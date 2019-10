Brooklyn Nine-Nine: Recensione della Stagione 5, giunta su Netflix

Brooklyn Nine-Nine è una serie che ormai ha bisogno di ben poche presentazioni: è una delle comedy più riconoscibili e riuscite degli ultimi anni ed è nota a tutti gli appassionati del medium per essere stata protagonista del salvataggio più veloce della storia - cancellata dalla Fox proprio dopo la quinta stagione e "ripescata" dalla NBC in meno di 24 ore. Un azzardo, penserete. Il riscontro decisamente positivo di critica e pubblico verso l'ultima annata, ancora inedita in Italia, vale più di mille parole.



Parliamo di un prodotto che, a tutti gli effetti, rappresenta un piccolo fenomeno di costume: l'arrivo di Brooklyn nine-Nine 5 su Netflix è una ghiotta occasione per comprendere come una comedy all'apparenza così classica sia riuscita ad ottenere un successo talmente rumoroso, dove tante altre serie hanno fallito. E la recente infornata di puntate sulla celebre piattaforma di streaming (qui trovate tutte le uscite Serie TV Netflix di ottobre 2019) è lo specchio perfetto delle meravigliose ed esilaranti qualità del telefilm partorito dalla menti di Michael Schur e Dan Goor, ma anche dei suoi - pochi - limiti.



Terry (does not) love jail

Inserendosi in una deriva squisitamente contemporanea, Brooklyn Nine-Nine sceglie di fare commedia in un luogo che di comico ha poco se non nulla, ovvero una stazione di polizia, nello specifico il fittizio 99esimo distretto della NYPD. E all'inizio di questo ciclo di episodi la situazione non è delle più rosee: ritroviamo, infatti, Jake (Andy Samberg) e Rosa (Stephanie Beatriz) in prigione, dopo essere stati incastrati per rapina a mano armata dal tenente Hawkins (Gina Gershon), la vera mente criminale dietro questi crimini. Il resto della squadra, il capitano Holt (Andre Braugher) in primis, lavora alacremente per scagionare i due, ma dovrà scendere a patti con personalità non proprio raccomandabili. Ovviamente, come sempre in Brooklyn Nine-Nine e in generale nelle comedy e sitcom di stampo classico, è un momento di emergenza che verrà superato nelle primissime puntate per tornare allo status quo, alle assurde abitudini dello strampalato distretto al completo. La forza dirompente della creatura di Schur e Goor sta tutta qui, nel collettivo, pur non difettando di personalità straordinariamente carismatiche che possono reggere la scena da sole. Ma Brooklyn Nine-Nine è il rapporto quasi ossessivo tra Jake e Charles (Joe Lo Truglio), la pigrizia e i pasti extra-large di Hitchcock (Dirk Blocker) e Scully (Joel McKinnon Miller), la resilienza tutta al femminile tra Amy (Melissa Fumero), Gina (Chelsea Peretti) e Rosa. È una comedy corale e come tale da il meglio quando i suoi protagonisti sono riuniti insieme.



This is Halloween...

Un affiatamento dai risultati straordinari, che riesce a tenere insieme umorismi diversi facendoli scontrare e influenzare a vicenda, creando gag continuamente fresche e sorprendenti, su cui regnano sovrane le cold opens, le sequenze d'apertura prima della sigla, delle scenette quasi indipendenti e geniali nella loro brevità diventate un marchio di fabbrica della serie. Un apparato comico puntuale come un orologio svizzero sorretto, inevitabilmente, da una varietà di disavventure che ha pochissimi eguali nell'intero panorama seriale. La creatività e l'inventiva sono al potere, alimentate senza soluzione di continuità dall'ambientazione e quindi dalle tipologie dei casi che i nostri protagonisti si trovano ad affrontare e agli infiniti tòpoi del genere poliziesco, cui si affiancano alcuni elementi ricorrenti, negli anni diventati dei classici. Ricorrenze quali la rapina annuale di Halloween, che nella quinta stagione raggiunge livelli di follia e tenerezza probabilmente ineguagliabili, o le incursioni del bandito delle Pontiac, con quel rapporto di odio-amore con Jake, sono elementi cardine che arricchiscono quel micro-universo racchiuso in una centrale di polizia.



Una fucina inesauribile di idee coronata da un aspetto spesso sottovalutato quanto fondamentale: l'affiatamento del cast. È qualcosa che può decidere la riuscita delle battute e delle gag e, di conseguenza, il destino stesso di una comedy e quello tra gli attori di Brooklyn Nine-Nine è fuori dal comune, intere scene non avrebbero lo stesso impatto senza.



Full Squad

Questo ci porta direttamente all'elemento cardine della quinta stagione: i personaggi. È difficile dopo tanti anni mantenere i personaggi ancora coerenti e piacevoli, è lo scoglio per ogni sitcom che si avvia ad essere longeva. Brooklyn Nine-Nine, dal canto suo, riesce proprio qui a superare agilmente tali difficoltà, evolvendo pian piano i suoi protagonisti in modi più o meno evidenti. Aspetti come la sessualità di Rosa, da sempre riservata riguardo sé stessa, la crescita dell'infantile Jake in seguito all'esperienza traumatica in prigione - il suo compagno di cella è una macchietta clamorosa - o l'ulteriore responsabilizzazione di Amy visto l'andamento della sua carriera non fanno altro che aggiungere altri livelli di profondità e di introspezione, non banali per una comedy.

Se sui personaggi Brooklyn Nine-Nine vince ripetutamente, inizia a mostrare qualche crepa quando si adegua fin troppo agli standard classici del genere: le potenzialità, a livello puramente narrativo, sono immense e inizia proprio nella quinta stagione ad essere limitante ridurre la trama orizzontale nelle prime e ultime puntate. Anche solo per non sfidare troppo la sospensione dell'incredulità dello spettatore, che si trova a vedere situazioni, scenari e tematiche particolarmente gravi e significative risolte quasi per magia e all'improvviso. Insomma, per la sua stessa natura Brooklyn Nine-Nine richiede questo passo in avanti, che sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta di un prodotto già ora dall'elevata qualità.