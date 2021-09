Clickbait Recensione: su Netflix un thriller che non riesce a stupire

Quello del digitale è ormai un universo consolidato che viaggia vicino e parallelo a quello reale. Un mondo che ha deciso di inglobare il tangibile e l'umano, creando prodotti ibridi per la televisione come il cult Mr. Robot, ma sapendoci spaventare per le sue potenzialità oscure rispetto a quello che avevamo immaginato con operazioni quali Black Mirror. La tecnologia è andata così integrandosi sempre di più a storie inedite e ai soliti generi, diventandone a volte l'attrazione principale, altre ancora ricoprendo un ruolo semplicemente marginale o di funzione per sbrogliare il racconto stesso.



In Clickbait la dimensione dei media e dei social è costitutiva e insieme veicolo primario con cui incastrare tra loro gli eventi narrati, rendendo la miniserie thriller di Netflix un'investigazione che parte dal digitale per finire in rapimenti e omicidi in cui a scorrere è del vero sangue. Prima di lasciarvi alla nostra recensione, vi ricordiamo che le uscite Netflix di settembre 2021 aspettano solo voi!



Un video virale e una serie canonica

È assai massiccio l'uso che il prodotto ideato da Tony Ayres e Christian White fa della rete e delle maniere con cui è entrata a far parte delle quotidianità della nostra vita: app per conoscersi e potersi poi incontrare, mappe digitali su cui provare a risolvere casi della polizia, maschera dietro cui forgiare un'immacolata identità, pronta da poter macchiare.

È esattamente il modo e l'approccio alla tecnologia su cui sembra che Clickbait voglia tessere i fili di un network che è diventato parte indivisibile del reale e su cui cerca di stilare le dinamiche e gli accadimenti di un mistero suddiviso in otto puntate. Un nucleo centrale che non ha però nessuna ripercussione nell'impostazione visiva del lavoro di Ayres e White, piatto e convenzionale, né tantomeno nell'utilizzo della tecnologia all'interno delle indagini.



È indubbio che Clickbait fa degli strumenti mediali e dei device moderni uno degli argomenti su cui spingere per caratterizzare le diverse fasi del caso di rapimento del personaggio di Nick Brewer (Adrian Grenier). È un video in cui appare il personaggio quello che va muovendo le varie conseguenze della miniserie; l'uomo che tiene in mano dei cartelli su cui c'è scritto che a 5 milioni di visualizzazioni morirà, stuzzicando l'interesse delle persone e portando presto al raggiungimento dell'obiettivo.

Un fenomeno virale che mette in azione la sorella di Nick, l'inquieta Pia (Zoe Kazan), che insieme al determinato poliziotto Roshan Amiri (Phoenix Raie) e alla moglie dell'uomo scomparso Sophie (Betty Gabriel) tenterà di tutto per ritrovarlo, da hackerare profili su internet ad approfondire un lato sconosciuto del fratello. L'idea alla base di Clickbait è tanto originale nella sua intenzione, quanto trita e ritrita nel corso della storia seriale.



Usare il portale della rete per rendere immediata la diffusione di un video scottante come quello delle ammissioni di colpevolezza di Nick Brewer, che dichiara su dei cartelloni di aver maltrattato delle donne, e l'incontrollabile deriva che internet può comportare fanno da unico intrigo della serie Netflix, che procede perciò a fatica dopo il suo exploit iniziale.



La pericolosità di internet e di una serie deludente



La velocità con cui il video raggiunge le necessarieè la stessa con cui la presa del prodotto Netflix si consuma lasciando indifferente lo spettatore, a cui non basta rimanere scioccato per le pericolosità che la rete può comportare -

Un pubblico a cui è impedito di fare anche affidamento sulla narrazione generale o sulla particolarità dei singoli personaggi, dove una descrizione superficiale delle pedine della famiglia Brewer si incontra con le performance scarse degli interpreti, su tutti quella della solitamente lodevole Zoe Kazan. Clickbait esaurisce da subito cosa ha da dire e allunga quel poco che ha da offrire per la durata - apparentemente interminabile - di otto episodi, costretti ad allungarsi e diramarsi senza poter affondare davvero in un racconto che, evidentemente, cerca solamente di poter riempire le proprie puntate, fallendo irrimediabilmente. Una serie che prova con tutte le forze di sembrare attuale e inserita nei tempi, ma che per realizzazione, scrittura e messinscena appartiene a quei tipi di prodotto già collaudati e spesso deludenti, che rimangono confinati nel circolo dell'indifferenza. Esempio ne è la risoluzione e il disvelamento del colpevole, che se doveva sconvolgere o scuotere lo spettatore, gli dà in verità la conferma finale di una serie che cerca spasmodicamente di stupire, rimanendo incastrata ciecamente su se stessa. La tecnologia può essere altamente rischiosa, ma incappare in serie pretenziose e in realtà troppo modeste pure.