A Casa Tutti Bene 2 Recensione: stesso Muccino, stesse urla

Col ritorno di Gabriele Muccino nella serialità, la nostra impressione rimane la stessa della recensione di A casa tutti bene. Di nuovo su Sky a maggio 2023, A casa tutti bene 2 prosegue la storia della famiglia Ristuccia e di tutti i satelliti che ruotano loro attorno, tra esplosioni di violenza, oltre che urla agli ultrasuoni, che vanno a integrare quello che risulterebbe il solito dramma nel panorama del regista e sceneggiatore. Panorama che aveva ampliato dopo il primo passaggio dal grande schermo a quello più piccolo, portando un'inedita versione dei personaggi già visti al cinema, con il giusto pretesto per poterli ri-raccontare. Perché in fondo è questo che l'autore nostrano ha sempre fatto: scrivere e riscrivere, nella stessa maniera, le sue storie. Che, tra l'altro, è una formula che funziona. Pur non offrendo altro se non mero sentimentalismo spettacolarizzato. Tutto di casa Muccino.



Torna la famiglia Ristuccia

A casa tutti bene 2, come la precedente stagione, ha infatti la forza di una narrazione che attiva i nostri istinti più pettegoli e ci porta a impicciarci costantemente sulle sciocchezze che questa famiglia allargata continuerà a fare. Arrivando, come è facile aspettarsi, anche ad adoperare i gesti più estremi, nonché a compiere scelte immotivate. Soprattutto nel loro essere inutilmente strazianti. Tanto vuoti nella loro drammaticità al punto da non risultare più sofferenti, ma soltanto stolti quanto evitabili.

La serie è tratteggiata da decisioni ed eventi di cui, magari, non se ne coglie da subito il punto, ma si è consapevoli che influenzeranno i destini di qualsiasi membro dei Ristuccia&Co. in modo inesorabile. Raggiungendo vette di disperazione altissime, indigeste a qualsiasi stomaco, con un Muccino intenzionato ad andare in profondità nel proprio testo seriale, che (almeno) rimane fedele a se stesso.



Il regista sa perfettamente che il suo merito è quello di intrattenere una fascia di spettatori in particolare (quella popolare), avendo la possibilità di attivare nel pubblico la modalità ficcanaso, che porta a ipotizzare e a scovare le assurdità e le disgrazie che avverranno a una famiglia, e verso cui i protagonisti si dirigono a braccia spalancate.



Troppe scene madri, poca rilevanza

A casa tutti bene 2 sa benissimo che troverà sempre lo stratagemma per catturare, per intrigare la gente. Per spingere il pubblico ad andare avanti negli episodi non perché davvero affascinato da dinamiche relazionali descritte con tratto sopraffino. Bensì, avrà di fronte a sé lo spettacolo più megalomane di sempre, pieno di grida e di scene madri, in cui i picchi emotivi vengono annullati poiché, essendo troppi, ne viene ridotto il valore. Forse, se contenuta nei toni e non portata all'esacerbazione di alcuni suoi tratti, A casa tutti bene avrebbe potuto avvalersi di una qualità non solo riferita alla capacità di saper attirare indubbiamente del pubblico, ma di potergli anche offrire un prodotto valido e struggente che parlasse di famiglia, mostrandone i sacrifici, il dolore e, spesso, i tradimenti che mette in scena.

Merito che è impossibile attribuirgli, sicuramente non in toto, e che, anzi, con la conferma e la realizzazione di una seconda stagione, sembra aver spinto Gabriele Muccino a rimanere ancora più saldo all'idea che esagerare, di solito, è meglio. Farsi strillare le battute contro, sbraitare con tanto di braccia all'aria per rendere più eclatante la frase che si sta dicendo (che, spesso, può essere anche un semplice: "Come stai?"). Uno strafare bello e buono. Quello che caratterizzava la prima stagione e che, non muovendosi di una virgola, continua a riverberare nella seconda, alzando anche di un bel un po' i decibel.