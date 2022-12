David Beckham Squadre Da Salvare Recensione: una serie Disney+ emozionante

Il calcio è indubbiamente uno degli sport più seguiti in Italia e nel mondo, ma, spesso, le luci dei riflettori puntano tutto su quell'1% di calciatori che riescono a sfondare arrivando ai massimi livelli, lasciando nell'ombra tutto il resto. Ovviamente l'attenzione sulla massima serie è una conseguenza naturale rispetto allo spettacolo offerto da coloro che sono i migliori sul campo, ma è chiaro che in uno sport così seguito, il rischio è che le leghe inferiori non possano mai avere lo spazio necessario per potersi guadagnare anche un minimo di visibilità.



David Beckham: Squadre Da Salvare, tenta di offrire su Disney+ uno spaccato proprio su quel mondo poco pubblicizzato legato alle squadre dei più giovani, dove aspiranti calciatori calcano i campi per la prima volta. La star inglese, nel corso dei 4 episodi di questa prima stagione, decide di aiutare i Westward Boys, squadra nella quale Beckham aveva iniziato la sua incredibile carriera, per un titolo curato che, come capirete da questa recensione, ci ha soddisfatti. Vi invitiamo a non perdere le serie Disney+ di dicembre 2022 e i film film Disney+ di dicembre 2022.



Astri nascenti

Siamo nell'East End di Londra, dove la squadra dei Westward Boys (composta da giovani ragazzi under 15), dopo una promozione nella Echo league, si trova in grande difficoltà. Infatti, in seguito ad una serie di sconfitte negli incontri disputati, la retrocessione sembra inevitabile, fino a quando non entra in scena David Beckham. Quest'ultimo, aveva iniziato a muovere i primi passi sul campo proprio nei Westward Boys, ed è deciso ad aiutare i giovani ragazzi nel risollevarsi per dimostrare il loro talento. Beckham, insieme agli allenatori, cercherà di motivare i giovani calciatori raccontando loro di come lui stesso ha affrontato le sfide che si sono presentate nel corso della sua carriera, svolgendo soprattutto un ruolo vicino a quello di vero e proprio mental coach, e cercando di lavorare sulla fiducia in se stessi e nella squadra dei ragazzi.

David Beckham: Squadre Da Salvare, si apre unendo da subito i due elementi principali della serie, offrendo un breve riepilogo di alcuni momenti particolari della carriera di Beckham, affiancato ad interviste ai ragazzi della squadra, mentre scorrono immagini riguardanti anche le prime sconfitte dei Westward subite nel corso dell'inizio della stagione. L'impatto iniziale lasciato dalla serie è positivo, e denota da subito una grande cura sia nelle immagini riguardanti le partite e gli allenamenti dei calciatori, che nella gestione del tempo all'interno degli episodi, dando il giusto spazio ad ogni elemento.



L'idea di una star che cerca di aiutare dei giovani atleti non è sicuramente una novità, ma il lavoro fatto in questo caso è sicuramente lodevole, soprattutto perché i veri protagonisti, nonostante la presenza di Beckham, sono proprio i ragazzi, i quali condividono gioie e preoccupazioni sul campo da calcio, diventando sempre di più una vera squadra, e trovando l'affiatamento che permetterà loro di risalire in classifica. Inoltre, come anticipato poc'anzi, le riprese fatte sul campo che vanno a riassumere gli incontri disputati sono curate e sfruttate nel modo giusto, accompagnate da un contesto che va a rafforzare l'impatto emotivo di ciò che vediamo, riuscendo a coinvolgere lo spettatore in più di un'occasione.



Una star in ombra

Nell'integrare un calciatore simbolo in un programma incentrato su un gruppo di ragazzini, si rischia un'eccessiva presenza scenica della suddetta star, ma per fortuna tutto ciò è stato scongiurato, e come detto in precedenza, Beckham non oscura mai i giovani calciatori dei Westward Boys. Nonostante questo, qualche difetto, nel corso della visione, emerge senza dubbio, in particolare riguardo l'estrema importanza data dal dover ottenere punti, che rischia in qualche occasione di snaturare ciò che rende essenziale lo sport per un giovane, ovvero il divertimento.

Ovviamente nessuno si sente soddisfatto nel perdere ogni partita disputata, soprattutto se dietro ci sono sogni e ambizioni, ma vista l'estrema competitività che regna nel calcio, forse un maggiore equilibrio andrebbe a cogliere in modo ancora più preciso il vero senso del praticare uno sport di squadra. Detto questo, l'affinità che cresce tra i ragazzi crea un'atmosfera genuina e di grande ispirazione che porta ad empatizzare per i protagonisti, rendendo il racconto immersivo e appassionante. Parliamo di una stagione composta soltanto da 4 episodi, ma il lavoro fatto dagli autori per trasmettere la passione che trasuda dai ragazzi della squadra e dai loro allenatori, è assolutamente lodevole. Forse, chi manca di più è proprio Beckham, poiché anche se è positivo il tanto spazio lasciato sui schermo ai ragazzi, la celebre star inglese difficilmente, anche quando è in scena, riesce a bucare lo schermo, e la sua graduale scomparsa negli ultimi due episodi conferma che forse la sua presenza poteva essere sfruttata in modo più convincente.



D'altro canto, è invece interessante notare come Beckham stesso cerchi di costruire nelle battute iniziali un dialogo insieme ai ragazzi, provando a motivarli ed ispirarli mettendo a nudo le sue stesse debolezze, e parlando di alcuni episodi del passato che lo avevano messo in crisi (seppur scivolando, allo stesso tempo, in qualche frase fatta di troppo). In conclusione, David Beckham: Squadre Da Salvare è un'ottima serie che emoziona e coinvolge, nella quale gli showrunner hanno fatto un ottimo lavoro, anche a dispetto dello scarso minutaggio a disposizione.

Inoltre, è importante sottolineare anche il ruolo svolto dal calcio nella zona in cui prende vita la storia, poiché quest'ultimo aiuta a togliere dalla strada anche ragazzi che altrimenti non avrebbero avuto questa possibilità. La genuina amicizia che prende forma tra i giovani protagonisti, e la cura riposta dagli autori, sono il motivo per il quale questa serie ci ha convinti, e sarebbe interessante vedere un'operazione simile anche nei nostri campi, per dare spazio ad uno dei volti migliori del calcio.