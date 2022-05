Clark Recensione: la spassosa commedia crime di Netflix

L'inconcepibile stress al quale viene sottoposta la mente in una situazione di emergenza porta a reazioni istintive difficilmente pronosticabili: il classico caso della Sindrome di Stoccolma nasce da una rapina in banca avvenuta nel 1973, al seguito della quale i quattro ostaggi raccontarono di essersi sentiti al sicuro nelle mani dei loro rapitori, e che riponevano maggiore fiducia nei due criminali piuttosto che negli agenti di polizia inviati a salvarli. Questa risposta ad un evento traumatico non ha mai trovato la sua collocazione ufficiale nel vasto catalogo dei disturbi psichiatrici, rimanendo sospesa nel fumoso limbo che separa la realtà dalla fantasia romanzata, ma la storia della rapina in banca di quel caldo agosto svedese - così come le dichiarazioni delle quattro sfortunate vittime - è vera e inconfutabile.



Jonas Akerlund dirige Bill Skarsgard nei panni di Clark Olofsson, uno dei due rapitori passati alla storia quel 23 agosto 1973, in Clark, una miniserie tv - non perdete tutte le serie tv Netflix di maggio 2022 - che ripercorre la vita di questa rockstar criminale, tra fatti realmente accaduti e bugie utili ad insaporire il racconto. Netflix accoglie così nel suo catalogo una commedia criminale divertente e stralunata, dove la comicità è chiamata ad ammorbidire le asperità di un'esistenza passata tra le rapine e le evasioni di carcere, per un prodotto che scricchiola però sul piano della varietà e della profondità emotiva.



Clark: ovvero rapine, prigioni e donne

Battezzare un neonato svedese col nome che fu di Clark Gable, un'icona tuttora incontrastata di stile e carisma, ha sicuramente giocato un ruolo decisivo per lo sviluppo comportamentale del suddetto bambino, indirizzando la sua vita sui folli binari di caos ed esagerazione.

Un'altra spinta in quella direzione l'ha però assestata anche il padre del giovane Clark Olofsson, un uomo alcolizzato e violento che ha segnato l'infanzia del figlio con numerose cicatrici, molte delle quali invisibili ad occhio nudo. Fin da ragazzino il giovane Clark sviluppa i due tratti caratteristici della sua personalità: il furto e il sesso. Dalle biciclette agli alcolici, arrivando a quelle rapine in banca che diventeranno il suo marchio di fabbrica, il criminale svedese persegue la sua ribellione contro il mondo svuotando le tasche di chi gli capita a tiro, usando a suo piacimento le persone per poi abbandonarle a loro stesse, lasciandole a raccogliere i cocci di una vita distrutta dall'uragano svedese. Tra le banconote e i bagordi, Clark trova il tempo di innamorarsi di una donna diversa ogni giorno della sua vita, utilizzando la sua fama sempre crescente per sedurre tutte quelle che orbitano intorno a lui, senza prendersi una pausa nemmeno quando è una delle sue innumerevoli soste in carcere a dividerlo dalla società. La rapina in banca che regala al mondo l'espressione "Sindrome di Stoccolma" non è che una delle numerose tappe di un'esistenza che grida aiuto nel peggior modo possibile, mentre gli anni si ammassano sullo spirito di un Clark che si scopre sempre più vecchio e incapace di cambiare, mai abbastanza lontano da quella figura paterna che lo segue come un fantasma.



Una commedia atipica

La voce fuori campo di Bill Skarsgard accompagna lo spettatore in quella che si rivela essere una baraonda di eventi e personaggi, ripercorrendo la vita di un criminale incallito e narcisista, che salta da una rapina all'altra puntellando il suo percorso con qualche evasione di carcere ben pianificata. Jonas Akerlund sceglie di imprimere subito una forte vena comica alla narrazione, alimentandola non solo con una sceneggiatura veloce e un po' sboccata, ma anche a livello visivo con i suoi tagli ultraveloci, le transizioni inaspettate e i repentini cambi di fotografia e formato video. Il Clark Olofsson creato dal regista e autore svedese è un chiacchierone pieno di sé, incapace di stare zitto anche mentre minaccia il cassiere della banca con il suo fucile, e per questo porta avanti un dialogo costante con lo spettatore rompendo spesso e volentieri la quarta parete.

La modalità del racconto prosegue in maniera rapida - soffermandosi poco o nulla sulla condizione psicologica di un soggetto in fuga perenne - descrivendo i numerosi piani criminali di Clark, accompagnato nelle diverse fasi della sua vita da una donna sempre nuova, prontamente abbandonata a se stessa quando la legge stringe il cappio intorno al suo collo costringendolo a cambiare aria. La comicità dello show si basa tutta sui dialoghi veloci, sulle situazioni assurde e sulle scene di sesso che compaiono dietro ogni angolo, risultando concreta nel suo essere caotica e sopra le righe, ma a volte talmente esagerata da scadere in una bizzarria straniante.



Spassoso ma superficiale

Jonas Akerlund - regista di una manciata di lungometraggi, ma passato alla storia per il videoclip culto di Smack my Bitch Up dei The Prodigy - confeziona una serie tv che ha il solo scopo di divertire gli spettatori, riuscendoci con estrema efficacia seppur a volte con poca eleganza, ma alla quale manca quella profondità emotiva che il suo protagonista meriterebbe.

Gli sparuti e rapidissimi cenni all'ipersessualità di Clark, la quale si lega a doppio filo con un narcisismo partorito da un ego ferito, vengono accantonati con rapidità per favorire una storia di rapine e amori occasionali, in una ruota costante di crimine - prigione - fuga e nuovamente crimine. Cambiano i paesi, e con essi anche le donne al suo fianco, ma Clark Olofsson persegue con costanza questo mantra in una maniera disperata, e non trascorre molto tempo prima che la trama si impantani in una ripetitività evidente. Il protagonista sembra voler combattere contro i suoi demoni solo nell'episodio finale - con un Bill Skarsgard curiosamente vestito da pagliaccio, un simpatico rimando al ruolo di Pennywise che gli ha dato la fama, in quel IT Capitolo Uno che è l'adattamento perfetto del romanzo di Stephen King - ma ancora una volta il trauma infantile viene dismesso in maniera frettolosa, lasciando subito lo spazio alle spassose esagerazioni di una serie che utilizza il pretesto criminale per sviluppare la sua abbondante vena comica, senza azzardare dei concetti troppo complicati da gestire.