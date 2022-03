Chapelwaite Recensione: una storia di Stephen King tirata per le lunghe

Jason e Peter Filardi distillano dalle trenta pagine del celebre racconto di Stephen King, Jerusalem's Lot, una serie di dieci puntate dal nome Chapelwaite distribuita in Italia sulla piattaforma Tim Vision. La produzione inquadra fin da subito il tono e le atmosfere della storia del re dell'orrore ma via via disperde i suoi pregi capitombolando nell'autoreferenzialità scolastica dei due creatori. Già dal rapporto dimensionale tra i due medium era intuibile l'ardire del proposito: estendere una narrazione estremamente densa ed ermetica su un girato superiore alle otto ore. Un passaggio bisognoso di inediti spunti narrativi (storyline secondarie, backstory più approfondite), chiavi di lettura contemporanee, addizioni visive chirurgiche in grado di esaltare le inquietudini dell'intreccio di base. I fratelli Filardi, come avrete intuito, non sono riusciti a fare nulla di tutto questo.



Chapelwaite funziona solo nelle premesse

Chapelwaite è incentrata sulla maledizione che perseguita la famiglia dei Boone da decenni conducendo gran parte dei suoi membri alla paranoia e, infine, a un'insana follia omicida. Il vedovo Charles, ricevuta la cospicua eredità del cugino, abbandona la vita di mare per trasferirsi nella cittadina Preacher's Corners con i tre figli.

Ciò che c'è di buono di Chapelwaite è nelle premesse (come avevamo notato nel nostro first look di Chapelwaite) più qualche timido guizzo nell'epilogo. La messinscena gotica e la fotografia cupa, infatti, immergono subito lo spettatore nel tono e nelle atmosfere della trama. Anche le tematiche impostate sono affrontate bene e arricchiscono il racconto di King andando oltre il tradizionale schema horror delle produzioni commerciali odierne basato unicamente sull'elemento estraneo e orrorifico. Chapelwaite, infatti, racconta del soprannaturale ma soprattutto narra le diatribe e e violenze innescate da una comunità chiusa e ostile e della difficoltosa accettazione dello straniero. In questo senso, si lega al filone degli horror dal sottotesto politico-sociale al pari di Hostel di Eli Roth o delle opere recenti di Jordan Peele (vi basterà rispolverare la nostra recensione di Scappa Get Out), come a voler ribadire: i veri mostri sono i nostri vicini.



Parliamo di una storia che anche nella declinazione filmica mostra una spiccata stratificazione che si giostra abilmente tra l'orrore trascendentale rappresentato dalle mostruosità soprannaturali e quello immanente della comunità bigotta pullulante di odio e razzismo. Un odio che si riversa senza pietà verso la famiglia protagonista: i Boone. A capo della disgraziata stirpe l'ottimo Adrien Brody, al quale la parte del compunto e sofferente riesce piuttosto bene (la sua filmografia parla per lui). Ma del parco attori è anche l'unico in grado di fornire una prova convincente.



Manca una solida costruzione narrativa

La serie, come detto, parte bene ma nel mezzo c'è tutto un percorso incidentato che porta a un epilogo con il freno a mano inserito. Tutto quello che viene seminato nelle premesse non viene sviluppato a dovere e si ha per lunghi tratti la sensazione che tra un episodio e l'altro si giri a vuoto come in una camera degli specchi. I Filardi abusano dei movimenti di macchina e del sound design per inquietare lo spettatore ma lo fanno seguendo uno schema fin troppo prevedibile per un pubblico maturo.

Chapelwaite, quindi, è condannato alla ridondanza di eventi e situazioni, di sequenze molto simili le une alle altre che non aggiungono assolutamente nulla alla godibilità delle puntate. Una ripetizione che mortifica la costruzione narrativa, ingessa l'evoluzione della storia e pecca di una chiara escalation climatica anche se questa è dichiarata nelle intenzioni.

I fratelli Filardi, così, sprecano una grande occasione. Per la prima volta in carriera i due autori si sono trovati fra le mani una storia importante ma hanno tramutato la stessa in un mero esercizio di stile, in un declamo del "saper fare". Una dimostrazione di onesta professionalità che non permette di portare a casa un risultato convincente e che lascia l'amaro in bocca a tutti i fan di Stephen King.



A questo proposito è lecito domandarsi come mai il destino cinematografico del retaggio del Re spesso venga lasciato in pasto a delle grandi produzioni interessate solo a renderlo il più commerciale e traversale possibile (pensiamo a La Torre Nera, Pet Sematary) senza dare alle opere la giusta dignità. La produzione kingiana andrebbe maneggiata con cura vista l'importanza capitale di alcune storie per l'immaginario horror.

Questo non significa rincorrere una demente fedeltà all'opera originale (anche perché trasformare Jerusalem's Lot fedelmente in un formato seriale non sarebbe stato possibile) ma fornire delle chiavi espressive in grado di esaltare (e non annacquare) l'ordito di riferimento. Insomma, le cose buone di Chapelwaite sono tutte nella regia, scolastica e per alcuni versi apprezzabile. Ma la scrittura lascia un enorme e imperdonabile senso di incompiuto. La colpa è ancora più grande vista la concisione e la solidità del materiale di base che avrebbe permesso arricchimenti e licenze di un certo spessore artistico.