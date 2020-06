Colony 3 Recensione: termina la serie sci-fi dal creatore di Lost

Gli appassionati di fantascienza sono sempre alla ricerca di nuove serie tv per soddisfare il proprio appetito da binge watcher, ma i network sono avari di novità interessanti. Certo, ci sono anche le eccezioni, come dimostrato nella nostra recensione di Space Force e nella recensione di The Orville. Forse perché la fantascienza è un genere complesso, i cui spettatori più affezionati richiedono un budget che renda credibili scene ed effetti speciali e sono sempre pronti a criticare incoerenze e scelte narrative inusuali, mentre il resto del pubblico è difficilmente attratto da prodotti senza nomi di richiamo o un forte battage pubblicitario.



Da qualche settimana è però disponibile anche in Italia, su Netflix, la terza ed ultima stagione di Colony, intrigante produzione USA Network con Josh Jolloway, Sarah Wayne Callies e Peter Jacobson: avvisandovi che il resto dell'articolo conterrà spoiler sulle prime due stagioni andiamo a scoprire insieme se la proposta è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti!



L'invasione è arrivata

Colony parte da un presupposto piuttosto semplice: la Terra è stata invasa da una misteriosa razza di alieni che nell'arco di un giorno sono arrivati, hanno sterminato parte della popolazione e hanno rinchiuso il resto dentro gigantesche strutture all'interno delle principali città, gestite da esseri umani collaborazionisti. Queste colonie e i superstiti che le abitano vengono utilizzati come serbatoio di forza lavoro da impiegare in una fabbrica che si trova sulla Luna, e che produce a ritmo febbrile qualcosa che dovrà essere usato in un prossimo futuro.



La storia vede come protagonista la famiglia Bowman. Il padre Will (Josh Holloway, il Sawyer di Lost) viene costretto a collaborare nelle forze di polizia con la promessa che verrà aiutato a ricongiungersi con il figlio Charlie, rimasto bloccato in un altro settore di Los Angeles il giorno dell'arrivo degli alieni; sua moglie Katie (Sarah Wayne Callies) è invece sempre più coinvolta nella resistenza, sotto la guida dell'ex forze speciali Eric Broussard (Tory Kittles). I creatori della serie Carlot Cuse e Ryan J. Condal si sono ispirati per l'ambientazione alla Francia occupata dai nazisti e fin dai primi episodi della serie sono riusciti a fare un buon lavoro di costruzione dei personaggi, credibilità della storia e bilanciamento tra momenti di azione ed altri più narrativi.

Proseguendo con gli episodi - e in particolare nella seconda stagione - molte domande trovano una risposta e tante altre vengono stimolate. Guadagna sempre più spazio il personaggio di Alan Snyder (Peter Jacobson), prima leader della colonia, poi spostato a dirigere un campo di lavoro, apparentemente in bilico tra la tentazione di lealtà verso la razza umana e il miglior adattamento possibile alla nuova situazione.



La separazione tra moglie e marito si fa sempre più netta, malgrado accordi e riconciliazioni i loro metodi si fanno sempre più inconciliabili, e solo qualche piccola vittoria - il ritorno di Charlie, il furto di un manufatto alieno, la possibilità di una fuga verso un campo di ribelli fuori città - li mantiene ancora uniti. Anche gli altri due figli sono sempre più coinvolti in questa frattura nelle loro vite: il più grande, Bram (Alex Neustadter) è coinvolto nelle attività della resistenza, mentre la piccola Gracie (Isabella Crovetti-Cramp) viene inizialmente traviata dagli insegnamenti delle forze di occupazione che promuovono il culto dell'imminente Grande Giorno in cui gli uomini saranno salvati proprio dagli alieni che li hanno occupati.



Fuga da Los Angeles

La stagione tre comincia con un salto temporale di diversi mesi. I Bowman, con l'aiuto di Snyder, sono finalmente riusciti a lasciare Los Angeles, e ora si nascondono insieme a lui in una baita nei boschi. L'abbondanza di cibo e la relativa tranquillità li spinge a considerare una vita lì: i droni e le sentinelle degli alieni sembrano lasciarli in pace, Will pare godere ancora di uno status di intoccabile per qualche strano motivo e la famiglia sembra poter ritrovare una nuova unità.

Eppure la tentazione di rischiare di nuovo tutto per raggiungere il campo base della resistenza è sempre forte, inoltre lo schianto a poche miglia da loro di una nave spaziale che non sembra proprio appartenere ai loro invasori dà la spinta decisiva. Una nuova fuga li porta ancora a nord e dalle tensioni all'interno dei ribelli si passerà infine all'ultima possibilità di costruirsi una nuova vita nella colonia modello di Seattle, che sembra immune dall'influsso dei collaborazionisti. Ma sarà davvero così o come al solito sotto si muove molto più di quanto non sembri?



La famiglia in primo piano

Colony fa un ottimo lavoro in tutte e tre le stagioni per mettere al centro dell'attenzione la famiglia Bowman, nell'evidenziare, la difficoltà di scelte eticamente giuste che però potrebbero rendere la loro situazione sempre più insanabile e la differenza tra bene immediato, bene universale e bene personale. Anche la figura di Snyder è emblematica in tal senso, e Jacobson riesce davvero a rendere reale e a volte persino empatico un personaggio difficilissimo, che avrebbe potuto apparire una macchietta viscida e invece è in grado con poche efficaci battute di far valere le sue motivazioni e di creare dubbi sia nei suoi interlocutori che in noi spettatori.

Non è infine un caso che forse il personaggio più a suo agio in questo mondo sia il militare solitario e socialmente dimesso Broussard, che sembra sempre sapere cosa fare e, quando comincia a nutrire dei dubbi, trova sempre la forza per compiere una scelta difficile. Le dinamiche familiari sono rese con efficacia, e gli attori sono ben calati nella parte. Anche i ruoli di contorno sono disegnati con giudizio e contribuiscono ad arricchire e a rendere più vero un mondo complesso e sfaccettato.



Senza fare miracoli, anche dal punto di vista produttivo Colony è una serie efficace; con la scelta intelligente di mostrare pochissimo e quasi sempre da lontano si risparmia molti problemi sull'efficacia degli effetti speciali, ma le scene d'azione sono ben organizzate e coordinate e la brutalità dei collaborazionisti è perfettamente resa. Rivelarsi "più nazisti dei nazisti", e magari fare finta di credere che l'alternativa agli occupanti potrebbe essere persino peggiore, è facile e consolatorio. Una giustificazione perfetta dietro la quale farsi scudo.



Una stagione di cambiamenti

Come spesso accade, lo sviluppo di Colony non ha potuto seguire in maniera precisa le intenzioni iniziali degli autori. La perdita di alcuni sostegni alla produzione, elargiti dallo stato della California, ha dato la spinta decisiva per il cambio di ambientazione e durante la terza stagione si notano alcune contraddizioni con quanto era stato raccontato prima, alcune trame troncate di netto ed altre portate avanti in maniera affrettata.

La serie, che per due stagioni aveva avuto ottimi ratings, ha cominciato a perdere ascolti e i cambiamenti effettuati per porre rimedio a questo declino non sono sempre andati nella giusta direzione. Alcuni rapporti tra i personaggi si ribaltano, altri vengono snaturati da rivoluzioni poco giustificabili o troppo improvvise. Colony resta sempre piacevole, ma gli scricchiolii cominciano sempre più a farsi sentire. Il nuovo spostamento nella città di Seattle introduce novità intriganti e porta con sé un interesse rinnovato, ma si vede che i valori produttivi si impoveriscono e anche il cast di contorno comincia a risentirne.



Il finale che non c'è

La sorpresa più amara attende i fan della fantascienza alla conclusione dell'ultima puntata. Una nuova accelerazione negli eventi aveva lasciato sperare nella possibilità di fornire un finale quantomeno accettabile alla serie, ma evidentemente così non è stato, e il tredicesimo episodio della terza stagione si conclude con un cliffhanger che rimanda a un futuro che probabilmente non rivedremo mai.

In alcune interviste i creatori di Colony hanno confermato che la storia avrebbe previsto almeno un'altra stagione, ma il calo degli spettatori ha portato USA Network a deciderne la cancellazione e, purtroppo, nessun altro network ha scelto di rilevare la produzione. Nonostante qualche petizione e protesta dei fan, anche gli attori sembrano essere ormai rassegnati al fatto che non avremo mai una quarta stagione di Colony.