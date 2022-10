Tutto Chiede Salvezza Recensione: lo show Netflix convince ma non sorprende

Il reparto di psichiatria come una piccola classe di liceo, tra professori magnanimi ed amici ai quali confidare i segreti più intimi, è questa la sensibile cornice scelta da Netflix per esplorare un tema spinoso come quello della salute mentale, ma calandolo all'interno di un contesto sociale che vada oltre la semplice definizione di malattia per cercare le radici profonde di quel disagio che genera ansie e paure.



Tutto Chiede Salvezza è il prodotto italiano del momento, capace di scalare le classifiche della piattaforma streaming in un periodo storicamente dedicato all'horror ed agli spaventi grazie alla simpatica delicatezza con la quale dipinge il racconto intimo di un adolescente alle prese con una depressione rabbiosa. Tra le serie Netflix di Ottobre 2022, lo show diretto da Francesco Bruni è indubbiamente quello più commovente e rispettoso di una problematica purtroppo sempre attuale, che soffre soltanto a sprazzi le colpe di una regia artificiosa e porta sul piccolo schermo una storia da vivere tutta d'un fiato.



Un brusco risveglio

L'ennesima rumorosa serata dei ragazzi romani si consuma tra i divanetti ed i bagni di una discoteca affollata: musica assordante, fiumi di alcool e sostanze illegali usate per ottenebrare le paure, Daniele (Federico Cesari) è ormai abituato a queste prassi notturne, ha vent'anni ed una gran voglia di divertirsi, cercando di dimenticare il più in fretta possibile le assurdità che il mondo gli piazza davanti agli occhi quasi ogni giorno. Rincasato come al solito ad un orario improbo nell'abitazione dove vive insieme ai genitori, il ragazzo crolla sfinito sul letto della sua stanza, ma il mattino seguente riapre gli occhi su un soffitto diverso rispetto a quello di casa.

L'adolescente ha il polsi legati con cinghie di cuoio e nuovi compagni di camerata, persone mai viste prima d'ora che lo terrorizzano oppure infastidiscono, tutte segnate da comportamenti stranianti ai quali Daniele reagisce con rabbia e disgusto. L'arrivo di un infermiere si rivela l'occasione adatta per capire cosa stia succedendo, ed infatti Pino (Ricky Memphis) lo informa che è rinchiuso in un reparto psichiatrico sotto il regime di trattamento sanitario obbligatorio: la rapida chiacchierata col dottor Mancino (Filippo Nigro) svela ulteriori retroscena di una situazione paradossale, perché lo psichiatra cerca di andare oltre l'amnesia del suo assistito, ricordandogli come la notte precedente abbia aggredito i suoi genitori costringendoli a rinchiuderlo per una settimana in quell'ala del pronto soccorso.



Disagi ed affetto

Sette giorni in sette episodi, in un percorso di auto-accettazione e presa di coscienza che getta luce su un disagio che è psicologico quanto sociale, condiviso da tutti eppure sofferto da "pochi".

Lo show Netflix - tratto dal libro vincitore del Premio Strega Giovani del 2020 - conferma le ottime impressioni descritte nell'anteprima di Tutto Chiede Salvezza e porta in scena non solo i disturbi mentali di un soggetto depressivo e violento, ma li cala all'interno di una cornice intima e quasi scolastica, perché è nel rapporto con i suoi problematici compagni di stanza che Daniele trova la forza di comprendere cosa gli stia accadendo. È in questa dimensione delicata che spicca tutta la forza di una serie tv capace di commuovere ed al tempo stesso divertire, all'interno di un genere da dramedy adolescenziale nel quale anche un'apparente macchietta comica riesce ad assimilare un contesto drammatico e profondo: è il caso di Gianluca (Vincenzo Crea), la vispa caricatura di un omosessuale che nasconde nelle esagerazioni il lancinante bipolarismo che gli dilania il cuore, ma anche quello di Giorgio (Lorenzo Renzi), un burbero tontolone che non ha mai superato un terribile trauma infantile.



Nel variegato ventaglio di personaggi secondari, tra pazienti ricoverati ed uno staff medico insufficiente a stargli dietro, anche grazie ad un cast ben articolato si pennella il ritratto sentito di un malessere che è insito in quella società che cerca in tutti i modi di ignorarlo, all'interno di una settimana trascorsa tra rivelazioni ed un'affettuosità sincera che supera ruoli ed età per poi riverberarsi all'esterno, in quel delirante mondo al di fuori del reparto che li preoccupa con la loro follia giustificata e priva di freni.



Regia sovrabbondante

La sceneggiatura gestisce con tatto estremo i suoi spunti comici lasciandoli aleggiare nei momenti più duri di una malattia complicata da gestire, che obbliga il protagonista a scatti d'ira che sono soltanto l'espressione di un terrore incontrastabile, quello di una vacuità esistenziale che è fortissima nei giovani ma taciuta dagli adulti.

Tutto Chiede Salvezza non è però soltanto la storia di Daniele, nonostante la sua centralità narrativa e scenica, perché assumono particolare significato i suoi compagni di stanza e l'assurdo interesse amoroso di Nina (Fotinì Peluso), quest'ultimo oggetto di una parte centrale forse eccessivamente diluita in sentimentalismi teen ed in abusi umoristici, che rallentano un ritmo fino a quel momento impeccabile in un paio di episodi meno riusciti, per poi lasciar nuovamente respirare la storia di lacrime e risate che si chiude in un finale che è obbligato ad essere agrodolce. Ad un contenuto così delicato e commovente si affianca purtroppo una realizzazione tecnica che si fa rumorosa, tra una regia con manie di protagonismo che utilizza movimenti ondulati e continui ed una colonna sonora invadente, la quale cerca di caricare il senso drammatico di ogni scena sentita con troppa foga. Sugli stessi livelli si assesta una fotografia luminosissima e priva di spessore, che soffre inoltre delle sfocature continue presenti in flashback, sogni ed altre sequenze dirette senza una vera affermazione artistica.