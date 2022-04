Il Club delle Babysitter 2 Recensione: convince ancora la serie Netflix

Nel panorama dei film e delle serie tv esistono titoli che non vanno oltre i confini determinati dal loro target di riferimento. In altri casi - solitamente più interessanti - certi prodotti sono in grado di sfondare quei limiti. Il Club delle Babysitter, disponibile su Netflix, ha dimostrato già nella sua prima stagione di saper parlare a fasce d'età differenti, grazie a una mescolanza equilibrata di toni leggeri e tematiche impegnate che ritrovate nella nostra recensione de Il Club delle Babysitter. La seconda tornata di episodi non è stata da meno; questo titolo ha così mostrato un'anima sempre tesa tra la modernità e il fascino vintage, e ha affrontato argomenti complessi come il pregiudizio, il rapporto con la famiglia e il lutto.



Un'anima pulita e dal leggero tocco vintage

Reboot dell'omonima serie degli anni ‘90 - a sua volta trasposizione dei libri di Ann M. Martin - Il club delle babysitter sembra essere stata realizzata per riportare all'attenzione un prodotto per ragazzi che a suo tempo è riuscito a diventare iconico e ad accompagnare nell'adolescenza moltissimi lettori. Tra i suoi intenti dunque non può che esserci una volontà di svecchiare il formato originale, dandogli un tocco moderno più facilmente fruibile anche agli spettatori di oggi. Più che nello stile, questo è evidente soprattutto nei dialoghi delle protagoniste, intrisi di una consapevolezza del tutto attuale.

Kristy (Sophie Grace), Claudia (Momona Tanada), Stacey (Shay Rudolph), Mary Ann (Malia Baker), Dawn (Kyndra Sanchez, che sostituisce l'attrice Xochitl Gomez) e le new entry Mallory (Vivian Watson) e Jessi (Anais Lee), si muovono in un'epoca di lotte sociali e di emancipazione, sanno come portare avanti un'attività di babysitting e a volte ragionano in modo più maturo di molti adulti. Tutta questa modernità non impedisce alla serie di mantenere quel tocco vintage di cui abbiamo parlato nel nostro first look del Club delle babysitter.



La creazione del club e la gestione delle sue attività - costruire carri da parata, badare ai bambini, organizzare eventi di beneficenza e così via - hanno il sentore tipico dei film anni ‘90, dove queste organizzazioni spadroneggiavano, così come tutte le avventure ad essi collegate. Il telefono di Kristy - rigorosamente fisso e in plastica trasparente proprio come quello dell'iconica serie - sembra essere il simbolo di questa volontà di non rinunciare al passato, pur scegliendo un contesto nuovo.

Oltre a questa mescolanza di influenze, la piacevolezza di vedere questa serie è dovuta anche alla validità della scrittura, non certo esente da qualche problematica. Le protagoniste si muovono in un contesto adeguato alla loro età, si comportano da adolescenti e si approcciano alla vita in modo insicuro, affrontando i primi amori con una goffaggine decisamente realistica. Meno realistico è invece - come già anticipato - il modo in cui alcuni dialoghi vengono sviluppati, secondo una consapevolezza del mondo lavorativo e della società che talvolta va un po' oltre a ciò che un'adolescente media potrebbe sperimentare.



Superato questo piccolo ostacolo - che potrebbe essere dovuto alla scelta di sottolineare la maturità di alcuni membri del club - la serie rispetta il target prescelto, raccontando storie adolescenziali con uno stile adeguato, con un'anima sempre pulita e con una grande voglia, puntata dopo puntata, di scoprire qualcosa di più sulla vita.



Temi maturi, affrontati con uno stile semplice

Il club delle babysitter è chiaramente uno di quegli show che si possono divorare in poche ore, complice la brevità degli episodi e la semplicità dello stile. Si adatta perfettamente al binge watching o alla visione con tutta la famiglia. Come nella prima stagione, però, questo titolo gode di una scrittura sensibile e matura, che affronta anche tematiche impegnate.

Il rapporto con i genitori è una delle principali - centrale proprio in virtù del fatto che molte ragazze del club vivono da sole con il padre o la madre, oppure stanno affrontando una crisi familiare - ma non è il solo. Si parla dell'influenza dei social media, di ambizione e di responsabilità; si tocca il tema della malattia (con il diabete giovanile di Stacey ) e - in una delle puntate più intense della stagione - anche quello della morte. Il lutto non è mai un argomento facile da trattare, e risulta ancora più delicato quando deve essere spiegato a un pubblico molto giovane. Qui viene mostrato con una grande sensibilità, utilizzando il punto di vista di un personaggio molto giovane e mostrando tutte le difficoltà di affrontare sentimenti complessi come la tristezza e la nostalgia, in tutte le loro fasi.



Ed è facile per lo spettatore, grande e piccolo, riconoscersi nei sentimenti di chi nega il dolore per la perdita di un caro, fuggendo dalle sue implicazioni senza sapere come fare ad affrontare un tale peso. È così - con una narrazione naturale e adeguata al target - che Il club delle babysitter presenta al pubblico una facciata da serie per ragazzi leggera e spensierata, rivelando però nel corso della visione un'anima più matura e molto emotiva.

La buona recitazione delle protagoniste e la fotografia che - come nel caso del vecchio telefono - presta molta attenzione ai dettagli che differenziano tra loro le ragazze, sottolineano anche la buona riuscita tecnica del prodotto. Certamente alcune scene potrebbero sembrare un po' stucchevoli, soprattutto se guardate con gli occhi di un adulto, così come non siamo di fronte a una regia particolarmente degna di nota, ma l'intento di offrire agli spettatori una produzione pulita e dai buoni sentimenti sembra essere stato raggiunto.