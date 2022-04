Cielo Grande Recensione: una brutta serie teen argentina su Netflix

L'Argentina porta su Netflix un prodotto che racchiude al proprio interno tutte le caratteristiche della propria televisione, mischiate con i requisiti richiesti dalle produzioni per poter veder realizzati i propri prodotti sulla piattaforma. Cielo Grande offre una visione non solamente spensierata ad un possibile pubblico, ma totalmente priva di alcun impegno intellettivo o che possa coinvolgere in maniera intensa o concentrata l'attenzione del pubblico. I motivi sono molto semplici e vari. Sopra a qualsiasi cosa c'è la prevedibilità di una storia intuibile già dal minuto uno e, ad aggiungersi, va immediatamente legandosi un'estetica degna di qualsiasi canale generalista della tv, quello su cui si tende a non indugiare e mandare subito avanti. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a recuperare anche le serie Netflix di marzo 2022.



Una località, uno sport, dei segreti

Cielo Grande è la località in cui si svolgono le narrazioni dei personaggi, che aumentano sempre più con il passare delle puntate, ma lasciando comunque sempre al centro quei protagonisti che conosciamo fin dal principio e che seguiranno linearmente dei percorsi già scritti e già visti. Un posto, Cielo Grande, che si trova nel cuore sperduto dell'Argentina, avvolto dalle acque

dove si terrà la gara attesissima di wakeboarding a cui i nostri parteciperanno, ma dove si riaccenderanno anche i ricordi di un passato in cui quel paradiso nascosto dalla vegetazione era nido di amicizie e di amori. Dei segreti da scoprire, delle rivelazioni da riportare a galla: quella che aspetta i personaggi dello show è un'esperienza destinata a cambiare loro la vita, oltre che a riempirla di nuove, inattese conoscenze. Come da previsioni, in una chiave che cerca di mascherare l'animo da telenovelas latineggiante, il lavoro destinato alla piattaforma streaming tenta di impegnarsi nel distaccarsi da formule e messinscene che ricordino storie e confezioni viste in altre innumerevoli occasioni e da cui la serie non riesce invece ad allontanarsi. Un'atmosfera che sappiamo fin da subito come imposterà il proprio operato, su quell'umore che va tra l'ingenuo e l'insensatamente entusiastico, l'eccessivamente amichevole e il tormentato, nella quale è evidente il tipo di dimensione che vuole restituire, ma che non per questo è più facile da digerire.



Tra frivolezza e pathos

Di certo Cielo Grande ha la possibilità di racimolare un proprio pubblico che troverebbe nell'opera tutti gli elementi con cui distrarsi senza dover impegnarsi troppo e che rispetterebbero perciò i canoni del racconto spensierato e pieno di pathos che si alimenta ad ogni bacio e ad ogni inedito disvelamento. La decisione di affidarsi ad un cast di giovani accentua uno stile fanciullesco che restituiscono la sensazione di trovarsi di fronte a quella casa di produzione che era Disney Channel e che ormai non esiste più - al suo posto ora troviamo Disney+ (già che ci siete non perdetevi le serie Disney+ di marzo 2022).

Non c'è quindi da valutare la sostanza della recitazione degli attori, finta e volutamente forzata, o l'attendibilità o meno con le svolte che sono portate ad incastrarsi e a condurre in avanti il filo che crea il tessuto umano e narrativo di Cielo Grande. Tra le sfide a fior d'acqua - con uno sport che è effettivamente una componente originale - e il sottofondo musicale che si fa ulteriore ingrediente, lo show Netflix scivola via tra una canzone al karaoke e un genitore ritrovato. Nulla che non si era immaginato, ma che almeno si è consapevoli di cosa tratta.