Bodies recensione: il thriller distopico di Netflix che vi stupirà

Basata sull'omonima graphic novel targata DC Vertigo, Bodies, la nuova serie tv di Paul Tomalin, è approdata sul catalogo Netflix il 13 ottobre 2023, catturando l'attenzione di una parte del pubblico appassionato che ancora ne discute, e si interroga sulle sue potenzialità, sia dal punto di vista narrativo che da quello dell'intrattenimento. Componendosi di 8 episodi, ci troviamo sia davanti a un lavoro capace di spunti facilmente collegabili a prodotti usciti in precedenza, seguendo una traccia simile, che a un thriller episodico in grado d'ibridare ombre e riflessioni umane con un sottile fil rouge di matrice fantascientifica, noir, psicologica, gialla e poliziesca, e spunti legati alla dimensione sociale.



Il mistero di fondo, quindi, è l'unico vero carburante principale di una narrazione che tenta di reggere il peso non soltanto di una storia, ma di ben 4, con risvolti narrativi simili e diversissimi, accomunati da una serie di segreti e simbolismi che ritornano di volta in volta, giocando con la struttura temporale delle vicende e con la percezione, potenziale, che gli stessi spettatori potrebbero avere, o meno. Il presente, il passato, il passato remoto e il futuro potenziale diventano fin da subito il terreno su cui si sviluppa una narrazione sia frammentata che coesa, intrigante e difficile da comprendere completamente se non si è disposti ad esplorarla fino in fondo, fino all'ultimo istante dell'ultimo episodio disponibile sul catalogo (non perdete le serie Netflix di novembre 2023).



Tante storie, un unico cadavere

La trama di Bodies si sviluppa partendo dalle specifiche ed esperienze soggettive di 4 detective, tutti coinvolti nel ritrovamento di uno strano cadavere abbandonato in una strada, ma in 4 linee temporali diverse.

Il 1980, il 1941, il 2023 e il 2053 sembrano convergere tutti sulla presenza di un misterioso caso di ritrovamento che coinvolge quattro distinti rappresentanti della legge, tutti operanti a Longharvest Lane, Whitechapel, una strada situata nell'East End londinese. Nonostante le differenze evidenti nella caratterizzazione dei personaggi e le distanze temporali, tutti i dettagli che portano a questo evento comune in ogni linea temporale sembrano non condurre da nessuna parte. Nessuno, infatti, riesce a spiegare le ragioni segrete dietro a quel corpo nudo ritrovato in strada o il motivo delle sue ferite, aprendo a indagini, sia tecniche che di natura umana, in grado di aumentare ulteriormente i punti interrogativi relativi all'accaduto. Così facciamo la conoscenza di Iris Maplewood (Shira Haas) nel futuro, di Shahara Hasan (Amaka Okafor) nel 2023, Charles Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd) durante gli anni della seconda guerra mondiale e Alfred Hillinghead (Kyle Soller) nell'800.



Ognuno di loro, affrontando la situazione, si troverà coinvolto in una serie di eventi sia follemente sconnessi che sorprendentemente coinvolgenti, capaci di rappresentare una vasta gamma narrativa in poco tempo. Il caso stesso, quindi, diventa un mezzo attraverso cui delineare un racconto dalle tinte completamente imprevedibili e accuratamente costruite. Questo processo getta nello schema generale sviluppi e approfondimenti capaci di fondere le diverse linee temporali e di incanalare l'intera trama lungo un percorso avvincente e ben strutturato, pregno di nomi, eventi particolari e numerosi dettagli, alcuni dei quali evidenti e altri nascosti (un approccio al thriller simile lo abbiamo trovato anche nella nostra recensione di Città in fiamme).



Muoversi verso chissà quale direzione

Come anticipato, Bodies non è affatto una serie tv semplice e di immediata comprensione, richiedendo un'attenzione aggiuntiva in grado di restituire un'esperienza abbastanza affascinante. La grande quantità di elementi, sia grandi che microscopici, a comporre l'insieme del racconto non deve essere sottovalutata, creando un tratto strutturale globalmente coinvolgente grazie a una sceneggiatura indubbiamente studiata nei dettagli e a una cura formale mirata dal punto di vista figurativo. Non sarà troppo difficile, infatti, immedesimarsi nei vari protagonisti coinvolti e comprendere le loro ragioni, lasciandosi trascinare nelle ombre dei dubbi che continuano ad affrontare nel loro percorso.

L'attenzione allo specifico umano in Bodies diventa una lente d'ingrandimento che parte dalla dimensione narrativa per affrontare anche riflessioni di portata più ampia. Non a caso, la trama si sofferma ampiamente sul concetto di destino e libero arbitrio, tessendo un viaggio in grado di superare i limiti del piccolo schermo e coinvolgere gli abbonati Netflix in visione. Le regole segrete dell'esistenza individuale, quindi, si intrecciano con un racconto che riflette su se stesso, delineando un esistenzialismo sfumato continuamente dall'incertezza verso noi stessi e su ciò che potremmo o non potremmo realizzare spontaneamente attraverso le scelte quotidiane che facciamo.



Parlare a un pubblico specifico

Affrontare la visione di Bodies, oltre a richiedere una particolare attenzione in generale, non può non suscitare confronti, specialmente tra gli abbonati Netflix più esperti e gli appassionati del genere fantascientifico con elementi thriller/giallo. Questo non è necessariamente negativo, dato che si tratta di un prodotto in grado di offrire qualcosa di riconoscibile e al tempo stesso interessante. Il materiale fumettistico di partenza, inoltre, riesce a respirare un'aria diversa da quella della carta stampata, risultando ancora coerente con se stesso attraverso un particolare impegno formale, fotografico (guarda la distinzione cromatica delle varie linee temporali, ad esempio) e concettuale impegnati a raccontare una storia senza inficiare troppo su quella ispirazione originale riconoscibile dagli appassionati.



Il risultato è una serie televisiva che incuriosisce fin dall'inizio, trascinando il pubblico in un viaggio tanto articolato quanto avvincente. Ciò è reso possibile da un'attenzione complessiva sia al di fuori che all'interno del set, pronta a riflettersi sia sulla sceneggiatura che sulle immagini destinate al pubblico generalista. Anche se alcuni elementi concettuali potrebbero non brillare per originalità, Bodies resta una serie concepita per suscitare un certo impatto sugli spettatori, aprendo la strada a domande e interrogativi al centro di storie coinvolgenti e personaggi coi quali è facile identificarsi.