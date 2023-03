Daisy Jones & the Six Recensione: musica e amore nella serie Prime Video

Dalla recensione di The Consultant era evidente che Amazon Prime Video chiudeva il mese appena trascorso con un ottimo show, e con Daisy Jones & The Six apre il catalogo delle serie Amazon Prime Video di marzo 2023 con un prodotto altrettanto soddisfacente, che galoppa su tutt'altro genere. Basato sul romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid pubblicato nel 2019, l'adattamento viene preso in mano dai creatori Scott Neustadter e Michael H. Weber, i quali riportano con fedeltà le ispirazioni della scrittrice americana, che ha costruito il racconto della sua band anni Settanta sulle immagini e le suggestioni suscitatele dalle performance dei Fleetwood Mac.



Il rimando a uno dei gruppi più iconici soprattutto per quel determinato decennio è tangibile a ogni puntata, in particolare nelle esibizioni che vengono riprese negli episodi. Ma è tutto il non detto sul palco, tutti i retroscena della band più chiacchierata per i suoi dissidi e dissapori interni che Daisy Jones & The Six porta allo spettatore. Quegli amori nati e quei litigi furiosi che hanno dato vita a Rumours, tra gli album più belli della storia della musica.



Nella musica degli anni Settanta

Visivamente anche la serie prende dalle figure estrapolate da quei 70s di cui racconta, in cui la protagonista Daisy è la rielaborazione della cantante Stevie Nicks.

Quello stile nel muoversi, nel vestirsi, nel performare, che avvicinano la musicista al personaggio di fantasia e non ne temono il riferimento o il confronto; prendendone le diatribe interne e i sentimenti contrastanti durante le sessioni di registrazione di Rumors, che anche con la sua famosissima cover può dimostrare quanto sia stata tangibile l'influenza che ne ha condizionato prima la stesura del romanzo, poi l'elaborazione seriale. A interpretare il ruolo di Daisy Jones e a impersonare i panni ideali di una Stevie Nicks rivisitata è una Riley Keough che ha l'occasione non solo di dimostrare una bravura recitativa che già era presente nelle prove attraversate durante la sua carriera, ma di portare quello che è un dono di famiglia davanti alla camera. Nipote di Elvis e Priscilla Presley, figlia di Lisa Marie Presley, Keough ha una voce da angelo e una grinta estatica. Che si confà sempre alla tipologia di musica dei Fleetwood Mac a cui Daisy Jones & The Six rimanda e da cui l'interprete non rimane mai schiacciata. Lei come il suo comprimario Sam Claflin, alle prese con uno dei ruoli più sostanziosi del suo cammino artistico, che lo portano in una dimensione canora di cui rimanere ammirati.



Storie d'amore, storie di canzoni

La sintonia tra i protagonisti si riverbera nelle lunghe e ripetute sequenze sui palcoscenici o nelle sale di registrazione di Daisy Jones & The Six, insita nei non detti dei personaggi, portati in scena e ripercorsi come fossero intenti in una serie di interviste di un ipotetico documentario che ne ricostruisce la storia. La musica, dunque, è essenziale come la chimica e gli sguardi che si lanciano i due, il cui rapporto non trascura però il vario contesto che si innalza attorno e che vuole narrare sia della relazione negli scambi umani e musicali tra i cantanti, ma anche di un panorama fortemente caratterizzato come quello degli anni Settanta.

Una serie che si prende il suo tempo, che non vuole affrettare le cose per catapultarsi a capofitto nell'aspetto amoroso che andrà poi intercorrendo tra Daisy e il frontman dei The Six. Che ne mostra i percorsi personali e discografici separati nei primi episodi, per far vedere come sono poi andati a convergere, facendo incontrare le loro strade. Un respiro narrativo che funge da quadro generale per uno show che si stringe sul particolare dei momenti di tour della band, fino a far coincidere i sentimenti provati da Daisy e Billy l'una per l'altro. Come una canzone che viene da sé. Come un coro di voci che armonizza insieme, viaggiando sulla stessa melodia. Un album di brani e di ricordi, sulle note di una quasi storia d'amore.