Come Vendere Droga Online 3 Recensione: la serie Netflix del momento

Due adolescenti nerd di un piccolo paesino della Germania, uno arrogante e cervellotico, l'altro sulla sedia a rotelle e con un tumore incurabile, diventano i più grandi trafficanti di droga della storia del web. Un racconto "che magari un giorno potrebbe finire su Netflix". Ma sarebbe troppo assurdo, finiscono per pensare i ragazzi, i quali sono in realtà proprio i protagonisti di una serie che trae dal reale per tramutarsi in un'operazione a puntate giunta ormai alla terza stagione, conquistando posizioni nella classifica che sta per essere dominata dalle uscite Netflix di agosto.



La storia di Come vendere droga online (in fretta) ha però un fondo di verità, che per quanto venga poi romanzata e completamente stravolta all'interno del prodotto ideato da Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann può comunque rifarsi ad uno degli eventi più "ammirevoli" che hanno coinvolto l'esistenza di internet e dei suoi giri illeciti.



Dalla realtà alla fiction

Era il 2013 quando a Lipsia il diciottenne Maximilian avviava la sua attività digitale Shiny Flakes. Un sito nascosto nei meandri torbidi del deep web, bolla in cui si tenta di sparire per praticare in libertà ciò di cui sarebbe sconveniente lasciare qualsiasi traccia sulla rete, avviando così il proprio servizio a domicilio di stupefacenti. Un'operazione che il ragazzo porta avanti indisturbatamente per due anni, prima di venire scoperto e processato fino ad arrivare alla prigione, in cui dovrà rimanere rinchiuso per sette anni pur con la possibilità di poter uscire durante la giornata. Concessione che ha portato addirittura Maximilian fin sul set della serie, dove ha potuto mostrare alla crew come impacchettava i suoi sacchetti di droga prima di spedirli ai destinatari.

Un comportamento sui generis che i realizzatori, prima ancora di conoscere di persona la loro fonte di ispirazione, hanno circoscritto all'interno del carattere del talentoso Moritz Zimmermann, quel protagonista interpretato da Maximilian Mundt, che casualmente si fa omonimo proprio di quel ragazzo di cui veste la vita rimaneggiata. Le radici della differenza tra ciò che è accaduto e ciò che viene reso in maniera finzionale vengono piantane fin dalla prima stagione.



Se nella vita reale l'intenzione di Maximilian era solo quella di avviare il suo business in autonomia, nella serie è il desiderio di riconquistare la propria ex ragazza a muovere il problematico Moritz. Combutta in cui andrà tirando dentro anche il suo storico amico Lenny (Danilo Kamperidis), costretto a spostarsi su due ruote e convinto dal compagno di scuola di poter fare abbastanza soldi per trovare una cura ai propri mali.



Da sfigato del liceo a imprenditore del web

Quello che al principio era nato come un disperato tentativo di venir nuovamente coinvolto nella vita di quell'ex fidanzata ormai dedita all'uso di droghe, va mescolandosi nel corso degli episodi ad un desiderio più intimo dell'esistenza del protagonista. Moritz è il prototipo del genio, del tecnico creativo, di colui che potrà anche essere considerato uno sfigato durante gli anni del liceo, ma che un domani sarà il capo di quegli atleti e di quei "fighi" della scuola che fanno parte della casta dei popolari.

L'acquisizione di potere da parte del ragazzo diventa sempre più machiavellica all'interno di Come vendere droga online (in fretta), integrando a quella che potrebbe rivelarsi l'ennesima banale storia di ecstasy la quotidianità di un teenager della classe dei millennials. Un giovane immerso nelle nuove tecnologie e cosciente che nerd non è più sinonimo di vergogna, bensì di potenziale, di conquista, di successo. Una scalata partita in sordina con la prima stagione e totalmente rodata nella seconda dove, se il margine di guadagno dell'impresa denominata MyDrugs accresce esponenzialmente, è la moralità del gruppo a vacillare, con un aumento della pericolosità in cui vanno ad immischiarsi i due amici insieme all'aggiunta del bello, ma poco sveglio Dan (Damian Hardung).



La sete di potere, alla fine, è tale soprattutto dopo averla assaporata ed è nel rafforzamento della loro piccola, ma oramai famosissima azienda che i tre si ritroveranno incastrati cominciando a porre sul tavolo i sogni e le diversità che li accumunano. C'è chi vuole poter vivere la sua storia d'amore con la propria ragazza, chi riuscire ad appassionarsi finalmente a qualcosa di proficuo e chi, ancora, brama solamente di venir riconosciuto come il più giovane, promettente e sorprendente imprenditore di sempre. Percorsi che porteranno i personaggi alle distanze che la terza stagione vedrà colmare, dove le conseguenze delle proprie gesta raggiungono i picchi più alti dell'intera serie, con la possibilità ulteriore di poter ampliarsi ancora se venisse confermata una (probabile) quarta stagione.

Il coinvolgimento dei protagonisti e il volere di Moritz di non rinunciare all'impero creato portano a un rimescolamento continuo di carte il cui obiettivo diventa quello di restare non solo in attività, ma vivi e vegeti pur con i nemici che i personaggi hanno stuzzicato, senza veder scivolare dalle proprie mani il business digitale. E, ancor più, non perderlo a causa dei giri in cui la loro start-up si è invischiata, dove dietro a una fittizia società di bibite a cui Moritz e i compagni fanno affidamento come copertura si nascondono investitrici spietate pronte a far fuori qualsiasi persona ritenuta un ostacolo.



Cosa significa essere un liceale e un CEO nell'epoca contemporanea

Ciò che più di ogni altra cosa colpisce nella terza stagione di Come vendere droga online (in fretta) è la lontananza che il racconto ha stanziato dalla prima puntata e come, anche se la storia rimane sempre la stessa pur ribaltata rispetto al principio, riesce a mantenere il tono genuinamente ironico del prodotto.

La continua interattività dello schermo, l'uso di un montaggio dove sovrapposizioni e momenti di fantasia prendono vita seguendo le descrizioni del protagonista, sono i marchi che fanno della serie di Käßbohrer e Murmann un lavoro ancora una volta dinamico con cui poter sentire quasi di interagire come con una app del proprio smartphone. Uno scorrimento delle immagini mai statico in cui internet sembra aver preso piede anche dentro lo schermo, tanto da rendere l'operazione Netflix una fucina di trovate mediali che vanno dalle tipiche chat in sovrimpressione a vere e proprie strutture complesse a livello visivo. A continuare a convincere è inoltre la linea del discorso attorno alla crescita personale che la serie porta avanti, tanto individuale quando si va a trattare delle decisioni e delle vie intraprese dai personaggi, quanto universale quando analizza quella che è o dovrebbe essere la figura del vincente, che va dall'imprenditore locale all'eccellenza del CEO di un'azienda miliardaria.



Come vendere droga online (in fretta), che ha sempre reso fondante il discorso attorno al desiderio di realizzazione del singolo, continua a citare grandi imprese manageriali e a mettere a paragone il protagonista Moritz con i suoi idoli finanziari. Steve Jobs, Jeff Bezos sono solo alcuni degli esempi attorno a cui formare il mito del successo contemporaneo e che il giovane studente delle superiori continua a citare per legittimare i propri piani e giustificare la scorrettezza del suo commercio improntato sul traffico di droga.

Più la storia va avanti, più per i personaggi diventa impossibile separarsi dalla loro creatura senza subire ripercussioni. E proprio come tutti i racconti di ascesa e declino anche la serie Netflix si avvia a mostrare gli atti più scabrosi con cui i protagonisti sono disposti a scendere a patti, sempre risolvendo i conflitti nelle puntate, sapendo giostrare una buona dose di ilarità, che alleggerisce e rende frizzante la fruizione della serie. Tra carriere esplosive, pulsioni adolescenziali e un filo che le unisce con irriverenza, Come vendere droga online (in fretta) trasforma fatti veramente accaduti in fenomenologia del potere moderno, fino a commedia seriale in grado di creare dipendenza. Un divertimento con cui spendere il tempo in rete, senza nemmeno il bisogno di fare abuso di qualche sostanza.