Call My Agent Italia Recensione: un adattamento che funziona e diverte

Le prime impressioni emerse nel nostro first look di Call My Agent Italia sono state confermate. La serie su Sky e NOW, remake della francese Chiami il mio agente! non si allontana di chissà quanto per gag e trovate dall'originario nucleo creato da Fanny Herrero, riprendendone anzi alcuni dei filoni tematici delle puntate, adattandoli poi al contesto italico. Uno spostamento necessario da un versante parigino a uno incentrato sul fulcro romano di un'agenzia la cui sede è nel cuore della Capitale, in cui convergono alcuni dei nomi più noti dello spettacolo odierno, coinvolgendo figure quasi istituzionali quali Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino, ma toccando anche le nuove leve dello show business, come nella puntata di Call My Agent Italia con Matilda De Angelis.



Quanto è difficile lavorare con gli attori?

Un lavoro di rifacimento che ha visto il prodotto di Sky venire rimodellato per abbinarsi adeguatamente a un contesto che stabilisse i contorni di uno star system che si dice inesistente in Italia, dimostrando che è possibile giocare con l'immagine di alcuni dei nostri professionisti e attori. Il tutto partendo proprio dall'ideazione di un parterre di volti e di stelle da ricondurre poi in un contesto di fascinazione, tra riprese sul set e serate di premi, portando lo spettatore a confrontarsi di volta in volta con un aspetto che può trovare inedito dell'ambito cinematografico e seriale, facendolo attraverso i clienti dei protagonisti.

Agenti di una società pronta a vederli andare alla deriva e che dovranno perciò tentare di mantenere a galla. Come provano a fare per l'intera stagione di Call My Agent Italia, cercando di rendere credibile quel grado di ironia e follia che caratterizza i loro assistiti e la macchina industriale che gira loro attorno. Divertendo per alcune assurdità, ma permettendo anche agli interpreti - soprattutto coloro che si auto-interpretano - di ridere delle loro stesse idiosincrasie, esagerazioni e, a volte, debolezze. Il rendere comico un mondo come quello dello spettacolo che deve essere preso seriamente, concedendogli un briciolo di leggerezza.



Da Boris a Call My Agent Italia: dietro le quinte dell'industria dello spettacolo

Certamente il merito di un tale risultato è da attribuire alla scrittura della sceneggiatrice Lisa Nur Sultan assieme al collaboratore Federico Baccomo, su direzione degli episodi del regista Luca Ribuoli.

Una macchina che ha dimostrato di conoscere bene il materiale di partenza, da cui inevitabilmente ha preso, pur ricalcando molto la mano su sketch e situazioni che hanno perciò poco da essere ascritte all'originalità degli showrunner, ma che comunque permettono alla serie di confrontarsi con i dettami della trasposizione, la quale non può che risultare ben riuscita. Uno show che, inoltre, è impossibile non avvicinare a un classico della serialità italiana quale Boris (vi rimandiamo, ovviamente, alla nostra recensione di Boris 4) da cui si discosta di molto, pur presentando alcuni punti di contatto. Se da una parte il prodotto creato da Ciarrapico, Torre e Verduscolo è entrato a far parte del dire comune e portatore di un'iconicità tale da essere irraggiungibile, Call My Agent Italia ne è al contrario una variante più convenzionale in una confezione altrettanto fruibile e alla portata di tutti.



Forse anche di più, vista la semplicità con cui arriva e vuole parlare allo spettatore, tralasciando la comicità strampalata di René Ferretti e della sua crew, a cui però va riconosciuta un'originalità inarrivabile, oltre ad essere stata tra i primi prodotti ad aver realmente parlato al pubblico del dietro le quinte della serialità e della cinematografia italiana. Call My Agent Italia ha un evidente margine di crescita e continuerà ad esprimerlo con la sua già confermata seconda stagione. Un risultato comunque meritevole e simpatico, in grado di incuriosire e avvicinare il grande pubblico.