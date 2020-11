Criminal Regno Unito 2, Recensione: Kit Harington nella serie Netflix

Se un albero cade in una foresta e nessuno lo sente, fa rumore? Berkeley, nella sua critica alla scienza, sosteneva la dimensione del dubbio interrogandosi sulla natura degli oggetti e sulla loro esistenza oltre l'osservabilità. Certo proprio la scienza sosterrebbe che il suono altro non è che vibrazioni interpretate (nel nostro cervello) e che, quindi, non c'è rumore senza un orecchio a percepirlo. Ma le vibrazioni ci sono sempre.



Ad un anno di distanza, dalla sua prima release, Criminal è tornata. Silenziosamente, come già aveva fatto con le sue prime iterazioni. Dimostrandosi una serie meritevole di visione, sopratutto per gli appassionati del filone investigativo. Criminal UK stagione 2 arricchisce, con quattro nuovi episodi, l'universo creativo di una serie che vuole sondare la verità. Quella capace di incriminare o scagionare.



Si conferma ancora una volta, un prodotto maturo. Consapevole di aver scelto di sposare la natura dell'interrogatorio filosofico di Berkeley. Consapevole della propria identità e della propria dimensione. Con questo spirito, la miniserie antologica targata Netflix ci riporta nella stanza dell'interrogatorio a scrutare dentro un mondo diviso da un vetro bidirezionale.



Antologia Interrogativa

Il Concept di Criminal è quello di un'antologia interrogativa di impronta psicologica e suddivisa in quattro serie (UK, Germany, France, Spain) distribuite nel settembre del 2019 su Netflix. È un prodotto low budget la cui formula segue un paradigma semplice: c'è sempre un indiziato e ci sono sempre degli inquirenti. Rispetto agli standard del mercato quella di Criminal è una serie decisamente breve. Le sole due stagioni del filone UK contano appena sette episodi, della durata di 45 minuti. La peculiarità che rende il prodotto degno di nota è che, differentemente dal modus operandi del genere Crime, essa non ci porta sulla scena del crimine, travolgendoci con le indagini, quanto piuttosto a diretto contatto con l'anticamera processuale del sistema penale, dove ci si confronta con una materia ben diversa ma altrettanto delicata: la testimonianza umana.



Con la seconda stagione di Criminal UK, disponibile dal 20 settembre, George Kay e Jim Field Smith attuano un processo di ampliamento della piccola produzione Netflix rimanendo radicati alla loro impronta stilistica.

Restando cioè fedeli all'idea un prodotto meditato. Ma tecnicamente semplice e semplicemente godibile.



Quando cade un albero nel bosco

George Kay, in questa stagione, continua ad affinare la sua penna su un concept che si spoglia dello storytelling seriale e si concentra sullo scrutare intensamente l'atto della recitazione, il dialogo e lo sviluppo del personaggio attorno alla singolarità di un interrogatorio. Non rimarrete coinvolti dallo sviluppo delle dinamiche relazionali dell'unità investigativa, poiché, sostanzialmente, non ce n'è alcuno. Kay non nasconde uno scarso interesse nel portarci al di fuori della stanza da interrogatorio. Continua, anzi, a limitare la mente dello spettatore, per quanto possibile, entro lo spazio immediatamente attorno alla stessa. Questo non risulta affatto un problema, sebbene avrebbe potuto facilmente esserlo.



Invece le storie confezionate questi quattro episodi sono dense. Un concentrato instabile e imprevedibile in cui ogni volto, innocente o colpevole, si nasconde dietro una maschera di cera. In particolare gli episodi 2 e 4 riescono a magnetizzare l'attenzione dello spettatore risultando tanto accattivanti quanto inquietanti.

L'attenzione allo stoytelling si conferma, quindi, una delle caratteristiche di forza della serie. La scrittura è solida e di prim'ordine. Il dramma psicologico che ritrae è una matrioska comportamentale che consegna efficacemente i twist narrativi dei singoli casi. George Kay è uno scrittore di talento che colpisce con precisione il cuore del suo concept. Senza sbavature e senza eccessi, affidando un ruolo centrale all'interpretazione.



I soliti sospetti

Che la recitazione ricoprisse un ruolo di primaria importanza all'interno del processo creativo di Criminal non è sicuramente una novità. Già ai tempi dell'uscita della prima stagione i suoi creatori avevano commentato l'importanza del casting e delle scelte degli attori (come potete leggere nell'articolo in cui i creatori di Criminal parlano dell'importanza del cast). A supportare questa visione ritorna il cast della prima stagione: Katherine Kelly, Lee Inglesby, Rochenda Sandall e Shubham Saraf si calano ancora una volta nei panni dei detective dell'unita investigativa di Scotland Yard.

La scelta della produzione di ricorrere ad attori così affermati è sicuramente un'astuta scelta di marketing. Che la presenza dell'iconico volto di Jon Snow possa rivelarsi un escamotage per risollevare gli ascolti, oltre che una nicchia appassionata, era un'ipotesi già discussa da tempo. Se questa mossa comunicativa risulti vincente o meno, non è importante. Molto più centrale, invece, è che nella scelta dei nomi la serie fa ancora centro. Le prove attoriali degli accusati risultano impeccabili e frutto di un'attento studio al dialogo non verbale (oltre che a quello verboso). I ruoli affidati agli attori calzano a pennello.



La regia, curata in ogni episodio da Jim Field Smith, è semplice ma precisa. Le inquadrature devono spesso carpire l'essenza nei personaggi trattenuti durante l'interrogatorio. Parliamo di primi piani, primissimi, inquadrature dall'alto o dal basso e scene di dialogo a due, a tre e a quattro.



Criminal UK stagione 2 è insomma una serie senza sbavature, realizzata con minuzia, in cui è quasi impossibile riscontrare errori di natura tecnica.

Pur non primeggiand in nulla riesce a ottenere tutto quello che si prefigge. E lo fa in maniera accattivante.