La caduta della Casa degli Usher recensione: Mike Flanagan fa miracoli

Ragionando sugli showrunner più prolifici degli ultimi anni, è veramente difficile non menzionare Mike Flanagan. L'autore che ha dato vita ad alcuni dei più grandi prodotti originali Netflix, come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, si è guadagnato la fiducia del pubblico a suon di successi, al punto da conquistare il maestro del brivido in persona, Stephen King. Dopo aver collaborato all'adattamento cinematografico di Doctor Sleep (sequel di The Shining), il celebre autore ha deciso di affidarsi a Flanagan anche per il suo progetto più ambizioso: adattare per la tv l'imponente saga de La Torre Nera.



Tuttavia, quest'impresa non accadrà per conto di Netflix. Flanagan ha da poco siglato un accordo esclusivo con Prime Video e saluterà presto la piattaforma che lo ha reso famoso agli occhi del grande pubblico. Prima di farlo, però, lo showrunner si è concesso un'ultima fatica, sintesi assoluta del suo stile e al contempo innovazione creativa per i suoi standard. In cima alle uscite Netflix di ottobre, La caduta della Casa degli Usher arriva quindi in catalogo con il peso di altissime aspettative.



Sfruttando al massimo il proprio talento per raccontare una storia molto più reale (e attuale) del solito, questa interessantissima produzione non esalta solamente le capacità di uno degli autori più abili in circolazione, ma si assicura un posto fra le migliori serie dell'anno.



Il vero orrore di un drama familiare

Il titolo dello show, come intuibile per alcuni appassionati, cita uno dei racconti più famosi di Edgar Allan Poe, presentandosi quindi come un libero e ampio adattamento delle sue opere. Concentrando la trama della miniserie sul crollo di una famiglia potente e sulle oscure circostanze che l'hanno distrutta, però, il plot prende una piega completamente inusuale e non si limita a ripercorrere pedissequamente gli eventi di quel racconto: la casa degli Usher cela numerosissime citazioni ad altri lavori dell'autore che Flanagan rende i perfetti strumenti narrativi per mescolare gli stilemi dei grandi drama moderni alle atmosfere cupe e inquietanti che hanno reso celebre lo scrittore americano.

Pur centrando le vicende principali su chiari riferimenti a Poe, The Fall of the House of Usher assume presto i connotati di un'esegesi, un grande omaggio spirituale alle opere dell'autore che per primo ha saputo rappresentare la cupa poesia dell'orrore. Tra sequenze ad altissima tensione e frammenti di puro terrore, però, si riconosce sin dalle prime battute uno sviluppo più centrato sul tema familiare: Flanagan ha sempre scritto opere sulla famiglia sfruttando l'orrore come contesto, ma l'approccio usato qui potrebbe facilmente ricordare gli intrighi della fortunata Succession targata HBO.



In un vortice che omaggia più lo spirito che la struttura di un grande autore e di una grande opera contemporanea, Flanagan attinge alle atmosfere da drama per circondarsi di demoni urbani e orrori estremamente contemporanei, costruendo pezzo dopo pezzo una fiaba nera sull'ambizione e sul peso delle scelte. Proprio per questo, The Fall of the House of Usher si affida esclusivamente al suo protagonista per raccontare la sua storia: Roderick Usher (Bruce Greenwood), deciso a confessare le proprie colpe all'avvocato che lo ha tormentato per anni, ripercorre i momenti più importanti della propria vita e le assurde circostanze che hanno portato la sua famiglia a cadere in un vortice di morte, orrore e depravazione.

Puntata dopo puntata, lo show segue un doppio filone temporale che si muove perfettamente tra passato e presente nel dipanare un mistero tenuto segreto troppo a lungo, ma che non smette (quasi) mai di stupire. Centellinando con estrema attenzione la presenza del sovrannaturale, preferendo ragionamenti materialisti alle congetture ultraterrene, Flanagan racconta senza paura l'ossessione per il successo e i tradimenti della bramosia, ricordando attraverso un'oscura morale come nulla possa esistere senza reale sacrificio.



Un non-adattamento che funziona

Scrivendo interamente tutti gli episodi e dirigendo in prima persona alcuni di essi, lo showrunner ha creato qualcosa di nuovo e di diverso dai suoi precedenti lavori. Nonostante sottili flessioni in termini di ritmo, come spesso capita alle opere di Flanagan per via della loro verbosità, o ancora di qualche sensazione meno impattante rispetto alle sue opere più memorabili, l'autore di Hill House e Midnight Mass è riuscito a superare il peso del passato e a trovare il modo ideale di accogliere la modernità immergendosi nel caos della società mondana.



Come ha avuto modo di dimostrare a più riprese negli ultimi anni, Flanagan sa perfettamente come giocare con la paura e l'orrore, ma soprattutto come tenere lo spettatore incollato allo schermo. Per farlo, lo showrunner non si è solamente superato in termini autoriali, ma ha usufruito del massimo supporto da parte di un cast quanto mai assortito:

quasi tutti i migliori interpreti che hanno preso parte alle sue precedenti opere si sono ritrovati sotto il vessillo degli Usher, con l'aggiunta di alcune sorprendenti novità. Si tratta di un fenomeno estremamente raro di questi tempi, ma The Fall of the House of Usher riesce a presentare uno dei migliori ensemble degli ultimi tempi, dove spiccano una sensazionale Carla Gugino, probabilmente alla sua performance più impressionante, e un Bruce Greenwood da Emmy. Nello sguardo dei protagonisti si affollano temi di fratellanza, amore e delusione immersi nell'orrore della contemporaneità. I caratteri e le dinamiche di potere mostrano un terrore meno ancestrale sulla carta e per questo tremendamente più palpabile. Edgar Allan Poe si rivela dispensatore di spunti e particolari che Flanagan modella a proprio piacimento come creta, plasmando la propria creatura secondo le sue esigenze.



In un racconto che ricalca gli stilemi classici dell'autore, tra monologhi impressionanti e un orrore che disturba lo spettatore tra picchi e baratri, cast e script rendono lo sviluppo dell'opera profondamente elegante e articolato. Senza considerare le chicche per i lettori più curiosi, va notato come Usher non provi neppure a piegarsi alle logiche dell'adattamento: qualsiasi percorso lineare non avrebbe funzionato, e per questo Flanagan non si è fatto problemi a creare interi filoni narrativi da inserire nel suo grande mosaico di omaggi. L'unico modo per rendere avvincente e accattivante un prodotto del genere era probabilmente quello di non pensare a un adattamento comune, e Netflix ha decisamente centrato il punto.



Tra scelta e fato

Se c'è un intento effettivo dietro la deriva nera di casa Usher, probabilmente si nasconde negli angoli più tristi della storia. Secondo Edgar Allan Poe, poeta del brivido e della malinconia, quando il fato incontra l'opportunità possono accadere grandi cose. E se alla fine gli Usher crollano così, sotto il peso delle proprie contraddizioni, forse non si può parlare di scherzi del destino. Conclusa la visione, il senso di vuoto viene rapidamente sopraffatto dalla consapevolezza di una risoluzione finalmente raggiunta. Osservare quella caduta in ogni suo istante, sotto ogni prospettiva ma con quel briciolo di mistero mai svelato, è una strategia vincente che lascia spazio a riflessioni ben più profonde.

Con un utilizzo magistrale dei riferimenti letterari, quasi tutti i personaggi di The Fall of the House of Usher possono essere visti come i protagonisti di una tragedia moderna, emblema del lavoro di Mike Flanagan fin qui. Non importa se capiamo i personaggi nelle loro decisioni: tra un karma ineluttabile e curiose derive del fato, Flanagan saluta Netflix con una summa che ridefinisce i suoi standard e al contempo si esalta come esempio di horror intimo e romantico. Un sogno occulto che nella catarsi esplora come non mai la vulnerabilità umana, scoprendo nelle sue profondità una pura morale.