recuperare quel genere criminale che vada oltre i discorsi di finanza o alta moda con Blocco 181 su Sky e NOW.



Latini contro italiani

Blocco 181 racconta il crimine e l'amore (recupera qui il nostro first look di Blocco 181), la storia sentimentale di un triangolo che vuole svilupparsi all'interno di un contesto criminoso, che smercia droga e che insegue il potere all'interno del quartiere.

La commistione di genere che avviene tra il sentimentale e il criminale è sicuramente interessante, rappresenta una scelta sui generis che ci affascina, ma che a lungo andare ci fa ritrovare in un contesto stereotipato là dove i tre protagonisti rappresentano rispettivamente una parte specifica della Milano che si vuole raccontare. Il focus della serie continua a non essere preciso fino alle ultime puntate, quando il regolamento di conti che sembrava dovesse avvenire sin da subito prende piede all'interno della Misa, la vecchia famiglia di Bea (Laura Osma) che nel frattempo ha trovato in Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero) il suo nuovo nucleo, in quel triangolo di cui sopra. Il Blocco, questo non-luogo ricreato nella periferia di Milano e che si fa palcoscenico delle vicende violente e aggressive della vita ai bordi della città, cerca il proprio equilibrio e lo fa cercando di inasprire le tensioni e i protagonisti della lotta. Una battaglia dalla quale alcuni comprimari finiscono per sparire, così come le loro storie, a partire da quella vocazione che Ludo aveva palesato per il suo essere galoppino: una scelta narrativa che finisce per avere la sagoma solo di una contestualizzazione mal riuscita di un personaggio della Milano da bere.



Un pay off con maggiori aspettative

Ciò che sicuramente poteva essere portato più sugli scudi era la presenza di Salmo. Utilizzato come vero e proprio pay off della serie, esaltando la sua presenza sia come attore che come curatore dell'intero aspetto musicale, la sua performance attoriale è sicuramente gradevole, più di quanto ci saremmo aspettati, ma non possiamo dire altrettanto per quanto riguarda la scelta della colonna sonora.

Da chi ha fatto della musica il proprio mestiere non possiamo limitarci ad apprezzare ed esaltare il fatto che quando siamo nella Misa possiamo ascoltare musica latina: si tratta di un accostamento da compitino e nulla più, così come nessun brano ci è sembrato memorabile, almeno non quanto era riuscita a fare Gomorra in più di un'occasione. Blocco 181 ha il forte desiderio di raccontare la criminalità per forza, quella che esiste e deve esistere. In ogni città si intersecano fitte trame di spaccio e di smercio di droga, ma il modo in cui la serie vuole necessariamente infilarle in ogni contesto finisce per essere stucchevole. Le scene con dei Navigli desolati e vuoti, scenario di galoppini che raggiungono i grattacieli di Isola per fornire ad alti finanzieri grammi su grammi, per imbonire le loro sofferenze profumano di fittizio, di posticcio. È indubbio che a qualcuno piacerà questa sospensione dell'incredulità, perché diventa necessaria nel momento in cui si decide di puntare su un prodotto che deve inseguire le ombre, ma per chi conosce i problemi della periferia di Milano, argomento che scuote l'aspetto sociale e la politica moderna della città meneghina, sembrerà tutto davvero esasperante.



In questa costruzione narrativa si finisce per avere un contatto diretto tra i due blocchi della città, tra quella periferia che si dà battaglia con fumogeni e manganelli e quella città dentro la cerchia dei Bastioni che guarda dal decimo piano di Life City il mondo ai suoi piedi. Aspetto senz'altro positivo, a dimostrazione del fatto che l'estetica dell'opera persegue un obiettivo ben preciso: livellare l'esistenza umana, porre tutti al medesimo stadio. Con la stessa crudeltà con la quale avvengono gli scontri tra il clan italiano e il clan latino, ma anche quella che personaggi come Snake e chi gli sta intorno finiscono per avere con Mahdi o con i ragazzi a chi un giorno verrà lasciata in eredità quella fetta di potere. Fittizio o reale che sia.