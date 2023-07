Città in fiamme recensione: un'altra grande serie su Apple TV+

Nella notte del 4 luglio, una giovane newyorkese viene aggredita a Central Park. Due colpi di pistola segnano un dramma oscuro che coinvolgerà un gruppo di personaggi variegati e inaspettati. Questa, la miccia che accende la trama di Città in fiamme, la nuova serie tv teen drama di Apple TV+ basata sull'omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg. Josh Schwartz e Stephanie Savage, richiamando i fasti televisivi del loro passato sul piccolo schermo, cercano di riproporre alcuni schemi e ambientazioni ben noti ai fan, creando una storia noir e gialla in cui gli spettatori dovranno prestare attenzione a ogni singolo dettaglio per comprendere l'intera narrazione. Il teen drama di maniera, quindi, si fonde con uno studio sociale e storico-psicologico intimista, cercando di esprimere appieno il proprio potenziale attraverso una struttura narrativa che mira a rimanere misteriosa dall'inizio alla fine.



La storia, vera e immaginaria

Oltre all'aggressione nel parco e all'indagine ad essa legata, il vero innesco, nonché sottotesto emotivo e storico fondamentale di Città in fiamme è l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Un evento storico così potente e traumatico che ha segnato un'intera generazione, torna in primo piano in questa storia come una voce in sottofondo, un sospiro e un sussurro costante, soprattutto a contatto con i vari personaggi coinvolti.

Nonostante siano trascorsi alcuni anni, la storia inizia il 4 luglio 2003, ci ritroviamo in una città che non ha ancora superato l'impatto delle torri, immersa in una sorta di tristezza latente che si riflette nel percorso di Charlie (Wyatt Oleff), un giovane che ha perso suo padre nell'attentato e sta cercando in tutti i modi di superare il lutto in tutti i modi possibili. Il suo cammino non è affatto facile e, oltre all'aiuto di uno psicologo, trova conforto nell'improbabile amicizia con Samantha (Chase Sui Wonders), una ragazza estroversa e creativa, amante della fotografia e della musica, che mostrerà al giovane un altro lato della vita e della stessa New York. Il loro legame è semplice, basandosi su interessi comuni e su un sentimento sottile che non ha ancora trovato modo di esprimersi appieno. Tutto cambia quando la giovane viene aggredita, senza apparente motivo, all'interno di Central Park. Questo attentato alla sua vita amplia enormemente la trama, coinvolgendo anche una serie di personaggi del tutto inaspettati.



Classismo ed esempi televisivi

Partendo da un'estetica che richiama prodotti come The O.C. o Gossip Girl (se curiosi del reboot/sequel di quest'ultima, vi rimandiamo alla nostra recensione di Gossip Girl), Città in fiamme tenta anche di sfruttare una struttura narrativa che potrebbe ricordare anche I segreti di Twin Peaks, in quanto l'aggressione subita da Sam dà il via a un'indagine che entra in contatto con diversi aspetti, inaspettati, della società newyorkese. Oltre al contesto adolescenziale, infatti, questa serie coinvolge anche una vera e propria lotta di classe rappresentata dall'alta società cittadina e da un gruppo di giovani rivoluzionari che vedono nelle fiamme l'unico salvataggio per una città da ormai perduta. Così entriamo in contatto con Reagan (Jemima Kirke) e Keith (Ashley Zuckerman), una coppia ricchissima in procinto di divorziare. Le loro storie sentimentali si intrecciano con intrighi aziendali legati alle rispettive famiglie e al potere che detengono da sempre.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata da un gruppo di artisti, una band con ambizioni più ampie, guidata da un leader eccentrico mosso da aspirazioni che vanno oltre la fama immortale e il successo nel campo musicale. In tutto ciò abbiamo Charlie, immerso in un contesto complesso e sfaccettato, guidato da una sentimentalità ingenua che lo spingerà a investigare sulla vita di Sam, dopo che finisce in coma, cercando di trovare le risposte alla base di un'aggressione che diventa sempre più intricata man mano che si scava.



La struttura del giallo mistery prende il sopravvento su tutto il resto, diventando lo strumento principale per indagare sulla vita e le motivazioni di ogni personaggio coinvolto (una cosa molto simile l'abbiamo vista anche nella nostra recensione di Avvocato di difesa), in un intreccio di segreti e ombre pronti a essere svelati nei momenti opportuni. Non tutto è come sembra in Città in fiamme, e proprio in questa continua sfumatura risiedono gli elementi più affascinanti di una trama piuttosto classica. Gli autori della serie riescono a trasmettere numerosi messaggi pur partendo da un'azione vista in molti altri prodotti simili, conferendo anche un senso di riconoscimento generale a tutti gli sviluppi e ai personaggi coinvolti.



Andare oltre la violenza

Droga, violenza, dipendenza, amore tossico, manipolazione, dolore, lutto, crescita, rabbia, sono solo alcuni degli elementi che alimentano una trama sempre più complessa con l'evolversi degli eventi. Non si tratta solo di un mistero, ma di uno studio attento che cerca di considerare diverse possibilità e punti di vista, senza allontanarsi mai da alcuni stereotipi, ma cercando di sfruttarli a proprio vantaggio. Le dinamiche in gioco sono molteplici, così come gli elementi sottocutanei e l'attenzione rivolta all'aspetto emotivo di ogni individuo coinvolto nell'azione.

In tutto ciò, troviamo una regia capace di armonizzare l'intimismo segreto generale e un senso di alienazione che coinvolge tutti, restituendo inquadrature dinamiche e colorate grazie alla fotografia curata da Carmen Cabana e Joe Collins, ma anche inquadrature statiche e oscure, quasi una proiezione dei tormenti alla base del racconto.



Città in fiamme risulta quindi una serie molto affascinante e ben curata nel suo insieme. Pur giocando con i classici elementi del genere giallo, riesce comunque a essere convincente nella sua interezza, coinvolgendo gli spettatori in una narrazione variegata che vuole raccontare una storia non troppo prevedibile. Le riflessioni e le forti connotazioni artistiche e musicali sono centrali per distinguere questa produzione da molte altre simili, grazie anche alla marcata impronta estetica che unisce l'eleganza pseudo-borghese dell'alta società newyorkese all'underground di una città dai mille volti.