Deadloch recensione: risate e macabri omicidi su Amazon Prime Video

Le serie Amazon Prime Video di luglio 2023 propongono alcuni titoli di peso come Good Omens 2, ma soffermandoci su ciò che già è presente nel catalogo, Deadloch, arrivata lo scorso mese sulla piattaforma, era tra le proposte più intriganti, ed ora, dopo l'arrivo dell'ottavo ed ultimo episodio, siamo pronti per analizzare questa prima stagione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Deadloch è una buddy comedy di stampo crime nella quale seguiamo due detective intente a scoprire chi si cela dietro una serie di misteriosi omicidi, e ciò che distingue la serie dalle altre è il suo particolare umorismo che caratterizza tutta la vicenda principale. Un tratto caratteristico che trova forza nei suoi personaggi principali, e soprattutto in una delle due investigatrici, per un elemento che però non sempre funziona a dovere, regalandoci una serie che comunque nel suo complesso sa divertire.



Misteri ed imperfezioni

Dulcie Collins, interpretata da Kate Box, si è trasferita a Deadloch insieme alla compagna Cath (Alicia Gardiner) per sfuggire allo stress quotidiano che aveva reso un inferno il suo lavoro da detective a Sydney. Infatti, Deadloch è una cittadina piccola e alquanto tranquilla, e la coppia, dopo alti e bassi, può finalmente trovare un po' di pace per ricostruire un rapporto ormai deteriorato.

Nonostante la relazione tra le due sia centrale, la serie decide però di aprire le danze su tutt'altro, visto che da subito vediamo due adolescenti trovare un cadavere sulla spiaggia. Visto che più o meno in città si conoscono tutti, il macabro ritrovamento desta da subito un certo clamore, mentre ci viene mostrata anche la poco organizzata centrale di polizia del posto. Dulcie cerca di mettere in ordine ogni dettaglio che possa tornarle utile per l'indagine, ma poco dopo il ritrovamento viene informata che è in arrivo un aiuto inaspettato, visto che la detective Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) la raggiungerà sul posto per prendere in mano le indagini. Come avrete capito la base narrativa di Deadloch non è certo originale, e anche il modo in cui si sviluppano i principali eventi fino al finale non sorprendono, e anzi c'è sicuramente qualche rallentamento di troppo per quanto riguarda le indagini. Eppure, come anticipato in precedenza, Deadloch ha una sua anima, che però potrebbe non piacere a tutti. Al timone della serie c'è il duo comico formato da Kate McCartney e Kate McLennan, che qui hanno inveitabilmente riversato il loro umorismo, regalando alla serie una sua identità che sotto certi aspetti è anche molto attuale.



Infatti, oltre ad alcune scene ben riuscite e divertenti, un altro degli elementi cardine riguarda l'anima inclusiva del titolo, andando ad abbracciare degli ideali abbastanza chiari e tipici dei giorni nostri che emergono in diverse occasioni ed in molti dei dialoghi. Purtroppo, però, c'è un elemento in particolare che potrebbe letteralmente farvi detestare o amare Deadloch, ovvero Eddie ed il modo in cui è stato caratterizzato ed interpretato il personaggio, come vi spiegheremo nei paragrafi successivi.



Una detective sopra le righe

L'arrivo di Eddie a Deadloch è l'equivalente di un uragano, e nell'occhio del ciclone ci finisce tutta la vicenda principale. Infatti, sin da quando la detective entra in scena, inizia un rapporto particolare tra lei e Dulcie che richiama da vicino i classici buddy movie, dove l'atteggiamento di Eddie sembra essere l'opposto di Dulcie, salvo poi portare alla nascita di un'amicizia che le renderà sempre più affiatate. Il punto però è un altro, ovvero che anche se le differenze tra le due creano alcuni siparietti simpatici, Eddie è un personaggio troppo sbilanciato. Battute continue, ed un atteggiamento "caciarone" sono una costante, e lo spazio ragionato e calmo di Dulcie non riesce a controbilanciare l'eccessiva invadenza di Eddie, la quale in molti casi finisce per stancare.

Essendo uno dei personaggi principali, la detective fa dunque da ago della bilancia per gran parte del tempo, e la volontà degli autori di renderla quasi sempre come un personaggio sopra le righe non sempre funziona, per una scelta che va ad inficiare sulla qualità della storia stessa. Gli strani personaggi di Deadloch, ed un'indagine condotta in modo alquanto particolare fanno indubbiamente parte dello spirito della serie, ed è per questo che potreste adorare Deadloch, come odiarla per la sua voglia di prendersi continuamente poco sul serio, ed Eddie incarna proprio questa doppia faccia che comporta risvolti positivi e negativi.



Ovviamente non mancano alcuni momenti più riflessivi e cupi, ma sono delle vere e proprie eccezioni, per una serie che ama divertire e giocare sugli elementi che mette in scena, riuscendo ad intrattenere, ma allo stesso tempo faticando a mettere in piedi una storia sufficientemente coinvolgente. Ci sono purtroppo diversi momenti morti, ed il ritmo non sempre è trascinante e vulcanico come dovrebbe. Nonostante questo, tra i pregi di Deadloch citiamo un finale abbastanza coinvolgente che va a chiudere l'arco narrativo principale lasciando spiragli su una nuova season, per una serie che a tratti convince, ma non raggiunge sicuramente le vette del genere.