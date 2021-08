Cruel Summer Recensione: un thriller inquietante mascherato da teen drama

Cruel Summer si svolge durante le estati del 1993, 1994 e 1995. La narrazione si divide in tre linee narrative, le quali si incontrano e si cercano per creare assonanze e parallelismi ognuna a distanza di un anno dall'altra, per scoprire cosa si cela dietro alla scomparsa, al ritrovamento e alle accuse del rapimento di Kate Wallis. La giovane nel giro di tre anni vede completamente cambiare la sua vita, così come accade alla co-protagonista Jeanette Turner, che nell'ammirarla da lontano ne segue in sua assenza i passi, quasi sostituendone lo status quo.



Sono le attrici Olivia Holt e Chiara Aurelia i pilastri attorno ai quali va costruendosi il racconto a tre punte della serie creata da Bert V. Royal, tra le novità di agosto di Amazon, che dalla rete via cavo di Freeform arriva su Prime Video per aprirsi ad un pubblico che diventa testimone di un crimine in cui ogni facciata nasconde un'ipocrisia, e ogni ipocrisia il raggiungimento di un ideale individuale legato alla sfera sociale. Segreti e ricadute che si sovrappongono alle dinamiche del teen drama per renderlo ben presto un thriller a tutti gli effetti. Un utilizzo del genere di cui ammirarne una complessità da prima impensabile, che va intricandosi nel tempo imprigionando nella sua rete i personaggi.



Cruel Summer e quel thriller che si dischiude alla fine

È l'inaspettata riflessione che si sospinge e in cui viene sempre più attirato lo spettatore; il che sorprende durante la visione di una serie come Cruel Summer. Una patina semplicistica che va ad allinearsi a dei presupposti tipici per gli assetti dei racconti adolescenziali, che proprio come le sue protagoniste disvelano una laboriosità che coinvolge insieme il lato interpretativo e, soprattutto, quello narrativo.

La scrittura dell'operazione a puntate di Bert V. Royal non cerca solamente l'ambientazione giovanile in cui poter far rivivere determinate svolte già espresse in tanti altri prodotti, ma sceglie di legarle a quella che potrebbe passare come una chiarezza espositiva che si tramuta poi in un tornasole per un'analisi ben più problematica e significativa. L'importanza che possono assumere i rapporti e il mutamento delle dinamiche di potere a seconda delle situazioni concedono allo script di affondare completamente nel pieno del thriller, permettendo allo spettatore di scrutare approfonditamente nelle complicazioni con le quali dovrà scendere a patti ogni singolo personaggio.



I continui dubbi che Cruel Summer pone ai protagonisti si riflettono nella visione parziale che il pubblico ha della storia di Kate e Jeanette e che tende a diventare sempre più incrinata proprio lì, al momento della sua risoluzione. Pensando di veder chiudere l'accaduto sviscerato per il tempo delle sue tre estati, in verità ci si accorgerà che i veri interrogativi si manifesteranno quando la storia sta giungendo alla sua conclusione, portando la mente a domandarsi cosa è reale e cosa invece viene manipolato da altri, nonché a quanto e a cosa si è disposti pur di coprire e proteggere se stessi.



Tutte le ossessioni di Cruel Summer

Anche i macro difetti della serie risultano transitabili, così da poter cogliere le intenzioni psicologiche alla radice degli accadimenti. Dalla desaturazione della fotografia dell'anno 1995, che vuole tinteggiare il momento buio e sofferto dei personaggi, alla discutibile interpretazione della protagonista Chiara Aurelia, fino alla descrizione stereotipata della classica "loser" americana che ricerca la bellezza e la popolarità come obiettivo da poter e dover raggiungere.

Aspetti che passano in secondo piano rispetto alle motivazioni emotive e perverse che si insinuano in maniera sibillina nella mente dei protagonisti e che li vedono agire in una tessitura ben meno manichea di quanto ci si aspetterebbe, lasciando il sospetto se, in conclusione, giustizia sia stata o meno fatta. Ammirando la struttura tripartita di Cruel Summer e le congiunture millimetriche con cui permette ai suoi tre diversi livelli di andare a confluire in un unico racconto, della serie Amazon Prime colpiscono le ossessioni che sviluppano i personaggi e il modo in cui decidono di farle fuoriuscire.



I desideri che non possono più rimanere repressi trovano vie soddisfacenti con cui realizzarsi, dal perdere la propria personalità per votarla a quella di un'altra persona al provare a fuggire da un mondo in cui non si potrà più rientrare, non almeno per come lo si era conosciuto in precedenza. Cruel Summer è una sorpresa dolorosa perché è terribile scoprire cosa sarebbero disposte a fare le persone per difendersi a discapito di tutto. E forse perché non vogliamo arrivare al punto di chiederci se anche noi per discolparci arriveremmo a fare altrettanto.